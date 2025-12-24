Pubblicità
Pubblicità
Best EPL signings GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Granit Xhaka, Martin Zubimendi e i 10 migliori acquisti della stagione 2025-26 della Premier League: c'è anche Thiaw

La Premier League è giunta quasi a metà stagione, il campionato inglese ha già regalato grandi emozioni e colpi di scena inaspettati. Il Natale è anche l'occasione giusta per valutare i giocatori che si sono trasferiti la scorsa estate.

Pubblicità

I club della Premier League hanno ancora una volta sbaragliato il resto d'Europa con le loro spese, sborsando complessivamente oltre 3 miliardi di sterline (4 miliardi di dollari) per i nuovi acquisti, superando il precedente record di 2,36 miliardi di sterline (3,16 miliardi di dollari) stabilito nel 2023.

Il Liverpool, campione in carica, ha contribuito in modo significativo a questa spesa, battendo per due volte il record britannico di trasferimenti, prima acquistando Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen per 116 milioni di sterline (156 milioni di dollari) e poi Alexander Isak dal Newcastle con un accordo da 125 milioni di sterline (169 milioni di dollari), anche se la sua spesa netta è stata in realtà inferiore a quella dell'Arsenal, favorito per il titolo 2025-26.

Ma a quattro mesi dall'inizio della stagione,  chi ha davvero giustificato il proprio prezzo e brillato nel nuovo ambiente? Di seguito, GOAL mette in ordine i 10 migliori acquisti della stagione di Premier League finora, con la conclusione più importante che probabilmente non è sempre necessario spendere cifre esorbitanti.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRIGHTONAFP

    10HUGO EKITIKE (Liverpool - 90 milioni di euro)

    Dove sarebbe il Liverpool senza Hugo Ekitike?! Il calciatore della nazionale francese è stato un barlume di luce in una stagione finora piuttosto buia e triste per i Reds, con la difesa del titolo ormai compromessa, a meno di un miracolo nella seconda metà del campionato. Merita un grande riconoscimento anche per aver tenuto la testa bassa e lavorato sodo, nonostante la sua nuova squadra abbia speso una cifra record per un altro nuovo attaccante alla fine dell'estate.

    Ekitike è stato inaspettatamente il protagonista tra i numerosi acquisti estivi costosi, spesso portando il peso dei goal mentre Isak e Wirtz faticavano ad ambientarsi ad Anfield, e solo due giocatori - Erling Haaland e Igor Thiago - hanno segnato più di lui nella massima serie inglese in questa stagione.

    • Pubblicità
  • Manchester City v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    9RAYAN CHERKI (Manchester City - 42 milioni di euro)

    È stato un inizio strano quello di Rayan Cherki al Manchester City, che ha saltato gran parte dell'inizio della stagione per un infortunio alla coscia e poi è diventato vittima dell'abitudine di Pep Guardiola di ruotare regolarmente i giocatori a centrocampo e in attacco. Detto questo, quando è sceso in campo ha impressionato più spesso che non e si trova al secondo posto nella classifica degli assist della Premier League con sei passaggi vincenti.

    Grazie al suo mix unico e innovativo di talento e visione di gioco, il fantasista francese ha creato il maggior numero di occasioni da goal ogni 90 minuti nel campionato, totalizzando sette goal in poco più di 500 minuti in campo, l'equivalente di poco più di sei partite complete. La sua influenza è in continua crescita.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Brentford v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    8JORDAN HENDERSON (Brentford - gratuito)

    Il Brentford ha sfidato le previsioni in questa stagione, e lo stesso ha fatto Jordan Henderson. Considerato da molti esperti come uno dei favoriti per la retrocessione, l'ex allenatore Keith Andrews ha guidato i Bees a metà classifica e, nonostante molti credessero che fosse ormai finito e non potesse più competere nella massima serie inglese, Henderson ha dato un contributo fondamentale.

