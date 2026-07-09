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Lelio Donato

Greenwood alla Roma è saltato? Le alternative dei giallorossi: tutti i possibili obiettivi da Ndoye a Lang e Summerville

Calciomercato
Roma

Mason Greenwood è ormai ad un passo dal Fenerbahce, la Roma quindi deve trovare un'alternativa per accontentare Gasperini. Tra i tanti profili seguiti dai giallorossi ci sono anche Lang del Napoli e l'ex Bologna Ndoye.

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Mason Greenwood sembra destinato a restare solo un sogno per la Roma.

L'esterno era stato espressamente richiesto da Gasperini che lo aveva messo in cima alla lista degli obiettivi di questa sessione di mercato. Ma l'affare non si farà. Troppo alte le richieste del Marsiglia per il cartellino e soprattutto le pretese del padre sull'ingaggio.

La società giallorossa però vuole comunque regalare al suo allenatore un rinforzo importante nel ruolo e per questo motivo sta valutando vari profili.

Tra questi ci sono anche alcune più o meno vecchie conoscenze della Serie A: ma chi potrebbe arrivare alla Roma al posto di Greenwood?

  • NDOYE, IL FAVORITO

    Uno dei nomi che potrebbero diventare caldi nei prossimi giorni sul mercato della Roma è quello di Dan Ndoye.

    L'ex Bologna è reduce da una stagione non troppo fortunata in Premier League con la maglia del Nottingham Forest ed è profilo gradito a Gasperini.

    La sua valutazione è scesa intorno ai 30 milioni di euro, dunque rappresenterebbe una soluzione nettamente più economica rispetto a Greenwood.

    Inoltre l'esterno svizzero conosce molto bene il nostro campionato dove ha già fatto benissimo.

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  • LANG O DIAO ALLA ROMA? LA VALUTAZIONE DI NAPOLI E COMO

    Un'altra occasione di mercato per la fascia destra della Roma sarebbe Noa Lang.

    L'esterno olandese è appena rientrato al Napoli dopo i sei mesi in prestito al Galatasaray ma non è detto che resti alla corte di Allegri.

    Gasperini lo apprezza e già a gennaio aveva cercato di portarlo in giallorosso. Ora la Roma potrebbe tornare alla carica. La valutazione di Noa Lang si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro.

    Stesso prezzo, più o meno, di Assane Diao. Il giovane talento esploso al Como è reduce da una stagione costellata di infortuni.

    I lariani hanno un parco offensivo molto ricco dunque la sua cessione non pare da escludere. Anche in questo caso servirebbero almeno 25 milioni.

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  • LE PISTE DALL'ESTERO

    Ci sono poi anche profili che non hanno mai calcato i campi della Serie A sul taccuino di Tony D'Amico.

    Uno di questi è Summerville, esterno offensivo che ha fatto benissimo ai Mondiali con la maglia dell'Olanda.

    24 anni, di proprietà del West Ham, Summerville costa però ben 40 milioni di euro e chiede un ingaggio da circa 6 milioni netti a stagione. Inoltre c'è da battere la concorrenza della Premier dove sulle sue tracce ci sarebbero Liverpool e Manchester United.

    Sembra più avvicinabile Mika Godts. Classe 2005, anche lui esterno di ruolo, gioca nell'Ajax. Ma anche in questo caso la concorrenza non manca: il giovane talento piace infatti a Bayern Monaco e Chelsea, ma viene seguito pure dal Milan.

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  • PERCHÈ È SALTATO GREENWOOD

    Ma perché è saltato Greenwood alla Roma?

    L'esterno aveva raggiunto un accordo di massima con i giallorossi sui termini contrattuali ma il padre, dopo aver ricevuto la ricchissima offerta del Fenerbahce, ha cercato di rilanciare.

    Un atteggiamento che non è ovviamente piaciuto alla Roma. Inoltre il club turco offre di più anche al Marsiglia, che continua a chiedere almeno 50 milioni di euro per cedere Greenwood. Cifra che il Fenerbahce è disposto a raggiungere tra parte fissa e bonus.

    Ad oggi insomma l'affare sembra destinato a saltare definitivamente con l'esterno che dovrebbe giocare in Turchia nella prossima stagione.

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