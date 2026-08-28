Guiu al Lipsia, sfuma un obiettivo per l'attacco del Napoli: servono le cessioni di Lang o Lucca per sbloccare il mercato

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Sfuma un possibile obiettivo di mercato del Napoli.
Marc Guiu, da settimane nel mirino di Manna per rinforzare l'attacco di Allegri, ha infatti lasciato il Chelsea come previsto ma per trasferirsi al Lipsia.
Una scelta dovuta anche alle difficoltà del Napoli che non poteva affondare il colpo senza prima completare almeno una cessione nel reparto.
Gli indiziati in tal senso restano Noa Lang e Lorenzo Lucca. Entrambi però difficili da piazzare seppure per motivi diversi.