Hall of Fame vol. XI - Si scrive calcio, si legge Ronaldinho: lui, la vera e pura essenza di questo sport

Come facevamo noi da piccoli prima di giocare con gli amici, anche Ronaldinho pensava sempre a quale nuova finta o dribbling potesse portare ogni volta in campo.

Quella libertà mentale, quasi fanciullesca, di sperimentare e poi realizzare cose che nessun altro giocatore nemmeno si azzardava ad immaginare.

Dinho invece arrivava lì, in campo, e la faceva. Poco importa se era al Camp Nou, al Bernabeu, a San Siro, a Old Trafford, in una finale di Champions o dei Mondiali. Lui la faceva, perché lo rendeva felice. E così rendeva felice tutti.

Non ti annoiavi mai a vedere una sua partita. Tutte le volte che aveva il possesso del pallone, semplicemente succedeva qualcosa. Ti si illuminavano gli occhi, quasi godevi di cotanta bellezza. E personalmente nessun calciatore mi ha fatto questo tipo di effetto.

Con quel sorriso disegnato, quasi come Joker, ma un Joker che portava felicità, è arrivato ad essere il migliore al mondo. Il più forte e il più divertente di tutti allo stesso tempo, due cose che spesso non si sposano. O hai quel tipo di estro o sei concreto, si dice. Dinho ti faceva divertire e ti faceva anche vincere le partite. Bastava poco, come raccontato da Eto'o.

"Dinho era un genio e non solo in campo. Il giorno in cui non si sentiva felice non giocava bene. Spesso però arrivava nello spogliatoio sorridente e felice mi diceva: ‘Samuel, come ti senti?'. Se gli rispondevo anch'io ‘bene', lui replicava: ‘Perfetto, andiamo a vincere'”.