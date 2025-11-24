Gravina chiude allo stop della Serie A per i Playoff Mondiali: "Opzione non percorribile, possibile stage Italia a metà febbraio"

"Io sono ottimista di natura e quindi non mi faccio il problema. Secondo me andremo ai Mondiali".

"Contro l'Irlanda del Nord contano i goal e conta vincere per conquistare la finale. Io sono convinto che avremo una determinazione tale per affrontarle bene"

"Se vai fuori e perdi vuol dire che non meriti di andarci. Non importa l’avversario, il risultato è lo stesso. Non possiamo dire di andare fuori".

"I criteri delle qualificazioni? Il regolamento è noto, è inutile ricercare delle anomalie. Certo, se esiste un ranking magari avrebbe potuto influire in qualche modo".