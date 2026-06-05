Mason Greenwood alla Roma? Prima di tutto i giallorossi devono sperare che Hakan Safi non vinca le elezioni di questo weekend e quindi non diventi presidente del Fenerbahce. Perché se è vero quello che dice Safi, in questo caso Greenwood sarebbe pronto a trasferirsi a Istanbul.
Greenwood si allontana dalla Roma? Il candidato alla presidenza Safi: "Ho l'accordo per portarlo al Fenerbahce"
LE DICHIARAZIONI
"L'accordo è chiuso lato giocatore sulla base di un contratto quadriennale e siamo pronti a pagare il prezzo del cartellino al Marsiglia", ha detto Safi pubblicamente, durante un comizio. "Si è affermato ai massimi livelli del calcio europeo e nella scorsa stagione si è classificato tra gli attaccanti più prolifici d'Europa. Questo trasferimento è una chiara dichiarazione che il Fenerbahçe punterà nuovamente ai più grandi obiettivi europei, che costruirà una rosa di livello Champions League e che compirà passi che faranno parlare di sé nel calcio mondiale!"
QUANTO COSTA GREENWOOD
Il club gialloblù sfida, dunque, la Roma. I giallorossi, su volontà di Gian Piero Gasperini, hanno inserito Greenwood in cima alla lista degli acquisti estivi. La richiesta iniziale del Marsiglia è di 50 milioni, una cifra importante che rispecchia le ottime prestazioni dell'inglese. L'ex United ha concluso la Ligue 1 con16 reti in 32 partite, oltre ai 3 gol in 8 gare collezionati in Champions League.
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