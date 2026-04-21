Hall of Fame vol. XII - Paolo Maldini, il miglior difensore della storia: la Leggenda non chiede mai permesso

Quella capacità di metterti in imbarazzo, per la grandezza dimostrata, nei toni e nei modi. Una personalità forte, che mal si sposava e metteva in soggezione i tifosi della Curva Sud, con cui il rapporto non è mai stato buono: Maldini si è sempre rifiutato di partecipare alle riunioni e di presentarsi alle feste degli ultras e ha sempre criticato gli atteggiamenti violenti della Sud, non lesinando di andare a muso duro con alcuni tifosi.

Ad esempio il giorno successivo alla sconfitta di Istanbul contro il Liverpool, nella finale di Champions League del 2005, quando si rifiutò di rispondere alle domande degli ultras sul perché di quella sconfitta e, secondo alcune fonti, chiamò "poveri pezzenti" un gruppo di tifosi che lo contestavano.

Screzi che sono culminati nella partita d'addio al calcio del 3, a San Siro contro la Roma: un gruppo sparuto decise di contestarlo, con due striscioni e invocando il nome di Franco Baresi, come unico capitano, arrivando addirittura ai fischi. Il commento, come sempre, da far vergognare chi non aveva capito quanto fosse importante quel momento, per il mondo del calcio e per la bandiera rossonera: "Con il tempo ho capito che quello è stato un successo perché ha marcato una linea ancora più grossa tra me e quel tipo di calcio".