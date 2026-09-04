Guendouzi non giocherà contro la Roma in Champions League: la stangata sull'ex Lazio dopo la rissa

Dopo il parapiglia accaduto al termine della partita di ritorno dei preliminari di Champions League tra Lione e Fenerbahce, l'Uefa ha fatto scattare le sanzioni per due giocatori della squadra turca - Guendouzi e Greenwood - e per Antonio Ferreira, il preparatore dei portieri del Lione.

In particolare, le sanzioni interessano la Roma, che affronterà il Fenerbahce nella prima partita della League Phase di Champions League il 10 settembre: per l'occasione non ci sarà Guendouzi, che ha ricevuto una squalifica di quattro giornate - due con la condizionale - ma ci sarà Greenwood, che ha ricevuto una giornata con la condizionale.