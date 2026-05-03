Guida ai playoff di Serie C: Ascoli, Catania, Salernitana e Brescia le favorite, formula, calendario e chi sono le favorite per la promozione e chi le outsider

Ci siamo, con la C maiuscola. Dopo 38 lunghe giornate di regular season, in Serie C Sky Wi-Fi è tempo di playoff. Domenica 3 maggio parte la lunga corsa alla quarta e ultima promozione dalla C alla B, con tante squadre in competizione per seguire Arezzo, Benevento e Vicenza che hanno vinto i tre gironi e festeggiato i rispettivi ritorni in cadetteria.
Anche in questa stagione saranno 28 le formazioni in gara, con l’ormai consolidato format giunto alla sua decima edizione, con i primi due turni legati al girone e i successivi che vedranno invece l’abbattimento delle barriere geografiche.