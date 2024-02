Il tecnico del Manchester City replica per difendere Haaland: "Non sono un giornalista e non lo sarei mai stato".

Botta e risposta, seppure col sorriso sulle labbra, tra Pep Guardiola ed un giornalista al termine della partita di Premier League vinta di misura dal Manchester City contro il Brentford. L'allenatore ha infatti voluto difendere Erling Haaland, autore del goal decisivo e troppo criticato a suo dire dalla stampa nell'ultimo periodo. Ma lo ha fatto con una battuta decisamente pungente nei confronti del giornalista e dell'intera categoria. L'articolo prosegue qui sotto