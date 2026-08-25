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Grabara WolfsburgGetty Images
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Grabara alla Juventus, ufficiale l'arrivo del vice di Vicario: i bianconeri hanno il loro secondo portiere

Calciomercato
Juventus
K. Grabara
Wolfsburg

La Juventus annuncia l'acquisto di Grabara: sarà il vice di Vicario in bianconero.

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Come si legge sul sito ufficiale della Juventus, "Kamil Grabara è un nuovo portiere della Juventus e arriva in prestito dal Wolfsburg fino al 30 giugno 2027".

La nota prosegue: "Un nuovo rinforzo tra i pali per la squadra bianconera: l'estremo difensore nato in Polonia nel gennaio del 1999 è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Ruch Chorzow. Nel 2016 il passaggio al Liverpool, club con cui ha militato nelle selezioni giovanili prima di maturare le prime esperienze tra i professionisti nei prestiti all’Aarhus e all’Huddersfield.

Nel gennaio del 2021 l'approdo al Copenaghen, parentesi ricca di successi in cui conquista due campionati danesi e una Coppa di Danimarca, trovando anche l'esordio in Champions League. Nell’estate del 2024 il trasferimento al Wolfsburg, maglia con la quale si è imposto come titolare collezionando 63 presenze in Bundesliga.

Un’avventura in bianconero che Grabara è pronto a vivere al meglio: benvenuto Kamil!".

  • LE CIFRE

    Di seguito le condizioni economiche dell'operazione:


    "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società VfL Wolfsburg per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kamil Grabara a fronte di un corrispettivo di € 0,5 milioni, oltre ad oneri accessori pari a 0,2 milioni. Tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 0,3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 11,5 milioni, pagabili in tre esercizi".

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