"Ha rubato un anno alla carriera di quel ragazzo!" - Gary Lineker esorta Kobbie Mainoo a citare in giudizio l'ex allenatore del Manchester United Ruben Amorim per la mancanza di spazio in campo, mentre il centrocampista brilla sotto la guida di Michael Carrick.

Carrick ha aiutato Mainoo a rimettersi in carreggiata e l'ex centrocampista dei Red Devils ritiene che ci sia ancora molto potenziale da sfruttare nella stella locale. Carrick ha dichiarato: "Ha sicuramente ancora molto da dare, vista la sua età e la fase della carriera in cui si trova, si può dire che sia praticamente agli inizi. Ha già accumulato molta esperienza in partite importanti e situazioni di pressione, il che lo aiuterà a crescere e imparare il gioco.

Giocare al fianco di Case [Casmiro] e imparare da lui, cose che probabilmente non si rende nemmeno conto di stare imparando solo stando al suo fianco, così come dagli altri giocatori che lo circondano, penso che faccia parte del suo percorso di apprendimento e crescita.

"Sono ben consapevole che è arrivato, ha giocato quattro partite e ha trovato il suo ritmo. I giovani giocatori hanno momenti in cui sono al top e poi possono avere un piccolo calo. Non è che all'improvviso sia un giocatore bravo o scarso, Kobbie è quello che è.

"Gestire questo aspetto è molto importante, soprattutto per i giocatori più giovani, e comprenderlo. Al momento sta facendo un ottimo lavoro, sta avendo un impatto davvero importante sulle partite e continueremo a lavorare con lui e ad aiutarlo, cercando di migliorarlo sempre di più man mano che andiamo avanti".

Alla domanda su come Mainoo abbia superato il periodo più difficile della sua giovane carriera, Carrick ha aggiunto: "Non c'è dubbio sulle capacità di Kobbie e su ciò che può dare, ma è ancora molto giovane e dobbiamo stare attenti a non caricarlo di troppe responsabilità e ad aspettarci troppo da lui. Sta ancora imparando a giocare.

"Dato che ha vissuto momenti di grande successo e poi ovviamente non ha giocato per un po', è facile pensare che sia molto più grande e più esperto di quanto non sia in realtà. Ma bisogna dargli credito, è tornato in campo e ha trovato il suo ritmo nel calcio, cosa non facile dopo un periodo di inattività, e lo ha fatto sia fisicamente che mentalmente.

"Sappiamo che sa gestire la palla e speriamo che col tempo continui a migliorare. Dobbiamo essere pazienti e non aspettarci troppo da lui in ogni momento".