"Innanzitutto, esprimiamo la nostra solidarietà a Cody e alla sua famiglia, a Noa e al loro figlio Samuel. Si tratta di una situazione privata molto triste. Naturalmente, eravamo già a conoscenza della vicenda e la KNVB sta cercando di supportare la famiglia per quanto possibile. Cody ha deciso, in accordo con la sua ragazza, di rimanere con il gruppo. Rispettiamo la loro privacy e pertanto non commenteremo ulteriormente la situazione, compreso il modo in cui stiamo cercando di essere loro vicini. Non forniremo inoltre ulteriori informazioni al riguardo nel prossimo futuro. Qualsiasi comunicazione in merito spetta alla famiglia stessa".