Guida ai playoff di Serie C: Ascoli, Catania, Salernitana e Brescia le favorite, formula, calendario e chi sono le favorite per la promozione e chi le outsider

Senza dubbio, chi ha chiuso la regular season al secondo posto, parte con il vantaggio di subentrare nella competizione domenica 17 maggio. Ascoli, Brescia e Catania, in più, hanno dimostrato di avere un organico forte e, specie i marchigiani, hanno sfiorato la promozione già in regular season.

È doveroso, dunque, segnalarle come favorite, sebbene nei playoff di C spesso poi i pronostici siano stati completamente ribaltati: è un vero e proprio torneo a sé, ricco di insidie, in cui a fare la differenza è lo stato di forma.

Chi arriva con ambizione è la Salernitana di Serse Cosmi, che dopo la retrocessione della scorsa stagione puntava alla risalita immediata. Occhio anche al Ravenna, che ha uomini di esperienza come Fischnaller e Okaka che potrebbero essere importanti in sfide decisive.

Senza dimenticare Cosenza e Lecco, che partono con la voglia di essere le variabili impazzite di questa post season.



