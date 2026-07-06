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HaalandGetty Images
Marco Trombetta

Haaland è già il miglior numero 9 nella storia del calcio: cinico, affamato, devastante, come finalizzatore non ha eguali

Coppa del Mondo
Brasile vs Norvegia
Brasile
Norvegia
E. Haaland

Numeri clamorosi, attitudine e continuità unica: Erling Haaland è un qualcosa di straordinario, come numero 9 puro non ha già eguali.

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Probabilmente non e n'era bisogno, ma la doppietta contro il Brasile ci ha confermato una volta di più la forza devastante di Erling Braut Haaland.

I suoi numeri sono in costante crescita, la sua attitudine non cambia mai. Si tratta di un animale d'area di rigore, un qualcosa a cui non siamo praticamente più abituato nel calcio di oggi, dove tutti devono saper fare tutto.

Haaland, invece, sa fare solo una cosa, ma in maniera magistrale: segnare goal.

  • L'ESSENZA DI HAALAND COL BRASILE

    I numeri di Haaland con il Brasile solo la certificazione totale della sua essenza.

    Tocca solamente tre palloni in area di rigore, ma la decide con una doppietta.

    Fa solo un colpo di testa verso la porta, quello che vale l'1-0, sovrastando Gabriel, attualmente uno dei migliori centrali al mondo.

    Fa solo un tiro da fuori area, quello con cui chiude la partita. Bellissimo, non tanto da Haaland, che dimostra di avere anche questo tipo di colpi.

    Tocca in totale appena 30 palloni, ma è cinico e letale quando serve. Fa quello che deve fare un attaccante. Fa quello che deve fare un numero 9.

    Può anche non toccare palla per 10 minuti, ma quando gli arriva quella giusta finisce in porta.

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  • NUMERI IRREALI AD APPENA 25 ANNI

    - 29 goal in 27 presenze col Salisburgo

    - 86 goal in 89 presenze col Borussia Dortmund

    - 162 goal in 198 presenze col Manchester City

    - 64 goal in 54 partite con la Norvegia

    - 57 goal in 58 partite in Champions League

    - 7 goal in 4 partite ai Mondiali


    Non c'è molto altro da commentare. Questi numeri parlano da soli. Al primo Mondiale segna 7 goal (e ancora non è finita), si prende sulle spalle la Norvegia ed elimina il Brasile da solo.

    In Champions ha praticamente la media di un goal a partita, con la Nazionale ha più reti che presenze. Non si ferma, non ha battute d'arresto, la sua media è clamorosa e paradossalmente migliora stagione dopo stagione, competizione dopo competizione.

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  • ERLING HAALAND NORWAY Getty Images

    HA UNA FAME CHE NON SI SPIEGA

    C'è un momento che, più dei goal, rappresenta cosa è di fatto Erling Braut Haaland.

    Siamo nel primo tempo della partita contro l'Iraq, nella fase a gironi. Haaland ha già segnato, ma non si ferma neppure per un secondo.

    Va a contrasto sulla linea del fallo laterale con un difensore iracheno, non riesce a guadagnare la rimessa e lancia un urlo di disperazione.

    Ecco, questo è Haaland.

    Haaland è questo giocatore qua, quello che si dispera per non aver guadagnato un fallo laterale contro l'Iraq nella fase a gironi. E questo spiega perché poi è sempre lì, al posto giusto, al momento giusto. Perché ha una fame che non si spiega. Un qualcosa di innato, primordiale, ma allo stesso tempo lucido. Una voglia e un'attitudine che oggi non ha nessuno nel mondo del calcio.

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  • E' GIA' IL MIGLIOR 9 DELLA STORIA

    Non siamo qui per iniziare a fare paragoni con quello o con quell'altro. Né a paragone le epoche o il tipo di calcio.

    I numeri basterebbero, in realtà, ma non ha senso soffermarsi troppo neanche su quelli, perché anche lì si inizierebbero con i paragoni.

    Ma a livello oggettivo, un numero 9 puro, di questa portata, con questa costanza realizzativa, con questa capacità di determinare anche senza essere nel vivo del gioco, sempre e comunque, probabilmente non è mai esistito.

    Non è mai esistito qualcuno come Haaland. E ricordiamo una volta di più che ha ancora 25 anni. Se parliamo di chi deve fare solo ed esclusivamente goal, di chi deve stare lì in area a metterla dentro, beh, allora Haaland è già il migliore della storia nel suo ruolo.

    Oggi nel calcio anche i numeri 9 stanno andando fuori moda. Ma Haaland ci spiega che alla fine, in questo sport, la cosa che più conta è fare goal. Anche se giochi male per 70 minuti, anche se hai la tecnica di un difensore degli anni '60. Poco importa, fai goal. E Haaland, in questo semplice ma dannatamente importante fondamentale, non ha eguali.

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