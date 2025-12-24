Granit Xhaka, Martin Zubimendi e i 10 migliori acquisti della stagione 2025-26 della Premier League: c'è anche Thiaw

I club della Premier League hanno ancora una volta sbaragliato il resto d'Europa con le loro spese, sborsando complessivamente oltre 3 miliardi di sterline (4 miliardi di dollari) per i nuovi acquisti, superando il precedente record di 2,36 miliardi di sterline (3,16 miliardi di dollari) stabilito nel 2023.
Il Liverpool, campione in carica, ha contribuito in modo significativo a questa spesa, battendo per due volte il record britannico di trasferimenti, prima acquistando Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen per 116 milioni di sterline (156 milioni di dollari) e poi Alexander Isak dal Newcastle con un accordo da 125 milioni di sterline (169 milioni di dollari), anche se la sua spesa netta è stata in realtà inferiore a quella dell'Arsenal, favorito per il titolo 2025-26.
Ma a quattro mesi dall'inizio della stagione, chi ha davvero giustificato il proprio prezzo e brillato nel nuovo ambiente? Di seguito, GOAL mette in ordine i 10 migliori acquisti della stagione di Premier League finora, con la conclusione più importante che probabilmente non è sempre necessario spendere cifre esorbitanti.