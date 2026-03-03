Goal.com
Rodrygo Real Madrid 2025-26Getty
Andrea Ajello

Grave infortunio al ginocchio per Rodrygo: stagione con il Real Madrid finita e niente Mondiali con il Brasile

Il Real Madrid e il Brasile perdono Rodrygo: lesione al crociato per l'attaccante, la sua stagione è finita.

Bruttissime notizie per il Real Madrid e per la nazionale brasiliana: Rodrygo ha subito un grave infortunio al ginocchio destro nell'ultima partita di campionato contro il Getafe.

Il giocatore del Real Madrid ha effettuato gli esami in giornata che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e la lesione del menisco. Rodrygo era appena rientrato in campo dopo uno stop di diverse settimane e ora si dovrà nuovamente fermare per un lungo periodo.

Un infortunio che arriva nel momento decisivo della stagione e soprattutto a pochi mesi dal Mondiale. 

  • L'INFORTUNIO DI RODRYGO

    Pochi minuti dopo essere tornato in campo contro il Getafe dal precedente infortunio che lo aveva tenuto fuori un mese, Rodrygo è caduto a bordo campo, riportando un dolore evidente al ginocchio.

    Nonostante il problema è riuscito a concludere la partita. Solo questa mattina, dopo ulteriori accertamenti medici, è stata confermata la gravità dell’infortunio: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e del menisco.

  • IL COMUNICATO DEL REAL MADRID

    "In seguito agli accertamenti effettuati oggi dal Servizio Medico del Real Madrid sul nostro giocatore Rodrygo, gli è stata diagnosticata la rottura del legamento crociato anteriore e la rottura del menisco laterale della gamba destra".

  • STAGIONE CON IL REAL MADRID FINITA

    La prima certezza è che il Real Madrid non potrà contare su Rodrygo da qui al termine della stagione. Mancano meno di 3 mesi alla fine dell'anno calcistico e non ci sono ovviamente i tempi per rivedere il brasiliano in campo in questa stagione con i Blancos. 

    Assenza che potrebbe pesare per il Real che si sta giocando il campionato con il Barcellona (i blaugrana sono avanti di 4 punti) e che affronterà gli ottavi di Champions contro il Manchester City.

  • NIENTE MONDIALE PER RODRYGO

    Il pensiero del giocatore però non può che andare soprattutto sul Mondiale che si svolgerà tra pochi mesi in Messico, Canada e Stati Uniti. 

    L'infortunio al ginocchio infatti non consentirà al brasiliano di partecipare alla competizione più importante a livello di Nazionali. Una tegola per lui e anche per Carlo Ancelotti, privato quindi di uno dei suoi migliori giocatori. 

    Il Mondiale inizierà prima di metà giugno, tra poco più di tre mesi quindi e la prima partita del Brasile sarà il 14 contro il Marocco. Anche nella migliore delle ipotesi, ovvero che la Nazionale guidata da Ancelotti arrivi in finale, è impossibile per Rodrygo recuperare e scendere in campo.

