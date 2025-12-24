Granit Xhaka, Martin Zubimendi e i 10 migliori acquisti della stagione 2025-26 della Premier League: c'è anche Thiaw

È stato un inizio strano quello di Rayan Cherki al Manchester City, che ha saltato gran parte dell'inizio della stagione per un infortunio alla coscia e poi è diventato vittima dell'abitudine di Pep Guardiola di ruotare regolarmente i giocatori a centrocampo e in attacco. Detto questo, quando è sceso in campo ha impressionato più spesso che non e si trova al secondo posto nella classifica degli assist della Premier League con sei passaggi vincenti.

Grazie al suo mix unico e innovativo di talento e visione di gioco, il fantasista francese ha creato il maggior numero di occasioni da goal ogni 90 minuti nel campionato, totalizzando sette goal in poco più di 500 minuti in campo, l'equivalente di poco più di sei partite complete. La sua influenza è in continua crescita.