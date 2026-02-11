AFP
Grande colpo per il Barcellona: Marcus Rashford fuori dalla semifinale di Copa del Rey contro l'Atletico Madrid a causa di un infortunio
Rashford assente per la partita decisiva di coppa
Le speranze del Barcellona di vincere la Copa del Rey hanno subito un duro colpo con la conferma che Rashford non prenderà parte alla semifinale di giovedì contro l'Atletico Madrid. L'attaccante, che si è affermato come figura chiave nell'attacco blaugrana dal suo arrivo in prestito dal Manchester United, è stato costretto a sottoporsi a degli esami a seguito di un fastidio avvertito dopo la partita di campionato di sabato al Camp Nou.
Mercoledì pomeriggio il club ha rilasciato un comunicato medico ufficiale, confermando la natura dell'infortunio. "Il giocatore della prima squadra Marcus Rashford ha riportato un dolore al ginocchio sinistro dopo aver subito un colpo nella partita di sabato contro il Maiorca allo Spotify Camp Nou", si legge nel comunicato. "Il giocatore salterà la partita di Coppa del Re di giovedì contro l'Atlético Madrid".
Sebbene il club non abbia fornito una tempistica precisa per il suo ritorno, l'esclusione dalla rosa per un incontro così importante suggerisce che il problema è abbastanza grave da richiedere cautela immediata.
Grattacapo per i Blaugrana
L'assenza di Rashford lascia un vuoto incolmabile sulla fascia sinistra dell'attacco del Barcellona. La sua velocità, le sue azioni dirette e la sua capacità di tagliare verso l'interno sono state fondamentali per sfondare le difese più ostinate in questa stagione, caratteristiche che sarebbero state fondamentali contro una squadra agguerrita come l'Atletico.
La perdita è aggravata dal fatto che il Barcellona sta entrando in un periodo decisivo della stagione. Con la corsa al titolo di campionato che si fa sempre più accesa e la coppa in palio, perdere un giocatore del calibro di Rashford sconvolge il ritmo e l'intesa della linea d'attacco. La capacità dell'inglese di collegarsi con Robert Lewandowski è stata un segno distintivo del gioco offensivo del Barça, e la sua indisponibilità costringe a un rimescolamento tattico a sole 24 ore dal calcio d'inizio.
L'allenatore dovrà ora decidere se mantenere il tradizionale 4-3-3 utilizzando un sostituto naturale o modificare il sistema per incorporare un centrocampista in più.
Il dubbio Raphinha si aggiunge ai problemi legati agli infortuni
A peggiorare le cose, Rashford non è l'unico assente di spicco nel reparto offensivo. L'ala brasiliana Raphinha rimane un grande punto interrogativo ed è improbabile che scenda in campo dopo non essere riuscito a riprendere gli allenamenti con la prima squadra questa settimana. L'ex giocatore del Leeds United ha sofferto di un sovraccarico muscolare e si è allenato lontano dal gruppo principale nel tentativo di recuperare la forma fisica.
Parlando brevemente con i giornalisti all'inizio della settimana, Raphinha ha fornito un aggiornamento sincero sulle sue condizioni, ammettendo che, sebbene stia migliorando, non è ancora pronto per l'intensità delle competizioni. "Mi sento meglio, stiamo procedendo giorno per giorno", ha detto. "Non posso mentire, mi piacerebbe dire che giovedì potrò giocare, ma è ancora troppo presto".
Con entrambi i titolari potenzialmente indisponibili, la profondità della rosa del Barcellona sarà messa a dura prova. La mancanza della creatività di Raphinha sulla destra, unita alla perdita della pericolosità offensiva di Rashford sulla sinistra, significa che il peso della creatività ricadrà pesantemente sugli altri giocatori.
L'Atleti riuscirà a fermare la serie di vittorie consecutive del Barcellona?
Il momento in cui si è verificato questo doppio infortunio gioca perfettamente a favore dell'Atletico Madrid. La squadra di Diego Simeone è rinomata per la sua capacità di frustrare gli avversari e colpirli in contropiede, e sarà incoraggiata dalla notizia che il Barcellona arriverà nella capitale senza due delle sue armi più potenti.
La partita di giovedì al Metropolitano si preannuncia ostile e il Barcellona dovrà dimostrare grande carattere per ottenere un risultato positivo da portare in Catalogna per la partita di ritorno. La squadra di Hansi Flick ha vinto sei partite consecutive e 17 delle ultime 18.
