"Ha rubato un anno alla carriera di quel ragazzo!" - Gary Lineker esorta Kobbie Mainoo a citare in giudizio l'ex allenatore del Manchester United Ruben Amorim per la mancanza di spazio in campo, mentre il centrocampista brilla sotto la guida di Michael Carrick.
Mainoo ha fatto parlare di sé quando è stato messo da parte da Amorim
Mainoo sembrava destinato a lasciare Old Trafford, dato che la finestra di mercato invernale si era aperta con il giovane bloccato nell'ombra sotto Amorim. Non è riuscito a giocare da titolare in Premier League nella prima metà della stagione 2025-26.
Si diceva che l'Italia fosse interessata a lui, con il Napoli, campione di Serie A, in testa alla corsa per il suo ingaggio, ma Amorim è stato sollevato dal suo incarico di allenatore il 5 gennaio. Questa decisione ha offerto a Mainoo una nuova opportunità, che lui ha saputo sfruttare al meglio, tanto che ora si parla di un nuovo contratto.
Mainoo è stato sempre presente per Carrick durante una serie di quattro vittorie consecutive contro Manchester City, Arsenal, Fulham e Tottenham. Ora potrebbe tornare in lizza per la selezione dell'Inghilterra nei suoi piani per i Mondiali.
Lineker suggerisce scherzosamente che Mainoo dovrebbe citare in giudizio Amorim.
L'ex presentatore di Match of the Day Lineker ha dichiarato al podcast Rest is Football: "Sai una cosa? Se fossi Kobbie Mainoo - e lo dico per scherzo - penserei se dovrei fargli causa [Amorim] o meno.
Ha rubato un anno alla carriera di quel ragazzo. È un calciatore straordinario. Dio, lo fa sembrare così facile. Vuole la palla, la riceve con chiunque gli stia intorno e si gira, prende sempre le decisioni giuste, è elegante. Insomma, dai! Ha danneggiato gravemente la sua carriera".
Lineker, che ha collezionato 80 presenze con la maglia dell'Inghilterra e segnato 48 gol in nazionale, ha aggiunto: "Se non entrerà nella rosa della Coppa del Mondo... e ho la sensazione che ci entrerà, se riuscirà a mantenersi in forma e a continuare a giocare, perché è davvero un ottimo calciatore.
"So che suo fratello si è messo un po' nei guai per aver scritto sulla maglietta 'Free Kobbie', ma suo fratello ha assolutamente ragione. Cosa pensava (Amorim)?"
Carrick sostiene che Mainoo abbia ancora molto da dare
Carrick ha aiutato Mainoo a rimettersi in carreggiata e l'ex centrocampista dei Red Devils ritiene che ci sia ancora molto potenziale da sfruttare nella stella locale. Carrick ha dichiarato: "Ha sicuramente ancora molto da dare, vista la sua età e la fase della carriera in cui si trova, si può dire che sia praticamente agli inizi. Ha già accumulato molta esperienza in partite importanti e situazioni di pressione, il che lo aiuterà a crescere e imparare il gioco.
Giocare al fianco di Case [Casmiro] e imparare da lui, cose che probabilmente non si rende nemmeno conto di stare imparando solo stando al suo fianco, così come dagli altri giocatori che lo circondano, penso che faccia parte del suo percorso di apprendimento e crescita.
"Sono ben consapevole che è arrivato, ha giocato quattro partite e ha trovato il suo ritmo. I giovani giocatori hanno momenti in cui sono al top e poi possono avere un piccolo calo. Non è che all'improvviso sia un giocatore bravo o scarso, Kobbie è quello che è.
"Gestire questo aspetto è molto importante, soprattutto per i giocatori più giovani, e comprenderlo. Al momento sta facendo un ottimo lavoro, sta avendo un impatto davvero importante sulle partite e continueremo a lavorare con lui e ad aiutarlo, cercando di migliorarlo sempre di più man mano che andiamo avanti".
Alla domanda su come Mainoo abbia superato il periodo più difficile della sua giovane carriera, Carrick ha aggiunto: "Non c'è dubbio sulle capacità di Kobbie e su ciò che può dare, ma è ancora molto giovane e dobbiamo stare attenti a non caricarlo di troppe responsabilità e ad aspettarci troppo da lui. Sta ancora imparando a giocare.
"Dato che ha vissuto momenti di grande successo e poi ovviamente non ha giocato per un po', è facile pensare che sia molto più grande e più esperto di quanto non sia in realtà. Ma bisogna dargli credito, è tornato in campo e ha trovato il suo ritmo nel calcio, cosa non facile dopo un periodo di inattività, e lo ha fatto sia fisicamente che mentalmente.
"Sappiamo che sa gestire la palla e speriamo che col tempo continui a migliorare. Dobbiamo essere pazienti e non aspettarci troppo da lui in ogni momento".
Calendario del Manchester United 2025-26: i Red Devils alla ricerca della quinta vittoria consecutiva
Mainoo spera di aiutare i Red Devils a conquistare la quinta vittoria consecutiva - consentendo al famoso tifoso The United Strand di farsi il tanto necessario taglio di capelli - quando martedì la squadra si recherà al West Ham. Un risultato positivo nella zona est di Londra consentirà agli uomini di Carrick di rimanere tra le prime quattro della Premier League e di mantenere la rotta verso la qualificazione alla Champions League.
