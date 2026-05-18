Hall of Fame vol. XIII: Zinedine Zidane, un fuoriclasse iconico che ha scritto la storia del calcio

La suola del piede sinistro che accarezza il pallone e ne rallenta la corsa, poi quella del piede destro che gli imprime un netto cambio di direzione, et voila: il gioco è fatto! Qualcuno la chiama "veronica", altri "ruleta", per chi ha vissuto il calcio a cavallo tra gli Anni '90 e i primi Anni 2000, quella è "la giocata iconica di Zinedine Zidane".

Tanti campioni hanno scritto pagine del gioco del calcio con giocate memorabili, goal straordinari o prestazioni sontuose ma nessuno mai ha disputato una gara perfetta. Nessuno, per lo meno, prima del primo luglio del 2006 quando allo stadio di Francoforte il numero 10 della Francia ha deciso di lasciare un segno indelebile nella storia dei questo sport.





La prestazione sfoderata da Zinedine Zidane nella semifinale dei Mondiali contro il Brasile è per molti la miglior prestazione individuale di sempre. Una serie di giocate illuminanti, passaggi da urlo, lanci perfetti, contrasti vinti, duelli aerei, dribbling… ogni giocata strappava un applauso ai presenti, ogni giocata mandava in crisi avversari del calibro di Ze Roberto, Gilberto Silva, Cafu e Roberto Carlos.





Quei 90 minuti sono la pura essenza di Zinedine Zidane, il manifesto di un calciatore che ha segnato il passaggio tra due epoche, tra due modi di intendere il gioco del calcio. E quella, è sempre bene ricordarlo, è stata la penultima partita della sua carriera. Perché Zidane ha smesso di giocare a calcio a 34 anni, quando era ancora uno dei migliori al Mondo al punto da essere stato a un passo dalla conquista del secondo Pallone d'Oro, sfumato a causa della celebre testata a Materazzi. Sarebbe stato il primo calciatore a vincere il Pallone d'Oro da ritirato.