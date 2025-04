Gravina sulla situazione di Paratici: "Può essere contrattualizzato dal Milan o da chiunque"

Il presidente della FIGC fa chiarezza sulla squalifica di Paratici dopo l'accordo saltato tra il Milan e il direttore sportivo.

Nonostante sembrava fosse ormai vicinissimo l'approdo di Fabio Paratici al Milan per la prossima stagione come nuovo direttore sportivo, non sarà l'ex dirigente della Juventus a ricoprire quella carica nel club rossonero.

L'accordo è sfumato e il Milan sta valutando infatti altri candidati come futuro ds della società.

Non sono mancate le voci e i rumors sui motivi che hanno fatto saltare l'arrivo di Paratici in rossonero e tra questi si è parlato anche di presunte pressioni federali che però sono state smentite dall'associazione italiana direttori sportivi.

Al centro della questione c'è la squalifica di Paratici per il caso plusvalenze che terminerà solo il 20 luglio. Gabriele Gravina ha proprio chiarito questa situazione a margine dell’evento “Dal calcio giovanile al calcio dei grandi, la gestione del talento”.