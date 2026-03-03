Grave infortunio al ginocchio per Rodrygo: stagione con il Real Madrid finita e niente Mondiali con il Brasile

Bruttissime notizie per il Real Madrid e per la nazionale brasiliana: Rodrygo ha subito un grave infortunio al ginocchio destro nell'ultima partita di campionato contro il Getafe.
Il giocatore del Real Madrid ha effettuato gli esami in giornata che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e la lesione del menisco. Rodrygo era appena rientrato in campo dopo uno stop di diverse settimane e ora si dovrà nuovamente fermare per un lungo periodo.
Un infortunio che arriva nel momento decisivo della stagione e soprattutto a pochi mesi dal Mondiale.