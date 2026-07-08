Greenwood alla Roma, cosa manca per chiudere con i giallorossi: tra il rilancio del padre e l'offerta del Fenerbahce al Marsiglia

Dopo il rinnovo di Paulo Dybala il calciomercato della Roma ha un'altra grande priorità.
Gasperini ormai da settimane ha indicato chiaramente quale sia il grande obiettivo di questa sessione di mercato, ovvero Mason Greeenwood.
L'esterno è reduce da un'ottima stagione col Marsiglia e il club francese, in grandi difficoltà finanziarie, ha un assoluto bisogno di fare cassa dunque è disposto a sacrificare la sua stella.
Al momento però l'affare non può ancora considerarsi chiuso: ma cosa manca per Greenwood alla Roma?