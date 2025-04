Gubbio-Milan Futuro dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Barbetti di Gubbio, il Milan Futuro si gioca un pezzo di salvezza. Formazioni, canale tv e streaming.

Lunedì di Pasquetta in campo per Gubbio e Milan Futuro. Si gioca la giornata numero 37 del girone B di Serie C e al Barbetti si sfideranno le squadre di Fontana e Oddo.

Match molto delicato: il Gubbio è 11esimo e in questo momento, sarebbe qualificato ai playoff. Il Milan Futuro, invece, è in lotta per la salvezza: le tre vittorie consecutive ottenute da Camarda e compagni hanno rilanciato i rossoneri, che però devono ancora sgomitare per cercare di evitare i playout.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.