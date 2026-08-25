Grabara alla Juventus, ufficiale l'arrivo del vice di Vicario: i bianconeri hanno il loro secondo portiere

Come si legge sul sito ufficiale della Juventus, "Kamil Grabara è un nuovo portiere della Juventus e arriva in prestito dal Wolfsburg fino al 30 giugno 2027".

La nota prosegue: "Un nuovo rinforzo tra i pali per la squadra bianconera: l'estremo difensore nato in Polonia nel gennaio del 1999 è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Ruch Chorzow. Nel 2016 il passaggio al Liverpool, club con cui ha militato nelle selezioni giovanili prima di maturare le prime esperienze tra i professionisti nei prestiti all’Aarhus e all’Huddersfield.

Nel gennaio del 2021 l'approdo al Copenaghen, parentesi ricca di successi in cui conquista due campionati danesi e una Coppa di Danimarca, trovando anche l'esordio in Champions League. Nell’estate del 2024 il trasferimento al Wolfsburg, maglia con la quale si è imposto come titolare collezionando 63 presenze in Bundesliga.

Un’avventura in bianconero che Grabara è pronto a vivere al meglio: benvenuto Kamil!".