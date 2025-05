Guardiola avverte il Manchester City: "Voglio una rosa più corta sennò me ne vado"

Il messaggio di Guardiola sul mercato per rimanere: "Non voglio avere 24,25,26 giocatori. È una cosa che mi pesa nell’anima".

Il Manchester City sta per chiudere una stagione molto deludente, senza aver vinto un titolo e non succedeva dal primo anno di Pep Guardiola in panchina.

In questi mesi si sono rincorse anche le voci sull'addio dell'allenatore dopo tanti anni insieme e un ciclo così vincente. A proposito del suo futuro e della permanenza, Guardiola ha voluto lanciare un appello al club, quasi come se fosse un ultimatum.

Dopo aver vinto contro il Bournemouth per 3-1 ed essersi avvicinato alla qualificazione in Champions, Guardiola ha parlato della condizione necessaria per rimanere al City anche la prossima stagione. Un appello che fa discutere soprattutto perché è in netta controtendenza con le richieste degli altri allenatori che sono nelle big.