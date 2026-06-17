Haaland ha piantato la bandiera anche ai Mondiali: doppietta all'Iraq, con la Norvegia ha 57 goal in 51 presenze

E pensare che qualcuno ha definito la stagione di Erling Haaland non completamente soddisfacente. Lo è stata quella del Manchester City, semmai, per il quale le due coppe nazionali possono anche non bastare: non certo la sua.
Haaland è il solito Haaland di sempre: un cannibale. Un animale da goal, uno che vive per infilare palloni su palloni nelle porte avversarie.
Per la scoring machine del City non importa il palcoscenico e non importa la competizione. Anche se il torneo in questione si chiama Mondiali ed è il più importante e prestigioso possibile.
Haaland ha piantato la propria bandiera anche lì. E ormai è un'abitudine bella e buona.