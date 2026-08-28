Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Noa Lang Lucca NapoliGetty Images
Lelio Donato

Guiu al Lipsia, sfuma un obiettivo per l'attacco del Napoli: servono le cessioni di Lang o Lucca per sbloccare il mercato

Calciomercato
Napoli

L'attaccante spagnolo sembrava vicino al Napoli ma si trasferisce al Lipsia anche perché gli azzurri sono bloccati dalle cessioni. Il Galatasaray ha preso Leao e molla Lang, difficile da piazzare anche Lucca.

Pubblicità
50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

Sfuma un possibile obiettivo di mercato del Napoli.

Marc Guiu, da settimane nel mirino di Manna per rinforzare l'attacco di Allegri, ha infatti lasciato il Chelsea come previsto ma per trasferirsi al Lipsia.

Una scelta dovuta anche alle difficoltà del Napoli che non poteva affondare il colpo senza prima completare almeno una cessione nel reparto.

Gli indiziati in tal senso restano Noa Lang e Lorenzo Lucca. Entrambi però difficili da piazzare seppure per motivi diversi.

  • GUIU VA AL LIPSIA: NIENTE NAPOLI

    Marc Guiu sembrava l'obiettivo più alla portata del Napoli sotto l'aspetto economico.

    Il profilo piaceva molto per età e margini di miglioramento. Il giocatore aveva aperto al trasferimento anche se non troppo convinto dalla possibilità di giocare titolare considerata la presenza di Hojlund.

    L'affare in ogni caso è definitivamente saltato per altre ragioni. Guiu ha così accettato l'offerta del Lipsia dove si trasferisce dal Chelsea a titolo definitivo.

    I Blues, come richiesto, ottengono anche la percentuale sulla futura rivendita. Clausola che il Napoli non voleva inserire.

    • Pubblicità

  • CHI PRENDE IL NAPOLI IN ATTACCO?

    Ma chi prende ora il Napoli in attacco?

    Allegri vorrebbe un rinforzo dopo la cessione di Lukaku anche perché Lucca non ha del tutto convinto l'allenatore come vice Hojlund.

    Il sogno quasi impossibile resta Gabriel Jesus che però ha un ingaggio fuori portata.

    Nelle ultime ore si è parlato del possibile prestito di Woltemade dal Newcastle mentre Joshua Zirkzee, anche lui accostato al Napoli nelle scorse settimane, sembra ormai destinato alla Fiorentina per sostituire Moise Kean.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SERVONO LE CESSIONI

    In ogni caso il Napoli prima di comprare in attacco è costretto a cedere.

    A complicare i piani è stato l'ok di Rafa Leao al Galatasaray. Se il club turco non fosse riuscito a chiudere per il portoghese, infatti, sarebbe probabilmente tornato con forza su Noa Lang.

    Ora invece l'olandese rischia seriamente di restare a Napoli dato che l'unica altra offerta era quella dell'Atalanta, che peraltro lo vorrebbe solo in prestito e sta comunque cercando di acquistare Rowe dal Bologna.

    Al momento non ci sono offerte concrete neppure per Lorenzo Lucca. E come detto senza l'uscita di almeno uno dei due per il Napoli sarà impossibile acquistare una nuova punta.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Como crest
Como
COM