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haaland Getty Images
Stefano Silvestri

Haaland ha piantato la bandiera anche ai Mondiali: doppietta all'Iraq, con la Norvegia ha 57 goal in 51 presenze

Coppa del Mondo
Norvegia
Iraq vs Norvegia
E. Haaland

Il centravanti del Manchester City era all'esordio nella competizione più prestigiosa del mondo, ma non si è fatto sopraffare dall'emozione. Migliorando ulteriormente numeri già strepitosi.

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E pensare che qualcuno ha definito la stagione di Erling Haaland non completamente soddisfacente. Lo è stata quella del Manchester City, semmai, per il quale le due coppe nazionali possono anche non bastare: non certo la sua.

Haaland è il solito Haaland di sempre: un cannibale. Un animale da goal, uno che vive per infilare palloni su palloni nelle porte avversarie.

Per la scoring machine del City non importa il palcoscenico e non importa la competizione. Anche se il torneo in questione si chiama Mondiali ed è il più importante e prestigioso possibile.

Haaland ha piantato la propria bandiera anche lì. E ormai è un'abitudine bella e buona.

  • Erling HaalandGetty Images

    LA DOPPIETTA ALL'IRAQ

    In barba al favoritismo, in barba alla doppia scoppola rifilata all'Italia nelle qualificazioni, l'esordio contro l'Iraq non è stato semplicissimo per la Norvegia. Almeno per un tempo.

    Nella prima mezz'ora, il risultato della sfida di Foxborough è rimasto bloccato sullo 0-0. E poco prima dell'intervallo era fermo sull'1-1.

    Chi ci ha pensato in entrambe le situazioni? Haaland, sì. Prima catapultandosi da un passo su un perfetto cross basso di Moller Wolfe, poi sfruttando un clamoroso errore in disimpegno tra Tahseen e il portiere Hassan e facendo rimpallare la sfera in rete.



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  • NUMERI ASSURDI

    Che Haaland sia destinato a diventare un personaggio leggendario del calcio moderno, è raccontato anche da quel che riesce a combinare ogni volta che indossa la maglia della Norvegia. Che non è molto diverso dal rendimento col City, intendiamoci: solo che qui si arriva a numeri assurdi.

    Nello specifico, il quasi ventiseienne Erling (compirà gli anni a luglio, dopo i Mondiali) ha collezionato 51 presenze con la propria Nazionale. I goal segnati? Addirittura 57.

    Con una decina d'anni di carriera davanti a sé, Haaland è già il miglior marcatore all time della storia della Norvegia. Ma a impressionare è soprattutto questo: da tempo ha più reti che presenze in Nazionale. Percentuali realizzative che non diminuiscono: anzi: migliorano di partita in partita.

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  • MIGLIOR MARCATORE NORVEGESE AI MONDIALI

    Non solo: grazie alla doppietta contro l'Iraq, e nonostante fosse all'esordio assoluto, Haaland è già diventato il... miglior marcatore della Norvegia nella storia dei Mondiali.

    Possibile? Sì, possibile. Semplicemente perché gli scandinavi, a una fase finale, non si sono mai qualificati. Prima di oggi era accaduto appena due volte: nel lontanissimo 1938 e poi nel 1998, edizione chiusa con l'eliminazione agli ottavi di finale per mano dell'Italia di Cesare Maldini.

    A quota uno, fino a oggi, c'erano quattro giocatori: Brustad, Eggen, Flo e Rekdal. Ovvero i quattro marcatori norvegesi nella storia dei Mondiali (più un'autorete del marocchino Chippo nel '98). Haaland, in appena un tempo, li ha superati tutti quanti.

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    "ERO MOLTO NERVOSO"

    Ora, immaginatevi Haaland con parecchio nervosismo in corpo. Difficile, pensando all'aura glaciale con cui ha tramortito anche l'Iraq dopo averlo già fatto contro mille e mille avversari, eppure è quel che è accaduto nei giorni precedenti la partita.

    "Ero molto nervoso - ha ammesso il centravanti del Manchester City dopo la partita - C'era un po' di pressione su di me per segnare. Per fortuna ci sono riuscito. C'è molta pressione, ma non mi lamento, sto vivendo un momento positivo e me lo sto godendo. Sono felice e orgoglioso della nostra vittoria".

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  • PIANTATA UN'ALTRA BANDIERA

    Negli Stati Uniti, Haaland ha piantato una bandierina. L'ennesima di una carriera ancora piuttosto verde, ma che lo ha già visto competere ovunque ad altissimi livelli.

    Erling ha segnato e segnato e segnato nella Bundesliga austriaca, in quella tedesca, si è messo alla prova in Premier League e ha dominato pure lì. Ha giocato e vinto una Champions League da protagonista, ha fatto il bis col Mondiale per Club del 2023.

    Gli mancava un Mondiale. Ovvio: la Norvegia non si era più qualificata da Francia '98 e mancava pure in Qatar. Haaland l'ha trascinata di peso nelle qualificazioni, stordendo l'Italia sia all'andata che al ritorno. E si è fatto trovare pronto pure nella fase finale.

    Che cosa manca ora? Magari un Europeo. I norvegesi non c'erano neppure due anni fa e Haaland si è visto anche quel torneo da casa. L'obiettivo è piantare una nuova bandierina nel 2028, in Inghilterra. Del resto, la storia recente norvegese è cambiata anche e soprattutto grazie a lui.

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