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Hall of Fame vol. XII - Paolo Maldini, il miglior difensore della storia: la Leggenda non chiede mai permesso

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Il Capitano dell'Era più vincente del calcio italiano, il numero 3 che da quando non c'è più lui non appare a San Siro: classe, tecnica e la personalità più imponente della storia del Milan.

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La personalità non sempre è una dote apprezzata nel mondo del calcio. La tecnica e la leadership invece sono caratteristiche proprie dei migliori calciatori della storia. L'aura che tutt'ora emana e che per sempre emanerà in tutto il mondo il nome di Paolo Maldini non ha eguali in nessun altro giocatore Azzurro, di nessun tempo, nemmeno Roberto Baggio.

Il miglior difensore di sempre, ma non secondo i tifosi: gli addetti ai lavori, da Henry a Crespo, da Totti a Del Piero, da Romario a Batistuta, hanno espresso un plebiscito, che prescinde dai colori indossati in carriera. Solo due, quelli rossoneri.

  • MILLE PARTITE, TRENT'ANNI, DUE COLORI

    Più di mille partite disputate in carriera, 30 anni trascorsi indossando una sola maglia, così come il precursore e maestro, il 6, Franco Baresi, prima di diventare dirigente del Milan: una vita dedicata al rossonero, così come il padre Cesare. Una dinastia tra le più vincenti della storia del calcio, un sogno per un ragazzino cresciuto nell'Oratorio di Piazza Leonardo, a Milano, davanti all'Università del Politecnico: una passione precoce e infantile per la Juventus, ma poi la sua vita è stata solamente legata al Diavolo.

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  • PAOLO, FIGLIO DI CESARE

    Dove nasci, cresci: la Madunina è scritta nel destino di Paolo, così come lo era stato per Cesare, nato a Trieste, in Friuli, ma arrivato nel 1954 a Milano, a soli 22 anni, per indossare la maglia del Milan. Capitano da 350 presenze, così come Capitano sarà "Paolino", come amava chiamarlo suo padre.

    Quel figlio maschio che non nasceva mai, perché arrivavano solo femmine: tre, prima di lui, poi altri due maschi. Quarto di sei figli, cresciuto tra Lambrate e Città Studi, prima di entrare a soli 10 anni nelle giovanili del Milan, per non lasciarlo più.

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  • "NESSUNO MAI COME LUI", DAL 1985

    "In 23 anni di carriera non si è mai allontanato da un senso della morale, del dovere, della fedeltà e dell'etica che ne fanno una delle icone del calcio", ha scritto di lui L'Equipe, al suo ritiro.

    Dall'esordio nel gennaio del 1985, avvenuto grazie a Nilis Liedholm che lo lancia a soli 17 anni, quando entra al Friuli, pochi chilometri di distanza dal luogo natio del padre, contro l'Udinese, al posto dell'infortunato Sergio Battistini.


    Un segno del destino. Da terzino destro, inizialmente, anche se l'epoca d'oro sarà dall'altra parte, a sinistra, con il 3 sulle spalle: per lui, che sapeva usare il mancino come il piede naturale, una parte finale di carriera da difensore centrale, senza mai scendere di livello. Erede di un cognome pesante che non lo ha mai schiacciato, bensì esaltato.

  • I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA VITA

    Da Liedholm, colui che per primo ha creduto in lui, a Sacchi, colui che lo consacrerà nel gotha calcistico: una delle squadre più forti di tutti i tempi, con compagni del calibro di Riijkard, Gullit, van Basten, Savicevic, Boban, a formare quella mitica linea difensiva che i cuori rossoneri recitano a memoria, Tassotti-Baresi-Costacurta-Maldini, più Filippo Galli.

    Inutile soffermarsi sul palmares, che recita, dall'inizio, 1984, alla fine, 2009: una Coppa Italia Primavera, 7 scudetti, 5 Supercoppe italiane, una Coppa Italia, 5 (cinque!) Champions League, ovvero più di qualsiasi altra squadra italiana e la somma delle 3 vinte dall'Inter con le 2 della Juventus, 5 Supercoppa Europee, record condiviso con l'attuale rossonero Modric, Carvajal e Kroos, 2 Coppe Intercontinentali, una Coppa del Mondo per club, più una caterva di premi individuali, diverse onorificenze, tra cui Cavaliere della Repubblica Italiana.

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  • IL PIU' FORTE DI TUTTI

    Trascorrono gli anni, passano Sacchi, Capello, suo allenatore nelle giovanili, Ancelotti, l'unica certezza è sempre lui: che non cambia, non si stufa, rinnova il proprio amore, istruisce i giovani che arrivano a Milanello su cosa voglia dire indossare la maglia del Milan, è un esempio di rettitudine e moralità per chiunque si approcci al rossonero.

