GP Monza F1 2026, quando si corre: quando inizia la gara, l'orario di prove e qualifiche, biglietti disponibili e dove vederla in TV e streaming

Il Gran Premio di Monza di corre nel weekend tra il 4 e il 6 di settembre, per l'edizione 2026: si inizia venerdì con le prove libere e si prosegue il sabato con l'ultima sessione di prove e le qualifiche. Domenica, invece, la gara.

ORARI GP MONZA 2026:

VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2026:

- Ore 12:30: Prove Libere 1

- Ore 16:00: Prove Libere 2





SABATO 5 SETTEMBRE 2026:

- Ore 12:30: Prove Libere 3

- Ore 16: Qualifiche





DOMENICA 6 SETTEMBRE 2026:

- Ore 15: Gara