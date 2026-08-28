Guiu al Lipsia, sfuma un obiettivo per l'attacco del Napoli: servono le cessioni di Lang o Lucca per sbloccare il mercato

In ogni caso il Napoli prima di comprare in attacco è costretto a cedere.

A complicare i piani è stato l'ok di Rafa Leao al Galatasaray. Se il club turco non fosse riuscito a chiudere per il portoghese, infatti, sarebbe probabilmente tornato con forza su Noa Lang.

Ora invece l'olandese rischia seriamente di restare a Napoli dato che l'unica altra offerta era quella dell'Atalanta, che peraltro lo vorrebbe solo in prestito e sta comunque cercando di acquistare Rowe dal Bologna.

Al momento non ci sono offerte concrete neppure per Lorenzo Lucca. E come detto senza l'uscita di almeno uno dei due per il Napoli sarà impossibile acquistare una nuova punta.