    Vincitore della Premier League e della Champions League, l'esperienza dell'internazionale inglese Henderson è stata preziosa per stabilizzare una squadra che in estate ha perso il capitano Christian Norgaard, oltre agli attaccanti chiave Bryan Mbeumo e Yoane Wissa.

    L'esigente ex capitano del Liverpool ha indubbiamente alzato il livello della squadra e ha anche influito sul risultato, contribuendo con tre assist e un goal alla veneranda età di 35 anni.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-NEWCASTLEAFP

    7NORDI MUKIELE (Sunderland - 13,76 milioni di euro)

    Uno dei tanti ottimi acquisti effettuati dal Sunderland durante l'estate, Nordi Mukiele è stato un pilastro della solida difesa dei Black Cats e, insieme ad altri due giocatori presenti in questa lista, sembra essere stato un vero affare.

    L'ex giocatore del Paris Saint-Germain, molto versatile, è stato uno dei migliori difensori della Premier League nella stagione 2025-26, eccellendo in una serie di statistiche tra cui contrasti, respinte e duelli aerei. 

    Ha anche dato un contributo fondamentale in fase offensiva, segnando nella vittoria contro il Wolverhampton e fornendo un assist decisivo nell'impressionante pareggio con l'Arsenal. Con un costo di 12 milioni di sterline (13 milioni di euro), è stato un vero affare.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Everton v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    6KIERNAN DEWSBURY-HALL (Everton - 32 milioni di euro)

    Guardando l'Everton in questa stagione, si potrebbe pensare che Kiernan Dewsbury-Hall giochi per il club da anni, invece che da pochi mesi. Dopo aver avuto pochissimo spazio nella sua unica stagione con il Chelsea, l'ex stella del Leicester City sembra avere qualcosa da dimostrare all'Hill Dickinson Stadium.

    Subentrando direttamente nel ruolo di centrocampista avanzato lasciato libero da Abdoulaye Doucoure alla scadenza del suo contratto, l'inglese ha dato una svolta alla squadra, infondendo quel tipo di verve e creatività che mancava tanto ai Merseysiders nella scorsa stagione e trovando immediatamente un'intesa con l'altro nuovo acquisto Jack Grealish, che merita una menzione d'onore in questa lista.

    Il momento migliore di Dewsbury-Hall finora è stato senza dubbio il suo slalom e il meraviglioso goal che ha regalato una rara vittoria ai Toffees in 10 all'Old Trafford a novembre. Se riuscirà a mantenere questo livello o addirittura a migliorare, potrebbe entrare in lizza per un posto nella squadra inglese di Thomas Tuchel.

  • Newcastle United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    5NICK WOLTEMADE (Newcastle - 79 milioni di euro)

    Un trasferimento milionario del Newcastle che finora ha dato ottimi frutti: l'imponente attaccante tedesco Nick Woltemade è già una sorta di eroe cult allo St James' Park dopo il suo costoso trasferimento da 69 milioni di sterline (79 milioni di euro) dallo Stoccarda in estate, quando i Magpies cercavano di sostituire Isak, che è il grande assente da questa lista. In effetti, il fatto che la squadra di Eddie Howe non abbia davvero sentito la mancanza del giocatore più costoso di tutti i tempi della Premier League, con Woltemade che ha avuto un inizio fulminante nel suo nuovo ambiente, la dice lunga.

    Incarnazione del vecchio adagio "buoni piedi per un uomo grande", il centravanti dai capelli arruffati ha segnato quattro volte nelle sue prime cinque partite di Premier League e ha superato un mini-periodo di magra per tornare in carreggiata alla fine di novembre. Il suo gioco di sponda è forse l'aspetto più accattivante, poiché coinvolge abilmente gli altri compagni.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Sunderland v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    4ROBIN ROEFS (Sunderland - 11 milioni di euro)

    Manchester United, Manchester City e Newcastle hanno tutti ingaggiato nuovi portieri durante l'estate, ma i grandi club della Premier League potrebbero pentirsi di aver trascurato Robin Roefs, l'ex portiere dell'NEC Nijmegen acquistato dal Sunderland per soli 9,5 milioni di sterline lo scorso agosto.

