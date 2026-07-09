Greenwood alla Roma è saltato? Le alternative dei giallorossi: tutti i possibili obiettivi da Ndoye a Lang e Summerville

Mason Greenwood sembra destinato a restare solo un sogno per la Roma.

L'esterno era stato espressamente richiesto da Gasperini che lo aveva messo in cima alla lista degli obiettivi di questa sessione di mercato. Ma l'affare non si farà. Troppo alte le richieste del Marsiglia per il cartellino e soprattutto le pretese del padre sull'ingaggio.

La società giallorossa però vuole comunque regalare al suo allenatore un rinforzo importante nel ruolo e per questo motivo sta valutando vari profili.

Tra questi ci sono anche alcune più o meno vecchie conoscenze della Serie A: ma chi potrebbe arrivare alla Roma al posto di Greenwood?