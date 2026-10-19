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Hall of Fame Eusebio 16 9GOAL
Paolo Camedda

Hall of Fame vol. XVIII - Eusebio, la 'Pantera nera' che sfidò Pelé e portò il Portogallo fra i grandi del calcio

Eusebio
Hall of Fame
Storie
Portogallo

Scatto da velocista, agilità felina, fiuto del gol e un destro devastante: Eusebio entra nella Hall of Fame.

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"Arrivò sui campi correndo come può correre soltanto chi fugge dalla polizia o dalla miseria che gli morde i talloni".


Così la penna più autorevole e romantica del calcio mondiale, Eduardo Galeano, raccontava Eusebio nel suo ‘El fútbol a sol y sombra’, noto in Italia come ‘Splendori e miserie del gioco del calcio’.

Il centravanti cresciuto a Mafalala con un pallone di stracci correva i 100 metri in 11 secondi e univa allo scatto del velocista un dribbling agile e raffinato e un destro esplosivo e preciso, in grado di battere qualsiasi portiere anche dalla distanza. Arrivò in Europa dalle miserie del Mozambico coloniale, ma il calcio lo avrebbe portato lontano: a salire sul tetto d’Europa con il Benfica e a diventare il primo fuoriclasse universale del Portogallo, il campione in grado di contendere a Pelé lo scettro di numero uno assoluto della sua epoca.


Temuto e rispettato da tutti i suoi avversari, sul campo si muoveva cercando il gol come un felino pronto a sbranare una preda. Per questo i giornalisti inglesi gli assegnarono l’affascinante soprannome di 'Pantera nera'. Negli anni di Pelé, Di Stefano e Bobby Charlton, anche il Portogallo aveva trovato il suo campione, capace di portarlo nell’aristocrazia del calcio mondiale.

  • DA MAFALALA A LISBONA

    Eusébio da Silva Ferreira nacque il 25 gennaio 1942 a Lourenço Marques, oggi Maputo, nel Mozambico, allora colonia portoghese. Crebbe a Mafalala, quartiere povero, e perse il padre da bambino. Il calcio arrivò con gli amici e un pallone di stracci, in partite che duravano ore e andavano avanti finché c’era luce.


    A dodici anni l’allenatore lo giudicava troppo magro per mandarlo in campo. "Piangevo perché non mi davano neanche una opportunità", ricorderà nel 2008 ai lettori di ‘UEFA.com’. Quel ragazzino escluso avrebbe fatto della forza, oltre che della tecnica, una delle qualità più temute dai difensori.


    Fu lo Sporting di Lourenço Marques a offrirgli l’occasione: Eusebio ne indossò la maglia tra il 1957 e il 1960 e segnò 77 gol in 42 partite. Il legame con lo Sporting CP sembrava indicare il seguito della storia, ma il Benfica si mosse con maggiore decisione.

    Quando il giovane calciatore sbarcò a Lisbona nel dicembre 1960, ad appena 18 anni, lo accolsero il freddo e la contesa fra i due grandi club della capitale. Il Benfica aveva organizzato il trasferimento in segreto, utilizzando il nome in codice Ruth Malosso; lo Sporting rivendicava diritti sul giocatore.


    Fu allora decisiva la madre Elisa, chescelse il contratto da professionista offerto dal Benfica anziché un periodo di prova con lo Sporting. "Tutto cominciò da mia madre, che fu determinante in tutto ciò che feci nel calcio", avrebbe raccontato il campione a 'Record'.


    Eusebio trascorse 12 giorni in un albergo di Lagos, in Algarve, aspettando che le acque si calmassero. "Tanti dissero e scrissero di un mio rapimento, ma fu soltanto un modo, da parte del Benfica, per tenermi tranquillo e lontano dalla confusione", chiarì molto tempo dopo il centravanti a 'Record'.


