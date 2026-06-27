Si sarebbe chiamato Elijah, ma non nascerà mai. Il secondo figlio di Cody Gakpo, attaccante del Liverpool e della Nazionale olandese impegnata ai Mondiali 2026, vincitrice del girone con Giappone, Svezia e Tunisia, è deceduto prima di venire alla luce, a causa di un aborto spontaneo, come comunicato dalla compagna del giocatore, Noa.
Gravissimo lutto per Cody Gakpo, la compagna perde il figlio che aspettava: l'attaccante resta ai Mondiali con l'Olanda
LE PAROLE DI LADY GAKPO
"Con il cuore spezzato, vi comunichiamo che il nostro piccolo è venuto a mancare durante la gravidanza. Grazie a tutti per il vostro sostegno. Siamo andati in chiesa insieme e abbiamo acceso una candela. Dopo, siamo andati al parco giochi con nostro figlio Samuel. C'era un altro bambino che si chiamava Elijah. Non ci poteva essere segno più bello da parte di Dio".
IL CORDOGLIO DELL'OLANDA
"Innanzitutto, esprimiamo la nostra solidarietà a Cody e alla sua famiglia, a Noa e al loro figlio Samuel. Si tratta di una situazione privata molto triste. Naturalmente, eravamo già a conoscenza della vicenda e la KNVB sta cercando di supportare la famiglia per quanto possibile. Cody ha deciso, in accordo con la sua ragazza, di rimanere con il gruppo. Rispettiamo la loro privacy e pertanto non commenteremo ulteriormente la situazione, compreso il modo in cui stiamo cercando di essere loro vicini. Non forniremo inoltre ulteriori informazioni al riguardo nel prossimo futuro. Qualsiasi comunicazione in merito spetta alla famiglia stessa".
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