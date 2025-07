Grave infortunio per Musiala, il direttore sportivo del Bayern: “Donnarrumma non è stato attento”

Mondiale per Club

Il direttore sportivo del Bayern, Max Eberl, spiega: “Sei pesi cento chili e salti su una gamba, il rischio che accada qualcosa è elevato”.

Il Bayern saluta il Mondiale per Club e lo fa nel peggiore dei modi possibili.

Non solo infatti deve fare i conti con un’amara eliminazione patita per mano del PSG (che ha chiuso la gara in nove), ma soprattutto con il gravissimo infortunio occorso a Jamal Musiala.

Il centrocampista tedesco si è fatto male dopo un impatto violentissimo con Gianluigi Donnarumma e il direttore sportivo del club bavarese, parlando dopo il triplice fischio finale della gara, ha criticato il comportamento del portiere italiano.