    Intanto il tecnico dei biancorossi Bela Guttmann aveva già capito chi gli fosse arrivato fra le mani. "È oro", ripeteva al suo collaboratore Fernando Caiado quando lo vedeva all’opera. Il tecnico magiaro gli offrì la fiducia e l’aiuto necessari per trovare il proprio posto nella squadra. "È stato l’allenatore che ha avuto la maggiore influenza su di me", riconoscerà a 'UEFA.com'. Il ragazzo escluso perché troppo magro era ora pronto a imporsi in Europa.

  • LA SFIDA A PELÉ E LA CONQUISTA DELL’EUROPA COL BENFICA

    Il 23 maggio 1961 Eusebio segnò una tripletta contro l’Atletico CP. Il 1° giugno firmò l’unico gol del Benfica nel suo esordio ufficiale, nella gara persa 4-1 col Vitória Setúbal in Coppa di Portogallo: giocavano le riserve, all’indomani del trionfo europeo sul Barcellona che aveva regalato alla squadra la prima Coppa dei Campioni.


    Pochi giorni dopo, al Torneo di Parigi, il giovane centravanti si presentò al calcio internazionale. Nella finale contro il Santos entrò sullo 0-4. I brasiliani segnarono ancora, poi il ragazzo di Mafalala realizzò una tripletta. Il Santos vinse alla fine 6-3, ma il diciannovenne aveva costretto gli osservatori a dividere la loro attenzione tra lui e Pelé. Di fronte alla ‘Perla nera’ brasiliana, il calcio scopriva la sua ‘Pantera nera’, ‘A Pantera Negra’ in portoghese: il giovane africano che osava contendere la scena a ‘O Rei’.


    La consacrazione arrivò il 2 maggio 1962 ad Amsterdam. Il Real Madrid chiuse il primo tempo avanti 3-2, con una tripletta di Puskas. Dopo il pareggio di Coluna, toccò a Eusebio. Al 64’ trasformò il rigore del sorpasso. Cinque minuti dopo una sua punizione violenta batté ancora Araquistáin: il 5-3 consegnò al Benfica la seconda Coppa dei Campioni consecutiva. La squadra di Di Stefano e Puskas doveva arrendersi a un ragazzo di vent’anni, capace di decidere con due reti la sua prima finale europea.


    "È stato il momento che ha lanciato la mia carriera", ammetterà a 'UEFA.com'. Aveva battuto i suoi idoli, ma cercava la maglia promessa da Di Stefano. Quando la ricevette, la mostrò a Simões, felice come un bambino davanti al dono del suo eroe. Il compagno gli ricordò che si era appena laureato campione d’Europa. "Per me esisteva soltanto la maglia di Di Stefano!", racconterà all’UEFA. "Uno ammira sempre suo padre - spiegherà ad ‘As’ nel 2008 -, non tanto suo fratello". Il padre era Di Stefano; Pelé, suo coetaneo, il fratello.


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  • EUSEBIO E IL TRAP: UNA PANTERA A WEMBLEY

    Il 22 maggio 1963, a Wembley, il Benfica inseguiva la terza Coppa dei Campioni consecutiva. A contendergliela c’era il Milan di Nereo Rocco, ma Eusebio impiegò meno di 20 minuti per lasciare il segno.


    "All'inizio della partita Eusébio era marcato da Benítez, ma lo stava facendo letteralmente ammattire. Ha preso palla sulla trequarti, è partito in progressione ed è andato a segnare il gol dell'1-0 con una facilità disarmante", ricorderà Giovanni Trapattoni nell’autobiografia ‘Non dire gatto’, scritta con Bruno Longhi.


    "Fu Cesare Maldini, il nostro capitano, a cambiare le marcature. Si avvicinò e mi disse: ‘Trapo, vai tu su Eusebio, sennò questo stasera ci distrugge’. Io mi incollai a lui e Benítez scalò su Torres".


    Il Trap sacrificò in quella gara ogni altra ambizione. "Gli stavo così vicino che sentivo il suo respiro. Non lo facevo girare. Sapevo che, se si voltava palla al piede, era finita. Calciava in un fazzoletto di terra con una potenza e una rapidità d'esecuzione mai viste prima. In quel periodo lui e Pelé erano senza dubbio i migliori calciatori del mondo", dirà a 'Il Processo del Lunedì', sulla 'Rai'.


