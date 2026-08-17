Hall of Fame Vol. XVI - Thierry Henry, come far sembrare semplice l'impossibile

“Sono arrivato come un’ala e il mister mi ha detto di giocare come centravanti. E l’ho guardato come a dire: ‘Oh, non voglio essere arrogante, ma a livello internazionale sono un’ala, ho appena vinto i Mondiali da ala, la gente nel mondo mi conosce come un’ala, sono abituato a giocare come ala. E tu vuoi farmi giocare al centro?’. E lui: ‘Sì, fidati di me’”.

Arsène Wenger lo conosce bene. Lo abbiamo già scritto. Al suo arrivo all’Arsenal per sostituire Nicolas Anelka, Thierry Henry segue ciecamente, o quasi, le direttive del suo nuovo (vecchio) allenatore, come racconta nel documentario “Thierry Henry - The Legend”.

“L’ho conosciuto a Monaco quando aveva diciassette anni e mezzo e giocava nelle giovanili e pensai ‘questo ragazzo crea tante occasioni’. Poi le situazioni lo hanno portato a giocare largo ed è diventato un’ala e ha perso un po’ d’abitudine a segnare, e ha iniziato a sbagliare. E così si è convinto che non potesse segnare perché tutti gli rimproveravano questo. Quindi ho detto: ‘Ok, ricominciamo a metterti al centro’”, spiega nello stesso filmato Wenger.

Il francese, infatti, ha una spiccata capacità di trovare sempre il modo per smarcarsi dagli avversari, offrendo linee di passaggio pericolose ai suoi compagni: in più, come abbiamo visto, è dotato di qualità tecniche e fisiche importantissime. Manca l’abitudine, ma come avrete compreso “Titi” è, oltre che un grande professionista, un lavoratore metodico all’inverosimile.

“Abbiamo lavorato molto con lui su specifici esercizi di corsa e finalizzazione e gli è tornata la fame del goal: è diventato più calmo di fronte alla porta perché era così intelligente da capire subito cosa fosse importante”, afferma Wenger, che lo inserisce nel secondo tempo della prima sfida stagionale di Premier League contro il Leicester. Ha un’occasione da rete (in verità è bravo a crearsela), ma la sciupa. Racconterà che, all’inizio, il progetto del suo allenatore non lo aveva convinto del tutto: “Sembrava non funzionare”, dice.

Oggi ripensare a un Henry in grossa difficoltà nel trovare la via del goal con continuità è semplicemente pura follia: i tifosi dell’Arsenal, come molti giornalisti (nel documentario di cui vi abbiamo parlato ce ne sono alcuni che dicono, senza troppi giri di parole, di aver pensato che non fosse all’altezza), hanno dovuto attendere l’ottava giornata per ricredersi. E stropicciarsi gli occhi.

Il suo primo centro coi Gunners è un’anteprima estremamente sintetica di ciò che avrebbero visto negli anni a seguire: dopo essere subentrato a Nwankwo Kanu al 71’, contro il Southampton, il francese riceve da Tony Adams (capitano, pensate quanto simbolismo c’è in tutto questo) un pallone che stoppa al limite dell’area, spalle alla porta e braccato da Marco Almeida. Prende un po’ di spazio dal difensore, si gira in pochissimi metri e scarica un destro a giro che sorprende Paul Jones. Lui esulta, l’Arsenal vince. Alla fine della sua prima stagione a Londra i goal messi a segno saranno diciassette in trentuno gare di Premier League, sette in otto di Coppa UEFA (e altri due rispettivamente in Champions League e coppa di lega). Alle nuove generazioni basterebbero i numeri (duecentoventotto centri in trecentosettantasette gare): noi preferiamo un’altra immagine.

“Alcuni della sicurezza e l’arbitro ci dissero: ‘Ragazzi, per favore, se vincete il titolo non festeggiatelo qui’. E a essere sinceri tutti abbiamo detto “Ok, lo capiamo, creerebbe solo caos’”: è il 2004 e Thierry Henry e i suoi compagni, gli “Invincibili”, si presentano a White Hart Lane con la quasi-matematica certezza del titolo. Quasi-matematica: bastava un punto, un dettaglio. Gli fanno tutte le raccomandazioni del caso: non qui, non ora. Non davanti al Tottenham e ai suoi tifosi. Se dovesse essere, per favore, non esagerate.

I Gunners vanno in vantaggio per due reti (Vieira e Pirès), gli Spurs rimontano e pareggiano grazie a Redknapp e Keane, su rigore in pieno recupero.

“Ricordo Taricco saltare e correre in giro, festeggiare un pareggio. Ripeto: festeggiare un pareggio. Lo guardai e gli dissi: ‘Mi pigli in giro?’. E lui: ‘Sì’, saltellando davanti a me. E io: ‘Lo sai che ci serve un punto per vincere il titolo a casa vostra?’. E lui iniziò a parlare e parlare… gli dissi: ‘Guarda cosa faccio alla fine’”, racconta Henry. “Se fai il duro, poi sii duro alla fine. E alla fine della partita tutti ci ricordarono ‘Non festeggiate’ e io risposi ‘Cosa? Io festeggio’”: e così è stato.

Il francese, da capitano dell’Arsenal, guida i suoi stessi compagni, increduli, sotto il settore ospiti occupato dai tifosi, nuovi campioni d’Inghilterra. Si toglie la maglia, la sventola in area ripetutamente. Trascende i limiti corporei di calciatore e diventa un idolo. Un simbolo.