Hall of Fame vol. XV – Lothar Matthäus, il tedesco dei record: il campione che ha anticipato il futuro

“I record sono fatti per essere battuti” – Billie Jean King

È una delle leggi non scritte dello sport. Prima o poi arriverà sempre qualcuno capace di segnare più reti di te o di giocare più a lungo. Nel calcio è successo a tanti campioni. Anche a un grandissimo come Lothar Matthäus. Molti dei suoi primati, che sembravano destinati a durare per sempre, sono stati superati. Eppure, a distanza di decenni, basta pronunciare il suo nome per ritrovare l’immagine del mediano che non concedeva un istante di respiro ai fantasisti avversari, del centrocampista totale che incantava San Siro e il mondo, del destro al fulmicotone capace di impallinare qualsiasi portiere, del libero che guidava i compagni con autorevolezza e maestria. Perché Lothar Matthäus è stato tutto questo e molto di più: un capitano che ha attraversato due epoche, anticipando un calcio che, molti anni dopo, ne avrebbe esaltato la modernità.

Quando l’arbitro messicano Edgardo Codesal Méndez pose il fischietto tra le labbra e decretò la fine della finale del Mondiale del 1990, il tempo sembrò fermarsi per qualche secondo. Davanti a quasi 75 mila spettatori, allo stadio Olimpico di Roma, Lothar Matthäus rimase immobile. Non cercò la telecamera, non esplose in una corsa liberatoria. Abbassò lo sguardo, inspirò profondamente e soltanto allora si lasciò travolgere dal calore dei compagni. Pochi minuti dopo avrebbe sollevato la Coppa del Mondo da capitano della Germania Ovest. Era l’apice di una carriera straordinaria, ma soprattutto il momento in cui passato e futuro si incontravano.

Quella notte non vinse soltanto il miglior centrocampista del pianeta. Vinse un’idea di calcio. Il 10 che recuperava palloni da mediano, il regista che calciava con l'efficacia di un centravanti, il leader che correva per novanta minuti mantenendo una qualità assoluta. Il gioco di Matthäus era già proiettato verso il futuro. In anticipo su tutti.



