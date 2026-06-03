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Redazione Goal

Greenwood primo obiettivo della Roma sul mercato: prezzo alto e pericolo De Zerbi, Alajbegovic tra le alternative

Roma
M. Greenwood
Calciomercato
Marsiglia

Gasperini spinge per l'inglese ex Manchester United.

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Gian Piero Gasperini vuole Mason Greenwood alla Roma. L'inglese è il primo nome sulla lista dell'allenatore giallorosso nel ruolo di attaccante esterno.


L'inglese classe 2001 è sotto contratto fino a giugno 2029 con il Marsiglia, che lo ha pagato 26 milioni di euro per acquistarlo dal Manchester United nell'estate del 2024 dopo un prestito agli spagnoli del Getafe. Da allora ha raccolto 81 presenze con 48 goal e 17 assist nel club francese, dov'è stato allenato dall'italiano Roberto De Zerbi, che ora lo rivorrebbe con sé al Tottenham. L'OM parte da una richiesta da 50 milioni di euro, ma la cifra è trattabile.


  • LE ALTERNATIVE

    Le piste alternative per il mercato della Roma portano al giovane talento bosniaco Kerim Alajbegovic (classe 2007 reduce da un prestito al Salisburgo, ma di proprietà del Bayer Leverkusen), all'olandese Crysencio Summerville (classe 2001 del West Ham), allo slovacco Leo Sauer (classe 2005 del Feyenoord) e al greco Christos Tzolis (classe 2002 del Bruges).

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