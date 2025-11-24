Pubblicità
Gravina Gattuso ItalyGetty Images
Claudio D'Amato

Gravina chiude allo stop della Serie A per i Playoff Mondiali: "Opzione non percorribile, possibile stage Italia a metà febbraio"

Gabriele Gravina esclude il rinvio della giornata di campionato a ridosso di Italia-Irlanda del Nord, apre allo stage e conferma: "Idea Bergamo per la semifinale Playoff".

Niente stop al campionato per i Playoff, possibile stage e ottimismo… Mondiale.

Gabriele Gravina, intervenuto dopo il Consiglio Federale, ha fatto il punto sulla stretta attualità che vedrà l'Italia impegnata nella lotteria degli spareggi utili a cercare di staccare il pass per Canada, Messico e Stati Uniti.

Nonostante la speranza di Gattuso, che aveva auspicato la sospensione della Serie A per favorire la preparazione alla semifinale contro l'Irlanda del Nord in programma il 26 marzo, il numero uno della FIGC ha chiuso a tale ipotesi.

Ecco cosa ha detto Gravina, ai cronisti presenti, in conferenza stampa.

  • "FERMARE LA A OPZIONE NON PERCORRIBILE"

    "Spostare la giornata prima dei Playoff della Nazionale? Noi non cerchiamo alternative né scorciatoie, il rinvio o la sospensione della giornata la ritengo un’opzione non percorribile", riporta Sky.

  • "POSSIBILE STAGE A FEBBRAIO"

    "Ci stiamo attrezzando autonomamente per uno stage. I nostri selezionabili nel campionato non superano il 25%, il ct li potrà seguire in questi mesi. Ci potrebbe essere uno stage a metà febbraio compatibile con gli impegni delle società anche a livello internazionale”.

  • "DIMISSIONI SENZA I MONDIALI? NON LO DICE NESSUNA NORMA"

    "Dimissioni senza Mondiali? Non c’è nessuna norma che lo dice, è un destino che viene più cercato all’esterno della Federazione. Si era parlato di questo già dopo la Svizzera, ma al nostro interno c’è principio di democrazia e la risposta è stata il 98,7%. Poi ci sono delle riflessioni da fare legate a alle responsabilità personali, ma farlo prioristicamente è prematuro".

  • "SECONDO ME ANDREMO AI MONDIALI"

    "Io sono ottimista di natura e quindi non mi faccio il problema. Secondo me andremo ai Mondiali".

    "Contro l'Irlanda del Nord contano i goal e conta vincere per conquistare la finale. Io sono convinto che avremo una determinazione tale per affrontarle bene"

    "Se vai fuori e perdi vuol dire che non meriti di andarci. Non importa l’avversario, il risultato è lo stesso. Non possiamo dire di andare fuori".

    "I criteri delle qualificazioni? Il regolamento è noto, è inutile ricercare delle anomalie. Certo, se esiste un ranking magari avrebbe potuto influire in qualche modo".

  • "ITALIA ASSENTE AI MONDIALI DANNO ALL'IMMAGINE PER TUTTI"

    "Un’Italia che non va ai Mondiali è un danno all’immagine per noi ma anche per chi organizza, essendo noi un Paese in cui il calcio ha gran seguito".

    "Perché l’Italia non va ai Mondiali? Perché non vince. Viviamo una dimensione del calcio diversa rispetto a qualche anno fa, alcune situazioni erano inimmaginabili".

  • "IDEA BERGAMO PER ITALIA-IRLANDA DEL NORD"

    "Lo stadio per Italia-Irlanda del Nord? L'idea è Bergamo, come avevo già preannunciato. Ci sembra un impianto idoneo per affrontare la partita".

  • "SBAGLIATO CONSIDERARE I VIVAI SOLO UN COSTO"

    "I vivai sono un asset fondamentale. Ma serve un atto di cambiamento radicale nella cultura degli investimenti della politica calcistica italiana, perché oggi i vivai sono considerati solo un costo ed è sbagliato. Valuteremo infatti se questo principio applicato alla Serie A per gli Under 23 lo confermeremo o abbasseremo la soglia agli Under 21 per Serie B e C".

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia crest
Italia
ITA
Irlanda del Nord crest
Irlanda del Nord
IRN