    Quella volta il Milan riuscì ad arginare il campione del Benfica e Altafini rovesciò la finale con una doppietta. Quarantun anni dopo, quando divenne il tecnico dei biancorossi, Trapattoni ritrovò Eusebio ad accoglierlo. L’antica battaglia aveva lasciato il posto a una lunga amicizia.

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  • IL PALLONE D’ORO E LE FINALI PERSE

    Il Benfica tornò a giocarsi la finale nel 1965 e nel 1968. Eusebio avrebbe conosciuto ancoral’amarezza dell’ultimo ostacolo: perse prima contro l’Inter, poi contro il Manchester United.


    Il 27 maggio 1965, a San Siro, Eusebio cercò invano di piegare Giuliano Sarti sul terreno appesantito dalla pioggia. Un gol di Jair premiò i nerazzurri. Il Pallone d’Oro, invece, fu suo: precedette Giacinto Facchetti e Luis Suárez, diventando il primo calciatore di pelle nera a riceverlo. Era già arrivato 2° nel 1962 e lo sarebbe stato anche nel 1966 alle spalle di Bobby Charlton.


    Nel 1968 Wembley gli offrì un’altra occasione. Ma contro il Manchester United, sul risultato di 1-1, a pochi minuti dalla fine, Alex Stepney bloccò il tiro potente del portoghese. In quel momento Eusebio seppe riconoscere il valore di chi gli aveva negato la gloria e fu protagonista di un gesto di grande sportività: "Fece una grande parata, così lo applaudii", racconterà a ‘FourFourTwo’. Nei supplementari gli inglesi dilagarono e vinsero 4-1.


    Per 15 anni, la maglia del Benfica fu per lui una seconda pelle. Segnò 482 gol in 450 partite di competizioni ufficiali, vincendo 11 campionati e 5 Coppe di Portogallo. Per 7 volte fu il miglior marcatore del torneo nazionale; per 3 conquistò la classifica dei cannonieri della Coppa dei Campioni: nove reti nel 1964/65, sette nel 1965/66 e sei nel 1967/68. A completare il palmarès individuale arrivarono due Scarpe d’Oro europee, nel 1968 e nel 1973, e due riconoscimenti come calciatore portoghese dell’anno, nel 1970 e nel 1973.


    Il suo gol preferito lo firmò il 9 dicembre 1964, nel 5-0 alla Chaux-de-Fonds. Dopo uno scambio con Simões, il centravanti arrivato dal Mozambico finse il tiro: il difensore si protesse il volto e lui sollevò il pallone. Ripeté la finta davanti al secondo, poi concluse al volo, senza che la palla toccasse terra. Il portiere non poté far altro che congratularsi: "Fu un’opera d’arte, un momento d’ispirazione", racconterà Eusebio a ‘FourFourTwo’.

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  • IL MONDIALE DELLA 'PANTERA NERA'

    Nel 1966 il campione venuto dal Mozambico accompagnò il Portogallo al primo Mondiale. Dopo Ungheria e Bulgaria, i lusitani batterono 3-1 anche il Brasile campione del mondo, con una sua doppietta. Pelé, condizionato dagli infortuni e dai colpi ricevuti, lasciò il torneo. Il Portogallo cominciava a credere di poter vincere il Mondiale.


    Ai quarti lo aspettava la Corea del Nord, che aveva eliminato l’Italia. Il 23 luglio a Goodison Park, dopo venticinque minuti, gli asiatici conducevano 3-0. Eusebio segnò al 27’ e trasformò un rigore prima dell’intervallo. Al 56’ pareggiò, quindi si procurò un altro rigore dopo una corsa cominciata da metà campo. Lo realizzò al 59’: in poco più di mezz’ora aveva segnato quattro gol e rovesciato il risultato. José Augusto completò il 5-3.


