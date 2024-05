Guardiola lo cambia ed Ederson è una furia: ma il Manchester City ringrazia Ortega

Guardiola sostituisce Ederson dopo un colpo, ma il portiere – che si era ripreso – protesta animatamente. Il City però ringrazia: Ortega è decisivo.

La Premier League 2023-2024 potrebbe essere stata decisa da un episodio anche abbastanza clamoroso, vedendo l’esperienza dei protagonisti in questione.

Perché nel successo per 2-0 del Manchester City in trasferta contro il Tottenham, tre punti che hanno regalato il sorpasso in vetta alla classifica sull’Arsenal, c’è la grande firma di Stefan Ortega, portiere di riserva dei Citizens e protagonista quasi per caso del match.

Ortega è entrato in campo nella ripresa al posto di Ederson, che in precedenza si era scontrato con Romero. Un cambio che il portiere brasiliano non ha per nulla gradito.