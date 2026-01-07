Guendouzi lascia la Lazio, accordo chiuso con il Fenerbahce: quanto incasserà il club biancoceleste

Il mercato è appena iniziato ma è già caldissimo in casa Lazio tra uscite ed entrate. Dopo la cessione di Castellanos e l'arrivo al suo posto di Petar Ratkov, c'è un'altra importante operazione ormai definita.

Matteo Guendouzi lascerà il club biancoceleste nei prossimi giorni e diventerà un nuovo giocatore del Fenerbahce. Trattativa in piedi già da qualche giorno e che ora è stata chiusa positivamente.

Maurizio Sarri perderà quindi un giocatore importante ma la Lazio avrà modo di sostituirlo e rinforzare la squadra visto che l'incasso dalla cessione di Guendouzi sarà notevole.