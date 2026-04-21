Hall of Fame vol. XII - Paolo Maldini, il miglior difensore della storia: la Leggenda non chiede mai permesso

La personalità non sempre è una dote apprezzata nel mondo del calcio. La tecnica e la leadership invece sono caratteristiche proprie dei migliori calciatori della storia. L'aura che tutt'ora emana e che per sempre emanerà in tutto il mondo il nome di Paolo Maldini non ha eguali in nessun altro giocatore Azzurro, di nessun tempo, nemmeno Roberto Baggio.
Il miglior difensore di sempre, ma non secondo i tifosi: gli addetti ai lavori, da Henry a Crespo, da Totti a Del Piero, da Romario a Batistuta, hanno espresso un plebiscito, che prescinde dai colori indossati in carriera. Solo due, quelli rossoneri.