    Il 22enne è diventato subito uno dei beniamini dei tifosi allo Stadium Light grazie alle sue impressionanti parate: nessun altro portiere ne ha effettuate di più finora, salvando circa l'80% dei tiri in porta. Roefs ha quindi svolto un ruolo fondamentale nell'inaspettata scalata dei Black Cats verso i posti europei nella prima metà della stagione 2025-26; l'olandese si sta rivelando il vero affare dell'estate.

  • MALICK THIAW NEWCASTLE Getty Images

    3MALICK THIAW (Newcastle - 40 milioni di euro)

    Molti tifosi rivali ed esperti hanno accusato il Newcastle di essere disperati a fine calciomercato quando, a metà agosto, ha finalmente messo a segno il secondo acquisto di quella che era stata un'estate altamente frustrante, con l'arrivo del difensore centrale Malick Thiaw dal Milan. A distanza di quattro mesi, però, sembra che si sia trattato di un affare molto astuto.

    Il tedesco si è ambientato perfettamente in Premier League, diventando rapidamente un punto fermo della solida retroguardia insieme a Fabian Schar, Sven Botman e Dan Burn, e venendo addirittura elogiato come uno dei migliori difensori centrali del campionato. Infatti, i Magpies hanno la terza miglior difesa finora nella massima serie inglese, in base al totale dei goal subiti previsti (18,8).

    Mentre si pensava che sarebbe rimasto in panchina, Thiaw è diventato un giocatore chiave, dominando nei contrasti aerei, dimostrando la sua abilità nel gioco e segnando anche una doppietta contro l'Everton a fine novembre.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Arsenal v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    2MARTIN ZUBIMENDI (Arsenal - 69 milioni di euro)

    La stagione d'esordio di Martin Zubimendi all'Arsenal non sarà necessariamente ricordata per le statistiche individuali, ma il calciatore della nazionale spagnola ha avuto un effetto trasformativo sui giocatori che lo circondano, soprattutto su Declan Rice. Il ventiseienne ha sapientemente guidato il centrocampo dei Gunners, apportando il suo perfetto equilibrio tra abilità nel gioco e grinta nei contrasti, che ha permesso all'inglese, precedentemente etichettato come centrocampista difensivo, di eccellere in un ruolo più completo.

    Rice ha già professato il suo amore per giocare al fianco di Zubimendi e, mentre si adatta perfettamente alle esigenze del calcio inglese, sembra che stiamo assistendo all'inizio di una partnership di centrocampo senza tempo nella Premier League, con la squadra di Mikel Arteta che sta attualmente marciando verso il titolo.

  • Sunderland v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    1GRANIT XHAKA (Sunderland - 19,5 milioni di euro)

    Pochi avrebbero potuto prevedere quale direzione avrebbe preso la carriera di Granit Xhaka quando il controverso centrocampista lasciò l'Arsenal nel 2023, e la sua incredibile forma al Sunderland è stata sorprendente quasi quanto la sua vittoria da imbattuti del titolo della Bundesliga con il Bayer Leverkusen nel 2023-24. Considerato un vero colpo di mercato in estate, il fuoriclasse svizzero è stato un vero leader in campo per i Black Cats, indossando la fascia di capitano in questa stagione e incarnando la tenacia e lo spirito che sono stati la colonna portante del successo del club all'inizio della stagione sotto la guida di Regis Le Bris.

    L'influenza di Xhaka sulla sua squadra è evidente: è in testa alla classifica per assist, occasioni create, tocchi, passaggi riusciti, duelli vinti, possesso palla e distanza percorsa, il tutto all'età di 33 anni. 

    Se il Sunderland riuscirà a mantenere la posizione e a conquistare un piazzamento nella metà alta della classifica o magari anche un piazzamento nelle competizioni europee, sarà in gran parte merito suo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
0