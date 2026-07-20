Hall of Fame vol. XV – Lothar Matthäus, il tedesco dei record: il campione che ha anticipato il futuro

Nel dicembre del 1990 Lothar riceve il Pallone d’Oro. È il riconoscimento individuale più prestigioso, il naturale epilogo di un anno irripetibile. Nella motivazione del premio, il direttore di France Football, Jacques Thibert, scrive: “Matthäus non eccelle in un solo fondamentale, ma è bravo in tutto, e questo gli permette di essere a suo agio in ogni zona del campo”. Non è il migliore in una singola qualità. È il più completo nell’insieme.
Pochi mesi più tardi conquista anche il World Player of the Year, appena istituito dalla FIFA. Nessuno, in quel momento, rappresenta meglio di lui l’evoluzione del calcio moderno.
Per Matthäus i premi non sono un punto d'arrivo, ma la certificazione di una crescita costruita anno dopo anno, partita dopo partita. Vinta la Coppa del Mondo da capitano, il mondo lo celebra come il numero uno in assoluto.
Nella primavera del 1991 arriva anche un altro successo europeo: l’Inter conquista la Coppa UEFA superando la Roma nella doppia finale. Per Lothar è il terzo e ultimo trofeo in maglia nerazzurra, la degna conclusione del ciclo costruito da Giovanni Trapattoni e la conferma di un gruppo che, per diverse stagioni, aveva saputo competere ai massimi livelli in Italia e in Europa.
Il campo, però, non concede molto tempo per celebrare le vittorie. La stagione successiva segna una brusca inversione di rotta. Sulla panchina dell’Inter approda Corrado Orrico, chiamato a raccogliere l'eredità del tecnico di Cusano Milanino. Il nuovo progetto fa fatica a decollare e anche Matthäus attraversa l’anno più difficile della sua esperienza in nerazzurro.
Come se non bastasse, per Lothar ecco il colpo più duro. Il grave infortunio al ginocchio mette improvvisamente in discussione tutto ciò che sembrava acquisito. Per un calciatore che aveva costruito la propria grandezza sulla completezza fisica e tecnica, il rischio di non tornare più lo stesso è concreto.
Ancora una volta, però, Matthäus reagisce. Non si arrende. Si adatta. Si reinventa. Nel 1992 chiude la sua avventura all'Inter. Lascia Milano dopo quattro stagioni intense scandite da 154 partite, 53 gol e 13 assist, nelle quali ha conquistato lo Scudetto dei record, una Supercoppa italiana e la Coppa UEFA e contribuito a cambiare il modo di interpretare il ruolo di centrocampista.
Il ritorno a Monaco non ha il sapore della nostalgia. Matthäus va al Bayern per vincere ancora. Con la fascia al braccio guida una nuova generazione di calciatori e completa la sua epopea con 410 presenze ufficiali, 100 reti e 15 trofei (7 Bundesliga, 3 Coppe di Germania, 3 Coppe di Lega tedesche, una Supercoppa di Germania e la Coppa UEFA 1995/96). Dati straordinari, che raccontano però soltanto una parte della sua storia.
Intanto il tempo continua a scorrere. Le gambe non hanno più l'esplosività degli anni migliori, ma la lettura delle situazioni è persino più raffinata. Matthäus arretra progressivamente il proprio raggio d'azione e diventa uno dei primi liberi moderni del calcio europeo. Imposta da dietro, guida la linea difensiva, detta i tempi della manovra. Cambia posizione senza cambiare identità: anticipa, di nuovo, l'evoluzione del gioco.
Il 26 maggio 1999, al Camp Nou di Barcellona, il Bayern accarezza la Champions League contro il Manchester United. Matthäus esce nel finale con i tedeschi ancora in vantaggio. Nel recupero Sheringham e Solskjær ribaltano tutto. È una delle sconfitte più crudeli: svanisce il sogno di Lothar di alzare al cielo la Coppa europea più importante.
Saluta il calcio tedesco dopo 464 partite in Bundesliga, ma prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo si concede una parentesi negli Stati Uniti con i New York MetroStars (gli attuali Red Bulls), diventando il primo Pallone d'Oro a giocare nella Major League Soccer. È l'ultimo capitolo di una carriera che ha attraversato due continenti e quasi un quarto di secolo.
Con la Nazionale gioca cinque Mondiali consecutivi, dal 1982 al 1998, rappresentando prima la Germania Ovest e poi quella unificata. Chiude dopo Euro 2000 con 150 presenze, un primato nazionale tuttora imbattuto. Altri record, invece, il tempo li ha erosi: quello di calciatore con più partite nella Coppa del Mondo e quello relativo alle partecipazioni totali alla fase finale.
Ma se i numeri appartengono agli almanacchi, l'eredità di Lothar Matthäus resta straordinariamente attuale. Oggi siamo abituati ai centrocampisti in grado di recuperare palla davanti alla difesa e, pochi secondi dopo, di presentarsi al limite dell'area avversaria. A campioni capaci di interpretare più ruoli, leggere lo spazio, guidare i compagni e incidere in entrambe le fasi. Li abbiamo definiti universali, box-to-box, tuttocampisti.
Matthäus faceva tutto questo in un calcio molto diverso da quello attuale. I numeri sono stati in parte superati, il suo modo di interpretare il gioco no. Perché prima ancora di scrivere la storia, Lothar era già il futuro.