Gyokeres mostruoso: 4 goal al Boavista, 61 stagionali e 17 nelle ultime 10 partite, ora sfida Salah per la Scarpa d'Oro Primeira Liga Sporting CP

Il centravanti dello Sporting sta collezionando numeri clamorosi in Portogallo: in campionato è già a 38 reti. In estate sarà ambitissimo.