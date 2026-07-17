Guardiola ha deciso, niente Nazionale: "Non sento il bisogno di tornare ad allenare, voglio scoprire la vita"

La riflessione di Guardiola si completa con queste ulteriori parole: “Sto cercando di capire quale sarà la mia vita, ho deciso di fermarmi perché voglio prendermi un po' più cura di me stesso. Voglio stare di più con i miei figli e con mio padre, che ha 95 anni ed è ancora qui. Sono arrivato a 56 anni, non sono più giovane, la prospettiva un po' cambia. Mi sto ancora sistemando dopo che mi sono fermato ma sta andando abbastanza bene”.