Gravina si difende: "Io indegno? Nessuno può dirlo, sto vivendo da recluso, della Nazionale frega solo ai tifosi"

Gabriele Gravina ha parlato dopo le ultime settimane a dir poco complesse per lui, che si è dimesso da Presidente della FIGC a seguito della mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale.
Gravina ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha affrontato a 360 gradi le principali questioni che sono al centro del dibattito sul calcio italiano.
L'ex numero uno della Federazione ha spiegato le ragioni per cui si è dimesso sottolineando però gli aspetti positivi del suo mandato e rispondendo agli attacchi ricevuti in questi giorni.