Greenwood alla Roma, cosa manca per chiudere con i giallorossi: tra il rilancio del padre e l'offerta del Fenerbahce al Marsiglia Calciomercato Roma

Gasperini lo ha indicato come principale obiettivo di questa sessione di mercato e la Roma sta cercando di chiudere. Ma il padre di Greenwood avrebbe chiesto un ingaggio più alto, mentre il Fenerbahce alza l'offerta per il Marsiglia.

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