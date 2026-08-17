Hall of Fame Vol. XVI - Thierry Henry, come far sembrare semplice l'impossibile

Con un passo indietro non indifferente torniamo al novembre del 2002: Highbury, altro Derby londinese contro il Tottenham. Impossibile comprendere cos’è stato “Titi” per i Gunners, e per il calcio, senza parlare di “quel” goal.
Al quarto d’ora si intesta una transizione dalla sua metà campo a quella avversaria, con Matthew Etherington che quasi lo abbraccia per non farlo partire in contropiede. Inutile dire che non serve a nulla: in batter d’occhio è già al limite dell’area. Finta un tiro con il destro, portandosela sul sinistro e sbilanciando Stephen Carr, che prova a rimanere in piedi, ma non riesce a chiudere lo specchio, rallentando sulla seconda finta di Henry. A nulla serve il raddoppio di Ledley King: “Titi”, in un istante, calcia con il mancino, in controtempo, spedendo la palla alle spalle di Kasey Keller.
Sembra un goal facilissimo, ma custodisce due aspetti fondamentali del calcio del francese. Il primo è simbolico e lo liquidiamo subito: dopo aver segnato corre furiosamente ed esulta scivolando sulle ginocchia, consegnando alla storia l’immagine poi immortalata dalla sua statua attualmente fuori da Emirates Stadium. Il secondo è concettuale: nella maggior parte dei suoi centri il portiere sembra impacciato, goffo. Indeciso. La verità è che quando Henry ha lo specchio libero, l’estremo difensore avversario non sa mai dove buttarsi.
Ogni volta che “Titi” calcia sembra tutto facile. La palla stessa sembra viaggiare a una velocità rallentata, che quasi ci si interroga sul perché il portiere non sia riuscito a intervenire. Quasi viene fuori un: “Ma questa, io, la paravo”. Come no. Una delle sue reti più iconiche, siglata a inizio ottobre del 2000 contro il Manchester United, fa addirittura pensare a un’imprecisione di massa, contagiosa, diffusa in tutto il reparto difensivo dei Red Devils: stoppa spalle alla porta, alzandosi la palla, e calcia al volo alle spalle di Fabien Barthez. Roba da matti.
Il fatto è che Henry nasceva come giocatore “fuori” dall’area di rigore e questo, in un’epoca in cui si marcava ancora prevalentemente “all’interno” dell’area di rigore, rappresentava un punto di rottura: il francese attirava su di sé gli avversari, li costringeva a uscire e, una volta caduti nella trappola, li puniva con la propria velocità, concludendo quasi sempre sul secondo palo.
Sono decine e decine i goal siglati nella stessa-identica-maniera da Henry: tiro secco, nell’angolo più lontano. I portieri, tanto, difendono sempre il primo. A volte rimangono piantati sulle proprie gambe, non sapendo dove andare. Quando calcia da fuori, poi, li sorprende con conclusioni imprendibili.
La capacità di cui abbiamo parlato prima di ritagliarsi sempre lo spazio giusto tra le linee (ripresa, moto alla lontana, da Kylian Mbappé, oggi) se l’è portata dietro pure quando dall’Arsenal è passato al Barcellona, nel 2007. In blaugrana ci arriva come giocatore che ha già dato tanto, che ha quasi vinto la Champions League con i Gunners (perdendo proprio contro i catalani, in una serata che passerà alla storia come quella in cui si sfogherà sottolineando come Ronaldinho ed Eto’o non si fossero mai visti, a differenza di Larsson), maturo e non più fisicamente nel suo “prime”: dopo un primo anno con Frank Rijkaard in panchina (in doppia cifra), Pep Guardiola lo riporta ala, ma considerando sempre che “il centravanti è lo spazio” e che “Titi” nello spazio è devastante, segna una quantità incredibile di goal (ventisei tra tutte le competizioni a trentadue anni), ma soprattutto vince il Triplete.
Sergio Ramos, evidentemente non ricordando chi fosse Henry, crede di poter coprire la sua marcatura a zona, mentre il francese, in un Clasico finito 2-6 per i blaugrana, dopo aver scaricato su Lionel Messi a centrocampo gli prende il tempo, alle spalle. “Titi” lascia rimbalzare il pallone più di una volta e poi conclude con il piattone battendo Iker Casillas. Sul secondo palo, ovviamente.
Oggi Henry è un opinionista televisivo che rispecchia fedelmente il personaggio che è stato in campo. È estremamente intelligente, molto lucido, irriverente. Beffardo (su questo termine potremmo costruire un ponte tra le sue partite più iconiche e la mano che ha spinto la Francia ai Mondiali 2010, contro l’Irlanda, ma non lo faremo). Sa quel che deve dire, come dirlo e quando dirlo.
Ha i tempi che in campo gli hanno permesso di diventare una leggenda, un’icona (per molti ragazzi dei primi anni Duemila, Henry è stato anche il simbolo di un’era videoludica culminata con la copertina di FIFA 2004, con Del Piero e Ronaldinho). Ma soprattutto il simbolo dell’Arsenal.
Nel 2012, con la MLS ferma, decide di andare in prestito all’Arsenal, lasciando momentaneamente i New York Red Bulls: non avrebbe dovuto tornare. Non avrebbe dovuto farlo. Non era una “Last Dance”, era un inutile revival che nessuno aveva chiesto. Invecchiato, affaticato dagli anni e dai ritmi americani, molto distanti da quelli della Premier League (di cui era diventato il giocatore più forte tra il 2003 e il 2004). Il fatto è che era pur sempre Henry.
Pochi giorni dopo il suo ritorno a Londra, Wenger lo fa subentrare a Marouane Chamakh in FA Cup contro il Leeds. Il momento della partita è praticamente lo stesso di quello della gara contro il Southampton, nell’anno del suo esordio. C’è la netta sensazione che i tifosi siano ad assistere a quel match solo ed esclusivamente per vederlo giocare, che quasi non gli importa il risultato. Dieci minuti dopo, con il pallone in possesso di Alex Song, “Titi” scatta alle spalle di Zac Thompson e riceve il filtrante del suo centrocampista: lo stoppa e conclude, chiaramente, sul secondo palo. Ed esulta. Ha appena segnato un “goal alla Henry”. “È stato il primo goal della mia carriera che ho segnato da tifoso”, dirà. Ha la barba, ma la toglierà presto.
Ci sono tanti altri modi, probabilmente, per far conoscere Thierry Henry alle nuove generazioni. Il rischio di rimanere bloccati sui propri presupposti come i portieri e gli avversari che ha affrontato, e ingannato, è alto almeno quanto alta è stata la sua voglia di evolversi, perfezionarsi (al di là dei titoli e i Palloni d’Oro che, forse, avrebbe meritato) e definire la sua “Aura”. Ecco, così, probabilmente, Gen Z e Alpha possono comprendere, in parte, cos’è stato “Titi”. Mano alzata dopo un auto-passaggio al Bernabeu. Espressione teatrale. La rappresentazione scenica della “beffa” prestata allo spettacolo del calcio. Più semplicemente, uno dei più grandi della sua epoca.