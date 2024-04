Guardiola e i dettagli nel calcio: “Abbiamo vinto una Champions perché Lukaku ha centrato il portiere”

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha commentato l’eliminazione dalla Champions per mano del Real: “Siamo stati molto bravi”.

In molti l’hanno considerata una vera e propria ‘finale anticipata’ e ad uscirne vincitore è stato il Real Madrid che, ovviamente non ha alzato alcun trofeo al cielo, ma comunque si è guadagnato un preziosissimo pass per le semifinali di Champions League.

I Blancos hanno avuto la meglio su un Manchester City che non è stato dunque in grado di difendere il titolo di campione d’Europa conquistato meno di un anno fa.

I Citizens si sono arresi solo ai calci di rigore e lo hanno fatto dopo aver fornito due grandi prestazioni.

Pep Guardiola, presentando la sfida di FA Cup contro il Chelsea, ha spiegato come a certi livelli i dettagli contino tantissimo.