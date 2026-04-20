Haaland scherza con Bernardo Silva: "Sembravi Cannavaro con la Germania", il siparietto dopo Manchester City-Liverpool

Il Manchester City ha riaperto la Premier League battendo 2-1 l'Arsenal nel confronto diretto giocato all'Etihad Stadium: la squadra di Guardiola è ora a -3 dai Gunners e con una partita in meno.





Dopo il botta e risposta Cherki-Havertz, con quest'ultimo bravo ad approfittare di un erroraccio di Donnarumma, i padroni di casa hanno piazzato il colpo da tre punti grazie alla zampata vincente del solito Erling Haaland.

E nel post partita, l'attaccante norvegese è stato protagonista di un simpatico siparietto con il compagno Bernardo Silva, il quale lascerà il City a parametro zero a fine stagione.