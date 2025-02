Grande chance Benfica per Belotti: possibile esordio immediato e sarà incluso in lista UEFA

Andrea Belotti si è trasferito in prestito al Benfica, Bruno Lage: “Rilancerà la sua carriera in un grande club”.

Andrea Belotti si è ritagliato, quasi a sorpresa, un ruolo da protagonista nel corso della sessione invernale di calciomercato.

Dopo una prima parte di stagione vissuta al Como nella quale non è riuscito a far sua una maglia da titolare inamovibile, lo scorso 3 febbraio si è legato ufficialmente al Benfica.

Il ‘Gallo’ riparte dunque da uno dei club storicamente più importanti d’Europa, ma anche da una squadra ancora in corsa per il titolo in Portogallo e che nelle prossime settimane contenderà al Monaco un posto negli ottavi di Champions League.