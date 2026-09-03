GP Monza F1 2026, quando si corre: quando inizia la gara, l'orario di prove e qualifiche, biglietti disponibili e dove vederla in TV e streaming

Non c'è appassionato di Formula 1 al mondo che non ami il Gran Premio di Monza: partiamo da questo concetto. E anche chi non segue regolarmente la F1, o il motorsport in generale, dal momento dello spegnimento dei semafori fino alla bandiera a scacchi resta incollato allo schermo a tifare e vedere chi vince la gara.
Insomma, è Monza: uno dei weekend più attesi di tutto il mondiale di Formula 1 con centinaia di migliaia di tifosi che si recheranno all'Autodromo, e non solo.
Riusciranno le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton a fare una doppietta? Andrea Kimi Antonelli, pur partendo dal fondo della griglia, sarà capace di rimontare?
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