Guinea-Senegal dove vederla: Sky, DAZN o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Guinea-Senegal chiude il calendario delle partite del Girone C della Coppa d'Africa 2024: formazioni, canale tv e diretta streaming.

La terza ed ultima giornata della fase a gironi della Coppa d'Africa 2024, per il Gruppo C, mette di fronte Guinea e Senegal.

Il Senegal di Koulibaly e Mane, campione in carica nel 2021, è già certo della qualificazione, avendo collezionato 6 punti nelle prime due partite: bottino pieno contro Camerun e Gambia. La Guinea invece è seconda a 4 punti: in caso di vittoria sarà primo posto, in caso di pareggio o sconfitta si vedrà. In Coppa d'Africa, infatti, si qualificano al turno successivo anche le quattro migliori terze. E al terzo posto, al momento, c'è il Camerun di Anguissa con 1 punto ottenuto, proprio contro la Guinea.

Di seguito tutto su Guinea-Senegal: le formazioni, il canale tv del match, dove poter vedere la partita in diretta streaming e il pronostico sul risultato finale.