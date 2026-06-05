Greenwood si allontana dalla Roma? Il candidato alla presidenza Safi: "Ho l'accordo per portarlo al Fenerbahce"

"L'accordo è chiuso lato giocatore sulla base di un contratto quadriennale e siamo pronti a pagare il prezzo del cartellino al Marsiglia", ha detto Safi pubblicamente, durante un comizio. "Si è affermato ai massimi livelli del calcio europeo e nella scorsa stagione si è classificato tra gli attaccanti più prolifici d'Europa. Questo trasferimento è una chiara dichiarazione che il Fenerbahçe punterà nuovamente ai più grandi obiettivi europei, che costruirà una rosa di livello Champions League e che compirà passi che faranno parlare di sé nel calcio mondiale!"