Guendouzi non giocherà contro la Roma in Champions League: la stangata sull'ex Lazio dopo la rissa

"L’Organo di Controllo, Etica e Disciplina della UEFA (CEDB) ha adottato le seguenti decisioni:
Partita: Olympique Lione-Fenerbahçe SK (1-2), 26/08/2026, UEFA Champions League 2026/2027
Accuse nei confronti del Fenerbahçe SK:
Accensione di materiale pirotecnico o di qualsiasi altro oggetto, Art. 16(2)(c) del Regolamento Disciplinare UEFA (DR)
Lancio di oggetti, Art. 16(2)(b) DR
Disordini tra il pubblico, Art. 16(2)(h) DR
Principi generali di comportamento (squadra), Art. 11(1) e 11(2)(b) DR
Violazione delle regole fondamentali di buona condotta (giocatore Matteo Guendouzi), Art. 11(2)(b) DR
Insulti rivolti a giocatori o ad altre persone presenti alla partita (giocatore Matteo Guendouzi), Art. 15(1)(a)(iv) DR
Provocazione degli spettatori (giocatore Matteo Guendouzi), Art. 15(1)(a)(vi) DR
Violazione delle regole fondamentali di buona condotta (giocatore Mason Greenwood), Art. 11(2)(b) DR
Il CEDB ha deciso:
di multare il Fenerbahçe SK di 30.000 euro per l’accensione e il lancio di materiale pirotecnico;
di multare il Fenerbahçe SK di 15.000 euro per i disordini tra il pubblico;
di multare il Fenerbahçe SK di 50.000 euro per la violazione, da parte della squadra, dei principi generali e delle regole fondamentali di condotta;
di multare il giocatore del Fenerbahçe SK Matteo Guendouzi di 50.000 euro e di squalificarlo per un totale di quattro (4) partite delle competizioni UEFA per club alle quali avrebbe altrimenti potuto partecipare, per aver insultato altre persone presenti alla partita, provocato gli spettatori e violato le regole fondamentali di buona condotta. La squalifica relativa a due (2) di queste partite è sospesa con un periodo di prova di un (1) anno, a decorrere dalla data della presente decisione;
di multare il giocatore del Fenerbahçe SK Mason Greenwood di 30.000 euro e di squalificarlo per una (1) partita delle competizioni UEFA per club alla quale avrebbe altrimenti potuto partecipare, per aver violato le regole fondamentali di buona condotta. Tale squalifica è sospesa con un periodo di prova di un (1) anno, a decorrere dalla data della presente decisione.
Accuse nei confronti dell’Olympique Lione:
Accensione di materiale pirotecnico o di qualsiasi altro oggetto, Art. 16(2)(c) DR
Lancio di oggetti, Art. 16(2)(b) DR
Disordini tra il pubblico, Art. 16(2)(h) DR
Principi generali di comportamento (squadra), Art. 11(1) e 11(2)(b) DR
Aggressione grave (Antonio Ferreira, allenatore dei portieri), Art. 15(1)(g) DR
Il CEDB ha deciso:
di multare l’Olympique Lione di 48.000 euro per il lancio di oggetti;
di multare l’Olympique Lione di 5.500 euro per l’accensione di materiale pirotecnico;
di multare l’Olympique Lione di 5.000 euro per i disordini tra il pubblico;
di multare l’Olympique Lione di 50.000 euro per la violazione dei principi generali e delle regole fondamentali di condotta;
di squalificare l’allenatore dei portieri dell’Olympique Lione, Antonio Ferreira, per un totale di cinque (5) partite delle competizioni UEFA per club alle quali avrebbe altrimenti partecipato, per aggressione grave. La squalifica relativa a due (2) di queste partite è sospesa con un periodo di prova di un (1) anno, a decorrere dalla data della presente decisione".