    Alessandro Nesta, non proprio l'ultimo arrivato, racconterà, anni dopo: "Maldini è il più forte difensore in assoluto per qualità fisica e mentale. Sbagliava anche lui, pochissimo, ma quando sbagliava non lo intaccava per niente. Mi ha insegnato la mentalità. Io venivo da Roma con il capello stirato, sandali e bermuda, lui mi ha insegnato come si stava in club come il Milan. A 40 anni andava ancora come un treno. È stato il più forte, l’unica persona che quando incontro mi mette in imbarazzo. Perché? Non lo so. Imbarazzo nel senso che è diverso dagli altri".

  • LA CURVA SUD, UN AMORE MAI SBOCCIATO

    Quella capacità di metterti in imbarazzo, per la grandezza dimostrata, nei toni e nei modi. Una personalità forte, che mal si sposava e metteva in soggezione i tifosi della Curva Sud, con cui il rapporto non è mai stato buono: Maldini si è sempre rifiutato di partecipare alle riunioni e di presentarsi alle feste degli ultras e ha sempre criticato gli atteggiamenti violenti della Sud, non lesinando di andare a muso duro con alcuni tifosi.

    Ad esempio il giorno successivo alla sconfitta di Istanbul contro il Liverpool, nella finale di Champions League del 2005, quando si rifiutò di rispondere alle domande degli ultras sul perché di quella sconfitta e, secondo alcune fonti, chiamò "poveri pezzenti" un gruppo di tifosi che lo contestavano.

    Screzi che sono culminati nella partita d'addio al calcio del 3, a San Siro contro la Roma: un gruppo sparuto decise di contestarlo, con due striscioni e invocando il nome di Franco Baresi, come unico capitano, arrivando addirittura ai fischi. Il commento, come sempre, da far vergognare chi non aveva capito quanto fosse importante quel momento, per il mondo del calcio e per la bandiera rossonera: "Con il tempo ho capito che quello è stato un successo perché ha marcato una linea ancora più grossa tra me e quel tipo di calcio".

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  • "TRE SOLO PER TE" E IL MAL D'AZZURRO

    L'addio al calcio a 40 anni, l'ultima trasferta a Firenze, la commozione dei veri tifosi, settantamila in lacrime ad esporre lo striscione con il suo volto e la frase "Tre solo per te". Numero che viene ritirato, al pari del 6, con la speranza di poterlo rivedere indosso soltanto ai suoi eredi.

    Una carriera tanto vincente e illuminata nel club, quanto sfortunata in Nazionale: la prima convocazione nel 1986, il Mondiale in Italia perso in semifinale contro l'Argentina di Maradona, la terribile beffa ai rigori negli Stati Uniti contro il Brasile quattro anni dopo, la cocente eliminazione in Francia ad opera di Zidane e compagni così come l'Europeo perso nel 2000 all'ultimo istante, sempre ad opera dei Bleus, il furto con la Corea del Sud nel 2002.

    L'addio all'Azzurro a 34 anni e il Mondiale vinto nel 2006 dai suoi vecchi compagni, quando ancora lui era in campo e avrebbe potuto alzare la Coppa del Mondo da capitano, magari conquistando quel Pallone d'Oro più volte sfiorato e vinto poi da Fabio Cannavaro.

  • L'ULTIMA VITA

    Per finire, l'ultima - finora - vita di Paolo Maldini. Quella da dirigente, ma non uno qualunque, non un ruolo rappresentativo e di apparenza: decisionista, in grado di portare ai colori rossoneri il diciannovesimo scudetto della loro storia, nel 2021/2022, grazie alle scelte forti di Stefano Pioli in panchina e Zlatan Ibrahimovic in campo, al fianco di un vecchio compagno come Zvonimir Boban.

    La capacità di rappresentare il Milan in tutto e per tutto, senza mai illudere e soprattutto senza mai tradire la causa: meglio un "no" sincero e genuino, per quanto possa fare male, di un "sì" accomodante.

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  • 44 ANNI DOPO: LA LEGGENDA NON CHIEDE MAI PERMESSO

    Infine l'ultimo anno, il passaggio da Elliott a RedBird, la tribolata conferma e il raggiungimento delle semifinali di Champions League, prima di perdere il doppio derby contro l'Inter. Ma soprattutto, prima del chiaro emergere di vedute divergenti nel futuro e nella gestione della società, prima di quel freddo comunicato, che il 6 giugno 2023, 44 anni dopo, ha interrotto il filo indistruttibile che per sempre legherà il Milan e Paolo Maldini. Da quel momento, il Diavolo non è più stato lo stesso: i tifosi lo aspettano, sanno che tornerà e sanno che senza di lui sarà difficile rivedere trionfare i colori rossoneri.

    Perché Maldini è sempre stato il garante di quei colori: non per scelta o per elezione, per natura, perché era il più forte di tutti, ma non lo faceva MAI notare. Perché la Leggenda non chiede mai permesso.