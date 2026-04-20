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Haaland Bernardo SilvaGetty Images
Michael Di Chiaro

Haaland scherza con Bernardo Silva: "Sembravi Cannavaro con la Germania", il siparietto dopo Manchester City-Liverpool

Premier League
Manchester City vs Arsenal
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Arsenal

Il centravanti del City, decisivo contro l'Arsenal, applaude il portoghese autore di un grande anticipo di testa nei confronti di Gyokeres, più alto di ben 15 centimetri rispetto al fantasista che a fine anno lascerà il City a zero.

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Il Manchester City ha riaperto la Premier League battendo 2-1 l'Arsenal nel confronto diretto giocato all'Etihad Stadium: la squadra di Guardiola è ora a -3 dai Gunners e con una partita in meno.


Dopo il botta e risposta Cherki-Havertz, con quest'ultimo bravo ad approfittare di un erroraccio di Donnarumma, i padroni di casa hanno piazzato il colpo da tre punti grazie alla zampata vincente del solito Erling Haaland.

E nel post partita, l'attaccante norvegese è stato protagonista di un simpatico siparietto con il compagno Bernardo Silva, il quale lascerà il City a parametro zero a fine stagione.

  • BERNARDO SILVA ANTICIPA GYOKERES... DI TESTA!

    Nel finale di partita, in una fase d'attacco da parte dell'Arsenal, Bernardo Silva, con un grande intervento di testa, ha anticipato nientemeno che Viktor Gyokeres, centravanti dell'Arsenal alto 15 centimetri in più del portoghese.

    Un intervento che ha letteralmente esaltato Haaland.

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  • "SEMBRAVI CANNAVARO"

    Nel post partita, Haaland ha infatti scherzato con il compagno sottolineando la sua grande giocata difensiva:

    "Sembravi quel ca**o di Cannavaro! Sei fortissimo. Sembrava il capitano azzurro. Ricordo quel cross e quel grandissimo intervento difensivo. Ora Bernie non emozionarti…". Il riferimento evidente a Germania 2006 quando nel corso della semifinale tra Italia e Germania, Fabio Cannavaro uscì di gran carriera dalla difesa anticipando di testa due calciatori tedeschi prima di dare il via alla ripartenza poi finalizzata da Del Piero.

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