Gudmundsson, futuro in bilico: la Fiorentina cerca l’accordo per il riscatto, tutti gli scenari

La formazione viola vuole uno sconto dal Genoa per riscattare il calciatore che intanto è corteggiato dalla Serie A: tutti gli scenari.

Un futuro ancora tutto da decidere quello di Albert Gudmundsson. Solo un’estate fa la Fiorentina lo ha prelevato dal Genoa con la formula del prestito con diritto di riscatto, opzione però che anche sorprendentemente non ha esercitato.

Il tempo limite per riscattare il calciatore è la mezzanotte di oggi, ma al momento la Fiorentina – evidentemente non del tutto soddisfatta dell’annata dell’islandese – non sembra intenzionata a versare i 17 milioni di euro stabiliti.

Cosa succederà dunque adesso? Quale sarà il futuro di Albert Gudmundsson? Farà ritorno al Genoa?