    "Per me fu il mio momento speciale", avrebbe ricordato alla FIFA. Il Portogallo era in semifinale alla prima partecipazione e il suo centravanti aveva già segnato sette volte.


    A Wembley una doppietta di Bobby Charlton sbarrò al Portogallo la strada verso la finale. Il suo gol su rigore non evitò il 2-1 inglese. Eusebio uscì piangendo: aveva creduto alla finale e il terzo posto, da conquistare contro l’Unione Sovietica, non poteva ancora consolarlo.


    Segnò anche in quella partita, battendo su rigore Lev Jascin, per poi abbracciarlo. Il Portogallo vinse 2-1, la 'Pantera nera' chiuse da capocannoniere con 9 reti in 6 gare. Quell’unico Mondiale giocato bastò per diventare indimenticabile. Con la Nazionale chiuse nel 1973, con 41 gol in 64 presenze.

  • L’ITALIA SFIORATA E IL LEGAME CON LISBONA

    La Serie A provò a strapparlo al Benfica. Lo cercò la Juventus, poi l’Inter di Angelo Moratti arrivò vicinissima al trasferimento. Eusebio e la moglie Flora avevano già individuato una casa vicino al lago di Como, ma dopo il Mondiale del 1966 la chiusura delle frontiere agli stranieri fece saltare il trasferimento. La Corea del Nord, che aveva eliminato l’Italia, finì così per sbarrare la strada verso la Serie A proprio all’uomo che ne aveva interrotto il sogno mondiale.


    "Avrei potuto comprare mezza Lisbona", scherzerà il centravanti in un’intervista a ‘FourFourTwo’ del 2008, ricordando quanto avrebbe guadagnato in nerazzurro. Sul precedente interesse juventino racconterà invece chel’intervento di Salazar gli avrebbe impedito di partire, perché il dittatore lo considerava patrimonio dello Stato. Una versione contestata dallo storico Ricardo Serrado, che assocerà il mancato approdo a Torino agli obblighi militari del giocatore.


    Fatto sta che Eusebio rimase al Benfica fino al 1975. Le ginocchia, ormai logorate, ne condizionarono l’ultima parte di carriera, senza cancellare il suo fiuto del gol. Attraversò l’Atlantico per giocare con i Boston Minutemen nella NASL, passò in Messico al Monterrey, poi raggiunse il Canada: nel 1976 vinse il titolo nordamericano con i Toronto Metros-Croatia, segnando anche nella finale e chiudendo con 18 reti in 25 presenze. Si divise ancora fra Portogallo e Stati Uniti, indossando le maglie di Beira-Mar, Las Vegas Quicksilvers, União de Tomar e New Jersey Americans, prima di un’ultima esperienza nel calcio indoor con i Buffalo Stallions.


    Poi tornò a rappresentare il Benfica, dapprima come collaboratore tecnico e in seguito come ambasciatore del club che era diventato la sua casa. Le Aquile vollero celebrarlo quando ancora era in vita: il 25 gennaio 1992, giorno del suo 50° compleanno, Eusebio inaugurò la statua che lo ritraeva davanti al vecchio stadio da Luz. Accanto a lui c’erano la moglie e le figlie. Ancora oggi, davanti al nuovo impianto, la sua figura bronzea accoglie i tifosi.


    Alla sua morte, il 5 gennaio 2014, a 71 anni, il Portogallo proclamò tre giorni di lutto nazionale. Il feretro attraversò il prato del da Luz e il 3 luglio 2015 le spoglie furono trasferite nel Pantheon nazionale.


    "Se potessi scegliere, vorrei poter morire lì, nello stadio del Benfica. È la mia casa - aveva spiegato il centravanti arrivato dal Mozambico già nel 1997 -. È lì che sono diventato un uomo. È lì che vivo da quando avevo 18 anni. Certo non posso scegliere, ma mi piacerebbe… E per di più durante una partita intensa, combattuta e con una vittoria del Benfica".

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