Haaland è già il miglior numero 9 nella storia del calcio: cinico, affamato, devastante, come finalizzatore non ha eguali

Non siamo qui per iniziare a fare paragoni con quello o con quell'altro. Né a paragone le epoche o il tipo di calcio.

I numeri basterebbero, in realtà, ma non ha senso soffermarsi troppo neanche su quelli, perché anche lì si inizierebbero con i paragoni.

Ma a livello oggettivo, un numero 9 puro, di questa portata, con questa costanza realizzativa, con questa capacità di determinare anche senza essere nel vivo del gioco, sempre e comunque, probabilmente non è mai esistito.

Non è mai esistito qualcuno come Haaland. E ricordiamo una volta di più che ha ancora 25 anni. Se parliamo di chi deve fare solo ed esclusivamente goal, di chi deve stare lì in area a metterla dentro, beh, allora Haaland è già il migliore della storia nel suo ruolo.

Oggi nel calcio anche i numeri 9 stanno andando fuori moda. Ma Haaland ci spiega che alla fine, in questo sport, la cosa che più conta è fare goal. Anche se giochi male per 70 minuti, anche se hai la tecnica di un difensore degli anni '60. Poco importa, fai goal. E Haaland, in questo semplice ma dannatamente importante fondamentale, non ha eguali.