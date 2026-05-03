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Matteo Occhiuto

Guida ai playoff di Serie C: Ascoli, Catania, Salernitana e Brescia le favorite, formula, calendario e chi sono le favorite per la promozione e chi le outsider

Serie C

In Serie C parte la post season che assegnerà la quarta promozione dopo quelle ottenute da Arezzo, Benevento e Vicenza. Chi gioca i playoff, chi parte favorito, come funzionano e dove guardarli in tv e streaming.

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Ci siamo, con la C maiuscola. Dopo 38 lunghe giornate di regular season, in Serie C Sky Wi-Fi è tempo di playoff. Domenica 3 maggio parte la lunga corsa alla quarta e ultima promozione dalla C alla B, con tante squadre in competizione per seguire Arezzo, Benevento e Vicenza che hanno vinto i tre gironi e festeggiato i rispettivi ritorni in cadetteria.

Anche in questa stagione saranno 28 le formazioni in gara, con l’ormai consolidato format giunto alla sua decima edizione, con i primi due turni legati al girone e i successivi che vedranno invece l’abbattimento delle barriere geografiche.


  • Emanuele Cicerelli CataniaCatanista Redazione

    CHI GIOCA I PLAYOFF DI SERIE C

    GIRONE A: Brescia (2°), Lecco (3°), Renate (4°), Trento, Cittadella, Lumezzane, Alcione Milano, Arzignano, Giana Erminio

    GIRONE B: Ascoli (2°), Ravenna (3°), Campobasso (4°), Juventus Next Gen, Pineto, Ternana, Pianese, Vis Pesaro, Gubbio

    GIRONE C: Catania (2°), Salernitana (3°), Cosenza (4°), Casertana, Crotone, Monopoli, Audace Cerignola, Casarano, Atalanta U23

    VINCITRICE COPPA ITALIA: Potenza


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  • Empoli FC v Salernitana - Serie AGetty Images Sport

    COME FUNZIONANO I PLAYOFF DI SERIE C

    I playoff di Serie C metteranno in palio la quarta promozione in Serie B. I primi due turni, che si giocheranno in gara secca, saranno legati al girone, mentre dal terzo (il Primo turno Nazionale) si mescoleranno le carte in tavola. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, fino alle semifinali, passerà il turno la squadra testa di serie, ovvero quella meglio piazzata in campionato. Nella Final Four, invece, ci saranno i supplementari e i rigori in caso di equilibrio dopo 180 minuti. 

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  • Tifosi AscoliGetty Images

    IL CALENDARIO DEI PLAYOFF DI SERIE C

    • Primo turno fase del girone: domenica 3 maggio:
    GIRONE A: Trento (5) v Giana Erminio (10), Cittadella (6) v Arzignano (9), Lumezzane (7) v Alcione (8)
    GIRONE B: Juventus Next Gen (5) v Vis Pesaro (10), Pianese (6) v Ternana (9), Pineto (7) v Gubbio (8)
    GIRONE C: Casertana (5) v Atalanta U23 (10), Crotone (6) v Audace Cerignola (9), Monopoli (7) v Casarano (8)
    • Secondo turno fase del girone: mercoledì 6 maggio. Entrano in gara le quarte classificate (Renate, Campobasso e Cosenza, sfida fra le migliori due qualificate del girone contro le peggiori due).
    • Primo turno Nazionale: andata domenica 10 maggio-ritorno mercoledì 13 maggio. Entrano le terze classificate e la vincitrice della Coppa Italia Serie C (Potenza, Lecco, Ravenna e Salernitana, sorteggio per gli accoppiamenti)
    • Secondo turno Nazionale: andata domenica 17 maggio-ritorno mercoledì 20 maggio. Entrano le seconde (Brescia, Ascoli e Catania, sorteggio per gli accoppiamenti)
    • Semifinali: domenica 24 maggio-mercoledì 27 maggio
    • Finali: andata martedì 2 giugno-ritorno domenica 7 giugno

  • Cosenza tifosiGetty Images

    CHI È FAVORITO I PLAYOFF DI SERIE C

    Senza dubbio, chi ha chiuso la regular season al secondo posto, parte con il vantaggio di subentrare nella competizione domenica 17 maggio. Ascoli, Brescia e Catania, in più, hanno dimostrato di avere un organico forte e, specie i marchigiani, hanno sfiorato la promozione già in regular season.

    È doveroso, dunque, segnalarle come favorite, sebbene nei playoff di C spesso poi i pronostici siano stati completamente ribaltati: è un vero e proprio torneo a sé, ricco di insidie, in cui a fare la differenza è lo stato di forma.

    Chi arriva con ambizione è la Salernitana di Serse Cosmi, che dopo la retrocessione della scorsa stagione puntava alla risalita immediata. Occhio anche al Ravenna, che ha uomini di esperienza come Fischnaller e Okaka che potrebbero essere importanti in sfide decisive.

    Senza dimenticare Cosenza e Lecco, che partono con la voglia di essere le variabili impazzite di questa post season. 


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  • Plizzari PescaraGetty Images

    L’ALBO D’ORO DEI PLAYOFF DI SERIE C

    Con l’attuale formula allargata, in vigore dal 2016/17, ecco l’albo d’oro di chi ha vinto i playoff di Serie C. 

    2016/2017 - Parma

    2017/2018 - Cosenza

    2018/2019 - Pisa e Trapani (edizione con doppia promozione)

    2019/2020 - Reggiana

    2020/2021 - Alessandria

    2021/2022 - Palermo

    2022/2023 - Lecco

    2023/2024 - Carrarese

    2024/2025 - Pescara


  • DOVE VEDERE I TV E STREAMING I PLAYOFF DI SERIE C

    I playoff di Serie C, come tutto il campionato, saranno trasmessi da Sky Sport e NOW, che da tre anni offrono la copertura integrale della terza serie. Un match per ogni turno, inoltre, verrà proposto in chiaro dalla Rai, sia sul digitale terrestre che in streaming su Rai Play. Possibile, infine, che come nella scorsa stagione la finale venga mandata in onda su Rai 2.

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