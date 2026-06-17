Haaland ha piantato la bandiera anche ai Mondiali: doppietta all'Iraq, con la Norvegia ha 57 goal in 51 presenze

Negli Stati Uniti, Haaland ha piantato una bandierina. L'ennesima di una carriera ancora piuttosto verde, ma che lo ha già visto competere ovunque ad altissimi livelli.

Erling ha segnato e segnato e segnato nella Bundesliga austriaca, in quella tedesca, si è messo alla prova in Premier League e ha dominato pure lì. Ha giocato e vinto una Champions League da protagonista, ha fatto il bis col Mondiale per Club del 2023.

Gli mancava un Mondiale. Ovvio: la Norvegia non si era più qualificata da Francia '98 e mancava pure in Qatar. Haaland l'ha trascinata di peso nelle qualificazioni, stordendo l'Italia sia all'andata che al ritorno. E si è fatto trovare pronto pure nella fase finale.

Che cosa manca ora? Magari un Europeo. I norvegesi non c'erano neppure due anni fa e Haaland si è visto anche quel torneo da casa. L'obiettivo è piantare una nuova bandierina nel 2028, in Inghilterra. Del resto, la storia recente norvegese è cambiata anche e soprattutto grazie a lui.