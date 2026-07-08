Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
FBL-EUR-C1-BRUGGE-MARSEILLEAFP
Lelio Donato

Greenwood alla Roma, cosa manca per chiudere con i giallorossi: tra il rilancio del padre e l'offerta del Fenerbahce al Marsiglia

Calciomercato
Roma

Gasperini lo ha indicato come principale obiettivo di questa sessione di mercato e la Roma sta cercando di chiudere. Ma il padre di Greenwood avrebbe chiesto un ingaggio più alto, mentre il Fenerbahce alza l'offerta per il Marsiglia.

Pubblicità

Dopo il rinnovo di Paulo Dybala il calciomercato della Roma ha un'altra grande priorità.

Gasperini ormai da settimane ha indicato chiaramente quale sia il grande obiettivo di questa sessione di mercato, ovvero Mason Greeenwood.

L'esterno è reduce da un'ottima stagione col Marsiglia e il club francese, in grandi difficoltà finanziarie, ha un assoluto bisogno di fare cassa dunque è disposto a sacrificare la sua stella.

Al momento però l'affare non può ancora considerarsi chiuso: ma cosa manca per Greenwood alla Roma?

  • QUANTO COSTA GREENWOOD

    Il nodo principale, come sempre in questi casi, è il prezzo del cartellino.

    La Roma non vorrebbe spingersi oltre i 45 milioni bonus compresi per l'acquisto di Greenwood mentre il Marsiglia parte da una valutazione di 50 milioni di euro.

    Gasperini in ogni caso è in forte pressing sia sul giocatore che sulla società giallorossa per fare in modo che l'operazione possa chiudersi al più presto.

    Anche per evitare sempre possibili e molto pericolosi inserimenti. Anche se Greenwood pare molto affascinato dal progetto della Roma.

    • Pubblicità

  • LE RICHIESTE DEL PADRE

    La Roma invece aveva già trovato un principio di accordo sull'ingaggio.

    Greenwood dovrebbe firmare un contratto da 4,5 milioni di euro più bonus. Ma secondo quanto riporta 'Il Corriere dello Sport' anche su questo sarebbe sorto qualche problema.

    Il padre-agente del giocatore infatti avrebbe provato a rilanciare chiedendo un milione in più rispetto a quanto inizialmente pattuito. Richiesta che la Roma ha rispedito al mittente.

    L'investimento per Greenwood viene già giudicato molto oneroso dato che tra cartellino, ingaggio e commissioni varie potrebbe toccare i 100 milioni di euro.

    Un vero e proprio regalo da Champions per Gasperini, insomma.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'OFFERTA DEL FENERBAHCE

    Ecco allora spuntare il pericolo dell'inserimento di altri club che potrebbero strappare Greenwood alla Roma.

    Secondo quanto riporta 'Fanatik' in Turchia, anzi, lo scippo sarebbe praticamente cosa fatta con l'esterno ormai ad un passo dal Fenerbahce.

    Il club turco offrirebbe 45 milioni di euro più bonus al Marsiglia mentre al giocatore andrebbe addirittura un ingaggio da undici milioni di euro netti a stagione, ovvero più del doppio rispetto alla Roma.

    Sempre secondo 'Fanatik' l'obiettivo del Fenerbahce sarebbe quello di avere a disposizione Greenwood già dall'inizio del ritiro estivo.

    Al momento però la Roma sembra ancora nettamente avanti soprattutto per la forte volontà espressa dal giocatore di vestire la maglia giallorossa.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • IL RUOLO DI GREENWOOD ALLA ROMA

    Gasperini intanto aspetta di scartare il suo regalo per cui ha già un progetto ben chiaro.

    Greenwood nella nuova Roma occuperebbe la casella di esterno destro, ovvero il suo ruolo preferito da sempre.

    Di fatto rappresenterebbe il sostituto di Matias Soulé che non a caso era stato messo sul mercato ma per il quale non sono fin qui arrivate offerte adeguate.

    Greenwood, come detto, è affascinato dall'idea di poter giocare la Champions League con la maglia giallorossa mentre le piste che portano in Arabia non lo scaldano.

    Ecco perché Greenwood alla Roma sembra solo questione di tempo. Settimane, forse giorni.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Amichevoli dei club
Roma crest
Roma
ROM
Cannes crest
Cannes
CAN