Pep Guardiola allontana bruscamente un imminente ritorno in panchina, dopo aver salutato soltanto qualche settimana fa il Manchester City, club nel quale ha lavorato per ben 10 anni e ha conquistato tutto sia a livello di titoli inglesi che internazionali (20 in totale, tra cui una Champions League nel 2023). Il suo nome era stato accostato anche alla panchina della Nazionale italiana, anche negli ultimi giorni dopo l'annuncio ufficiale del presidente della FIGC Giovanni Malagò della nomina di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico, accompagnato da Leonardo come consulente.
Guardiola ha deciso, niente Nazionale: "Non sento il bisogno di tornare ad allenare, voglio scoprire la vita"
IL LAVORO NON MI MANCA
Intervenendo per la piattaforma di criptovalute Okx, Pep Guardiola si è espresso così in merito al suo futuro professionale: “Mentalmente non mi manca nulla, ho iniziato ad allenare a 37 anni, tutto durante la mia vita è stato legato al calcio. Ora voglio provare a scoprire la vita, a essere felice facendo anche altre cose non legate al calcio. Amo il mio lavoro ma c'è un momento in cui senti di doverti prendere una pausa. Forse un giorno mi sveglierò e dirò 'Ok, voglio tornare ad allenare', devo sentire che mi manca e adesso non lo sento”.
L'IMPORTANZA DELLA FAMIGLIA
La riflessione di Guardiola si completa con queste ulteriori parole: “Sto cercando di capire quale sarà la mia vita, ho deciso di fermarmi perché voglio prendermi un po' più cura di me stesso. Voglio stare di più con i miei figli e con mio padre, che ha 95 anni ed è ancora qui. Sono arrivato a 56 anni, non sono più giovane, la prospettiva un po' cambia. Mi sto ancora sistemando dopo che mi sono fermato ma sta andando abbastanza bene”.
- PubblicitàPubblicità
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.