Hall of Fame vol. XVIII - Eusebio, la 'Pantera nera' che sfidò Pelé e portò il Portogallo fra i grandi del calcio

"Arrivò sui campi correndo come può correre soltanto chi fugge dalla polizia o dalla miseria che gli morde i talloni".





Così la penna più autorevole e romantica del calcio mondiale, Eduardo Galeano, raccontava Eusebio nel suo ‘El fútbol a sol y sombra’, noto in Italia come ‘Splendori e miserie del gioco del calcio’.

Il centravanti cresciuto a Mafalala con un pallone di stracci correva i 100 metri in 11 secondi e univa allo scatto del velocista un dribbling agile e raffinato e un destro esplosivo e preciso, in grado di battere qualsiasi portiere anche dalla distanza. Arrivò in Europa dalle miserie del Mozambico coloniale, ma il calcio lo avrebbe portato lontano: a salire sul tetto d’Europa con il Benfica e a diventare il primo fuoriclasse universale del Portogallo, il campione in grado di contendere a Pelé lo scettro di numero uno assoluto della sua epoca.





Temuto e rispettato da tutti i suoi avversari, sul campo si muoveva cercando il gol come un felino pronto a sbranare una preda. Per questo i giornalisti inglesi gli assegnarono l’affascinante soprannome di 'Pantera nera'. Negli anni di Pelé, Di Stefano e Bobby Charlton, anche il Portogallo aveva trovato il suo campione, capace di portarlo nell’aristocrazia del calcio mondiale.