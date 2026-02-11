Grande colpo per il Barcellona: Marcus Rashford fuori dalla semifinale di Copa del Rey contro l'Atletico Madrid a causa di un infortunio

A peggiorare le cose, Rashford non è l'unico assente di spicco nel reparto offensivo. L'ala brasiliana Raphinha rimane un grande punto interrogativo ed è improbabile che scenda in campo dopo non essere riuscito a riprendere gli allenamenti con la prima squadra questa settimana. L'ex giocatore del Leeds United ha sofferto di un sovraccarico muscolare e si è allenato lontano dal gruppo principale nel tentativo di recuperare la forma fisica.

Parlando brevemente con i giornalisti all'inizio della settimana, Raphinha ha fornito un aggiornamento sincero sulle sue condizioni, ammettendo che, sebbene stia migliorando, non è ancora pronto per l'intensità delle competizioni. "Mi sento meglio, stiamo procedendo giorno per giorno", ha detto. "Non posso mentire, mi piacerebbe dire che giovedì potrò giocare, ma è ancora troppo presto".

Con entrambi i titolari potenzialmente indisponibili, la profondità della rosa del Barcellona sarà messa a dura prova. La mancanza della creatività di Raphinha sulla destra, unita alla perdita della pericolosità offensiva di Rashford sulla sinistra, significa che il peso della creatività ricadrà pesantemente sugli altri giocatori.