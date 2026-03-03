Grave infortunio al ginocchio per Rodrygo: stagione con il Real Madrid finita e niente Mondiali con il Brasile

La prima certezza è che il Real Madrid non potrà contare su Rodrygo da qui al termine della stagione. Mancano meno di 3 mesi alla fine dell'anno calcistico e non ci sono ovviamente i tempi per rivedere il brasiliano in campo in questa stagione con i Blancos.

Assenza che potrebbe pesare per il Real che si sta giocando il campionato con il Barcellona (i blaugrana sono avanti di 4 punti) e che affronterà gli ottavi di Champions contro il Manchester City.