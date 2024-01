Guinea Equatoriale-Costa d'Avorio dove vederla: Sky, DAZN o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Terza giornata dei gironi, si decide tutto per Guinea Equatoriale e Costa d'Avorio: canale tv, diretta streaming e formazioni.

I padroni di casa della Costa d'Avorio a rischio eliminazione. Tre punti in due partite per il team che organizza la Coppa d'Africa 2024, costretta a vincere contr la Guinea Equatoriale, attualmente a +1 in classifica.

Nonostante ottengano il pass per il turno successivo le prime due in classifica più le migliori terze, la Costa d'Avorio potrebbe ancora arrivare fuori dai posti qualificazione. Una gara delicata, che potrebbe spingere gli ivoriani a sperare in una posizione da migliore terza per poter continuare a sognare un trionfo davanti ai proptri tifosi.

Tutto su Guinea Equatoriale-Costa d'Avorio: dalle formazioni della partita, a dove vederla in diretta tv e streaming.