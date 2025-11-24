Gravina chiude allo stop della Serie A per i Playoff Mondiali: "Opzione non percorribile, possibile stage Italia a metà febbraio"

Niente stop al campionato per i Playoff, possibile stage e ottimismo… Mondiale.
Gabriele Gravina, intervenuto dopo il Consiglio Federale, ha fatto il punto sulla stretta attualità che vedrà l'Italia impegnata nella lotteria degli spareggi utili a cercare di staccare il pass per Canada, Messico e Stati Uniti.
Nonostante la speranza di Gattuso, che aveva auspicato la sospensione della Serie A per favorire la preparazione alla semifinale contro l'Irlanda del Nord in programma il 26 marzo, il numero uno della FIGC ha chiuso a tale ipotesi.
Ecco cosa ha detto Gravina, ai cronisti presenti, in conferenza stampa.