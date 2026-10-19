Hall of Fame vol. XVIII - Eusebio, la 'Pantera nera' che sfidò Pelé e portò il Portogallo fra i grandi del calcio

La Serie A provò a strapparlo al Benfica. Lo cercò la Juventus, poi l’Inter di Angelo Moratti arrivò vicinissima al trasferimento. Eusebio e la moglie Flora avevano già individuato una casa vicino al lago di Como, ma dopo il Mondiale del 1966 la chiusura delle frontiere agli stranieri fece saltare il trasferimento. La Corea del Nord, che aveva eliminato l’Italia, finì così per sbarrare la strada verso la Serie A proprio all’uomo che ne aveva interrotto il sogno mondiale.
"Avrei potuto comprare mezza Lisbona", scherzerà il centravanti in un’intervista a ‘FourFourTwo’ del 2008, ricordando quanto avrebbe guadagnato in nerazzurro. Sul precedente interesse juventino racconterà invece chel’intervento di Salazar gli avrebbe impedito di partire, perché il dittatore lo considerava patrimonio dello Stato. Una versione contestata dallo storico Ricardo Serrado, che assocerà il mancato approdo a Torino agli obblighi militari del giocatore.
Fatto sta che Eusebio rimase al Benfica fino al 1975. Le ginocchia, ormai logorate, ne condizionarono l’ultima parte di carriera, senza cancellare il suo fiuto del gol. Attraversò l’Atlantico per giocare con i Boston Minutemen nella NASL, passò in Messico al Monterrey, poi raggiunse il Canada: nel 1976 vinse il titolo nordamericano con i Toronto Metros-Croatia, segnando anche nella finale e chiudendo con 18 reti in 25 presenze. Si divise ancora fra Portogallo e Stati Uniti, indossando le maglie di Beira-Mar, Las Vegas Quicksilvers, União de Tomar e New Jersey Americans, prima di un’ultima esperienza nel calcio indoor con i Buffalo Stallions.
Poi tornò a rappresentare il Benfica, dapprima come collaboratore tecnico e in seguito come ambasciatore del club che era diventato la sua casa. Le Aquile vollero celebrarlo quando ancora era in vita: il 25 gennaio 1992, giorno del suo 50° compleanno, Eusebio inaugurò la statua che lo ritraeva davanti al vecchio stadio da Luz. Accanto a lui c’erano la moglie e le figlie. Ancora oggi, davanti al nuovo impianto, la sua figura bronzea accoglie i tifosi.
Alla sua morte, il 5 gennaio 2014, a 71 anni, il Portogallo proclamò tre giorni di lutto nazionale. Il feretro attraversò il prato del da Luz e il 3 luglio 2015 le spoglie furono trasferite nel Pantheon nazionale.
"Se potessi scegliere, vorrei poter morire lì, nello stadio del Benfica. È la mia casa - aveva spiegato il centravanti arrivato dal Mozambico già nel 1997 -. È lì che sono diventato un uomo. È lì che vivo da quando avevo 18 anni. Certo non posso scegliere, ma mi piacerebbe… E per di più durante una partita intensa, combattuta e con una vittoria del Benfica".