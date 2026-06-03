Greenwood primo obiettivo della Roma sul mercato: prezzo alto e pericolo De Zerbi, Alajbegovic tra le alternative

Gian Piero Gasperini vuole Mason Greenwood alla Roma. L'inglese è il primo nome sulla lista dell'allenatore giallorosso nel ruolo di attaccante esterno.





L'inglese classe 2001 è sotto contratto fino a giugno 2029 con il Marsiglia, che lo ha pagato 26 milioni di euro per acquistarlo dal Manchester United nell'estate del 2024 dopo un prestito agli spagnoli del Getafe. Da allora ha raccolto 81 presenze con 48 goal e 17 assist nel club francese, dov'è stato allenato dall'italiano Roberto De Zerbi, che ora lo rivorrebbe con sé al Tottenham. L'OM parte da una richiesta da 50 milioni di euro, ma la cifra è trattabile.



