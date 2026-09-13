"Ha delle cose un po' da pazzoide": Sassuolo-Juventus è Aquilani-Spalletti, l'allievo contro il maestro

Da Roma a Reggio Emilia, dal campo alla panchina. Al Mapei Stadium è tempo di amarcord. Perché la sfida tra Alberto Aquilani e Luciano Spalletti non può essere come tutte le altre.
I due hanno condiviso quattro anni delle rispettive carriere. Il primo da calciatore, il secondo da allenatore. Lo hanno fatto dal 2004 al 2009 a Roma, sponda giallorossa, vincendo meno rispetto alle potenzialità di quella squadra così bella da veder giocare e costruendo un legame duraturo.
Sassuolo-Juventus è il posticipo domenicale della quarta giornata, è la partita che ai bianconeri serve per tenersi in contatto con la vetta e che i neroverdi attendono per capire le proprie ambizioni. Ma è anche altro: è anche, appunto, l'incontro tra Aquilani e Spalletti. Sotto altre vesti.
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