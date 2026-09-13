"Ha delle cose un po' da pazzoide": Sassuolo-Juventus è Aquilani-Spalletti, l'allievo contro il maestro

Aquilani, in pratica, nella Roma ci nasce. E poi ci torna nell'estate del 2004, al termine del classico prestito in Serie B per farsi le ossa, alla Triestina, annata produttiva in cui le sue qualità iniziano già a intravedersi in maniera nitida.

Spalletti arriva un anno dopo. Anche se la piazza, inizialmente, non gradisce troppo l'ingaggio dall'Udinese. Senza sapere che con lui nascerà un'epoca nuova, una Roma bella e brillante, con idee di successo come quella di schierare Francesco Totti centravanti. Tanto da fargli vincere la Scarpa d'Oro.

Aquilani, a dire il vero, non gioca moltissimo. Nelle idee di Spalletti ci sono Pizarro e De Rossi, c'è Perrotta, ci sono gli esterni Taddei e Mancini, c'è naturalmente Totti, c'è Vucinic. Alberto è una sorta di dodicesimo uomo. Ma anche lui mette il timbro su quel quadriennio, compresa una rabona-assist per Totti in casa del Milan che un ventennio dopo in pochi hanno scordato.

Quella Roma, la Roma spallettiana, conquista due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Arriva a sognare lo Scudetto, se lo vede scappare dalle mani nel diluvio di Parma-Inter e della doppietta di Ibrahimovic. Gioca un gran calcio grazie ai propri interpreti.

Poi le strade si dividono. Spalletti se ne va dopo un paio di giornate del campionato 2009/2010, dopo un ko interno contro la Juventus, sostituito da Claudio Ranieri. Aquilani aveva già abbandonato il nido qualche settimana prima per trasferirsi al Liverpool. Tornerà in Italia e giocherà un po' ovunque, anche alla Juventus e al Milan: non più alla Roma, però.