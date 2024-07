GreenwoodNotWelcome, Marsiglia divisa dopo l’approdo di Mason all'Olympique

Il trasferimento di Greenwood all’Olympique Marsiglia ha spaccato in due la città e la tifoseria che sta manifestando tutto il disappunto sul web.

La sua è stata una delle prime telenovele di questo calciomercato estivo 2024.

A un passo dall’Olympique Marsiglia prima, poi trattato dalla Lazio che a un certo punto sembrava avere in pugno il ragazzo, poi il tentativo del Napoli e infine la scelta definita ricaduta proprio sul club francese.

Nonostante le difficoltà ambientali legate al suo trasferimento, alla fine Mason Greenwood ha scelto di ripartire proprio dall’Olympique Marsiglia. Una trasferimento che però ha fatto, fa e continuerà a far discutere molto.

L’approdo in Ligue 1 del calciatore inglese ha spaccato in due la tifoseria dell’OM, con una frangia molto nutrita – capitanata dal sindaco della città – che si è fermamente opposta al suo approdo nel club e non per ragioni tecnico-tattiche, bensì per le problematiche extracalcistiche vissute in passato dal ragazzo.