Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Guendouzi LazioGetty
Andrea Ajello

Guendouzi lascia la Lazio, accordo chiuso con il Fenerbahce: quanto incasserà il club biancoceleste

Guendouzi è pronto a dire addio alla Lazio, il centrocampista si trasferirà in Turchia, al Fenerbahce: intesa raggiunta tra i club, le cifre e i dettagli.

Pubblicità

Il mercato è appena iniziato ma è già caldissimo in casa Lazio tra uscite ed entrate. Dopo la cessione di Castellanos e l'arrivo al suo posto di Petar Ratkov, c'è un'altra importante operazione ormai definita.

Matteo Guendouzi lascerà il club biancoceleste nei prossimi giorni e diventerà un nuovo giocatore del Fenerbahce. Trattativa in piedi già da qualche giorno e che ora è stata chiusa positivamente. 

Maurizio Sarri perderà quindi un giocatore importante ma la Lazio avrà modo di sostituirlo e rinforzare la squadra visto che l'incasso dalla cessione di Guendouzi sarà notevole. 

  • GUENDOUZI AL FENERBAHCE: TRATTATIVA CHIUSA

    Qualche giorno fa il direttore sportivo della Lazio Fabiani aveva smentito che fosse arrivata un'offerta ufficiale per il giocatore aprendo però al suo addio in caso di proposta.

    E alla fine il Fenerbahce si è fatto avanti concretamente; una trattativa piuttosto breve, figlia anche della volontà del calciatore, che ha subito accolto positivamente la destinazione.

    Come riporta Sky Sport, in queste ore i due club hanno raggiunto l'intesa totale, tutto fatto per il suo trasferimento. 

    • Pubblicità

  • QUANTO INCASSA LA LAZIO DA GUENDOUZI

    La Lazio è rimasta comunque sempre forte sulla sua posizione, chiedendo di alzare la prima proposta fatta dal club turco. 

    Alla fine l'operazione è stata definita a poco meno di 30 milioni di euro; la Lazio incasserà 26 milioni più 2 di bonus, cifra quindi molto vicina alle richieste iniziali del club. 

    Un'altra cessione importante, sia sul lato tecnico che economico per la Lazio dopo quella di Castellanos nei giorni scorsi, trasferitosi al West Ham. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ADDIO NON IMMEDIATO: QUANDO SARÁ CEDUTO

    Nonostante l'accordo sia totale tra le parti, Guendouzi non partirà subito per Istanbul. I due club infatti sono d'accordo che il trasferimento avverrà solamente dopo la partita contro il Verona, in programma domenica 11 maggio.

    Guendouzi quindi sarà a disposizione di Sarri sia per la gara odierna con la Fiorentina che per quella successiva; il centrocampista francese giocherà questa sera la sua ultima partita all'Olimpico. 

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • OLTRE 50 MILIONI DAL MERCATO

    Dopo neanche una settimana dall'inizio della sessione invernale di mercato, la Lazio sa già che incasserà oltre 50 milioni di euro dalle uscite (e potrebbe non essere finita qui).

    Castellanos infatti era stato ceduto per 30 milioni di euro a cui si aggiungeranno i 26 (più bonus) per Guendouzi.

    Risorse importanti per dare a Sarri diversi rinforzi, non solo a centrocampo. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Supercoppa di Lega
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
0