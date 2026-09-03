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Leclerc Hamilton Ferrari F1Getty
Antonio Torrisi

GP Monza F1 2026, quando si corre: quando inizia la gara, l'orario di prove e qualifiche, biglietti disponibili e dove vederla in TV e streaming

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Tutte le info e quello che c'è da sapere sul Gran Premio di Monza di Formula 1: dall'ora della partenza ai canali TV.

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Non c'è appassionato di Formula 1 al mondo che non ami il Gran Premio di Monza: partiamo da questo concetto. E anche chi non segue regolarmente la F1, o il motorsport in generale, dal momento dello spegnimento dei semafori fino alla bandiera a scacchi resta incollato allo schermo a tifare e vedere chi vince la gara.

Insomma, è Monza: uno dei weekend più attesi di tutto il mondiale di Formula 1 con centinaia di migliaia di tifosi che si recheranno all'Autodromo, e non solo.

Riusciranno le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton a fare una doppietta? Andrea Kimi Antonelli, pur partendo dal fondo della griglia, sarà capace di rimontare?

In questa pagina tutte le info utili sul GP: dagli orari ai biglietti ancora disponibili, passando per i canali TV e streaming.

  • GP MONZA F1: QUANDO SI CORRE, ORARI E PARTENZA

    Il Gran Premio di Monza di corre nel weekend tra il 4 e il 6 di settembre, per l'edizione 2026: si inizia venerdì con le prove libere e si prosegue il sabato con l'ultima sessione di prove e le qualifiche. Domenica, invece, la gara.

    ORARI GP MONZA 2026:

    VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2026:

    - Ore 12:30: Prove Libere 1

    - Ore 16:00: Prove Libere 2


    SABATO 5 SETTEMBRE 2026:

    - Ore 12:30: Prove Libere 3

    - Ore 16: Qualifiche


    DOMENICA 6 SETTEMBRE 2026:

    - Ore 15: Gara

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  • GP MONZA F1 2026: BIGLIETTI DISPONIBILI E DOVE COMPRARLI

    La brutta notizia è che i biglietti per la gara di domenica 6 settembre 2026, ovvero del Gran Premio di Monza, sono praticamente esauriti da tempo in tutti i settori possibili dell'Autodromo.

    Rimane qualche rimanenza tramite il servizio fansale di Ticketone, ma sono destinati a terminare in fretta.

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  • GP MONZA F1 2026, DOVE VEDERE LA GARA IN DIRETA TV GRATIS E IN STREAMING

    Il Gran Premio di Monza 2026 di F1 verrà trasmesso in diretta TV e in chiaro su TV8 (sia gara che qualifiche), ma anche su Sky, al canale 207 del satellite.

    Il GP sarà visibile in streaming sui canali di TV8 e su Sky GO e NOW, piattaforma on demand di Sky.

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