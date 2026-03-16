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Hall of Fame Ronaldinho
Marco Trombetta

Hall of Fame vol. XI - Si scrive calcio, si legge Ronaldinho: lui, la vera e pura essenza di questo sport

Ronaldinho non è stato semplicemente un calciatore. Ronaldinho è stato la rappresentazione più bella del gioco del calcio. Un gioco, appunto. Solo lui riusciva sempre a renderlo tale.

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Se chiedete a chiunque nel mondo, anche a chi non segue il calcio, di associare il primo nome che gli viene in mente a questo sport, la risposta più ovvia sarebbe Leo Messi o Cristiano Ronaldo.

Probabilmente anche la più giusta, perché parliamo dei due giocatori che sopra tutti hanno fatto la storia. Irraggiungibili per chiunque ora e sempre: come numeri, come carriera, come tutto.

Eppure se io dovessi provare a far innamorare qualcuno del gioco del calcio, non gli mostrerei le gesta di Messi e Ronaldo. Probabilmente, esagero, neppure quelle di Maradona. Io gli mostrerei Ronaldinho.

  • IL CALCIO NELLA SUA VERSIONE PIÙ ANCESTRALE

    Onestamente parlando, vi piace il calcio di oggi? Vi raccontano che è più veloce, più dinamico, più tecnico. Che tutti sanno toccare il pallone, che bisogna essere prima atleti e poi calciatori.

    Ma vi diverte? Vi emoziona? Quanti giocatori oggi vi fanno venire la pelle d'oca? Quanti sono unici nel loro stile, nel loro modo di giocare, calciare o dribblare? E quanti vengono lasciati liberi di esprimersi oltre questo tatticismo estremo che sta complicando oltremodo quello che è lo sport più semplice del mondo?

    Lo sport di tutti, quello che si può praticare ovunque. Basta un pallone, fine. Basta solo quello. A Ronaldinho bastava solo quello, sin da quando era un bambino. 

    "A un certo punto i miei amici si stancavano a giocare a calcio. Allora io mi allenavo tra le sedie e con il mio cane".

    Ronaldinho di giocare non si è mai stancato. Non si è mai forzatamente adattato, non si è mai limitato. È rimasto quel bambino col sorriso stampato in faccia che pensava solo e soltanto una cosa col pallone tra i piedi: divertirsi.

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  • SORRIDI, SEI IL MIGLIORE AL MONDO

    Come facevamo noi da piccoli prima di giocare con gli amici, anche Ronaldinho pensava sempre a quale nuova finta o dribbling potesse portare ogni volta in campo.

    Quella libertà mentale, quasi fanciullesca, di sperimentare e poi realizzare cose che nessun altro giocatore nemmeno si azzardava ad immaginare. 

    Dinho invece arrivava lì, in campo, e la faceva. Poco importa se era al Camp Nou, al Bernabeu, a San Siro, a Old Trafford, in una finale di Champions o dei Mondiali. Lui la faceva, perché lo rendeva felice. E così rendeva felice tutti.

    Non ti annoiavi mai a vedere una sua partita. Tutte le volte che aveva il possesso del pallone, semplicemente succedeva qualcosa. Ti si illuminavano gli occhi, quasi godevi di cotanta bellezza. E personalmente nessun calciatore mi ha fatto questo tipo di effetto. 

    Con quel sorriso disegnato, quasi come Joker, ma un Joker che portava felicità, è arrivato ad essere il migliore al mondo. Il più forte e il più divertente di tutti allo stesso tempo, due cose che spesso non si sposano. O hai quel tipo di estro o sei concreto, si dice. Dinho ti faceva divertire e ti faceva anche vincere le partite. Bastava poco, come raccontato da Eto'o. 

    "Dinho era un genio e non solo in campo. Il giorno in cui non si sentiva felice non giocava bene. Spesso però arrivava nello spogliatoio sorridente e felice mi diceva: ‘Samuel, come ti senti?'. Se gli rispondevo anch'io ‘bene', lui replicava: ‘Perfetto, andiamo a vincere'”.

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  • NESSUN DUALISMO, NESSUNA INVIDIA

    La purezza calcistica di Ronaldinho era anche un riflesso della sua umanità. Quel sorriso non era una facciata, era la sua essenza. E anche quando il suo tempo da Re stava per finire, quel sorriso lo ha usato per accogliere chi avrebbe preso il suo posto. Senza invidia, senza dualismi.

    “Ricordo gli esordi di Messi, era un ragazzino. Fui io a dargli l'assist per il suo primo gol, in un match contro l’Albacete. Fece un gol straordinario e io pensai: questo è un fuoriclasse, è nato un “crack”. Non ha mai avuto bisogno di consigli, nemmeno da ragazzino, sapeva sempre che cosa fare. Lui è il migliore del suo tempo, come Maradona lo era del suo”.

    Non si faceva problemi a dire che Del Piero fosse il suo idolo e che calciava le punizioni meglio di lui. Non si faceva problemi ad ammettere che per l'elastico, uno dei suoi marchi di fabbrica, aveva preso spunto da Ronaldo il Fenomeno. E quando diceva di non sentirsi il più forte "nemmeno nel Barcellona" non era 'paraculaggine'. Semplicemente non gli interessava.

    Dinho ha sempre dato e meritato rispetto. Ricordo con emozione una scena in particolare: un giovane Neymar, che prima di un Santos-Atletico Mineiro, va di fronte a Ronaldinho e si inchina. 

    "Grazie per tutto quello che hai fatto per gli amanti del CALCIO".

  • QUANDO SIETE TRISTI, GUARDATEVI UN VIDEO DI DINHO

    Qualche giorno fa, come capita un po' a tutti, passavo noiosamente da un reel all'altro. Fino a quando non me n'è capitato uno di Ronaldinho. Ho sentito immediatamente salire l'emozione, l'allegria.

    È bastato vedergli toccare il pallone, danzare sul campo con quella sua andatura unica ed inimitabile. Vederlo inventare cose umanamente inconcepibili per altri calciatori. Vederlo sorridere. Era contagioso, e quasi senza accorgermene ho iniziato a sorridere pure io.

    Un po' come quando ti innamori. Ti basta vederla sorridere. Così come ti basta veder sorridere Ronaldinho per innamorati ancora del calcio. Ed essere più felice.

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