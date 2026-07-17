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Robin Gosens FiorentinaGetty Images
Lelio Donato

Gosens allo Schalke 04 è una scelta di cuore, l'addio polemico alla Fiorentina e l'affare saltato ai tempi dell'Atalanta

Calciomercato
Fiorentina
Schalke 04

Il tedesco ha voluto fortemente tornare in patria per vestire la maglia della sua squadra del cuore rinunciando anche a un po' di soldi. Gosens era già stato vicino allo Schalke 04 ma l'Atalanta non lo fece partire.

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Ora è ufficiale, Robin Gosens lascia la Fiorentina e la Serie A per tornare in Germania. Ma non in un club qualsiasi.

L'esterno tedesco ha infatti scelto lo Schalke 04 ovvero quella è per sua stessa ammissione è da sempre la squadra del cuore.

Gosens peraltro era già stato vicinissimo a coronare il sogno di vestire la maglia dello Schalke quando ancora giocava nell'Atalanta. Ma la società bergamasca decise di trattenerlo e l'affare sfumò.

Stavolta invece la volontà di Gosens è stata determinante per il buon esito dell'operazione.

  • GOSENS ALLO SCHALKE 04: I DETTAGLI

    La Fiorentina ha comunicato la cessione del giocatore tedesco tramite una nota ufficiale.

    "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione ed obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Robin Gosens all'F.C. Schalke 04" si legge sul sito viola.

    L'operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 2,5 milioni di euro.

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  • UNA SCELTA DI CUORE E PERCHÈ LA FIORENTINA LO HA CEDUTO

    Come dicevano quella di Robin Gosens è stata una vera e propria scelta di cuore.

    L'esterno tedesco infatti non ha mai nascosto che il suo sogno fosse quello di chiudere la carriera nella squadra per cui ha sempre fatto il tifo.

    Mentre la Fiorentina ha deciso di accontentare Gosens anche per liberarsi di un ingaggio pesante da 3,7 milioni netti a stagione.

    Per lui nelle due stagioni in viola 77 presenze complessive con 12 goal e 13 assist.

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  • L'AFFARE SALTATO CON L'ATALANTA

    Lo stesso Gosens aveva raccontato di aver già sfiorato il trasferimento allo Schalke qualche anno fa nella sua autobiografia 'Vale la pena sognare'.

    "Ero già d’accordo con lo Schalke per la stagione 2019/20. Festeggiavo  il più grande successo nella storia dell’Atalanta e quando siamo tornati a casa ad un certo punto sul display del mio smartphone è apparso un messaggio: “Ciao Robin, saresti interessato al tema S04? David Wagner parlerà con il tuo agente lunedì. Buoni festeggiamenti stasera! Buona fortuna, Michael Reschke" ovvero l'allora direttore sportivo del club tedesco.

    Gosens aveva fatto la sua scelta: "Sapevo esattamente quello che volevo. Trasferirmi allo Schalke non solo avrebbe realizzato il mio sogno della Bundesliga, ma anche quello di giocare nel mio club del cuore e, soprattutto, di poter tornare a vivere in Germania".

    Di mezzo però allora si mise l'Atalanta per cui Gosens era fondamentale come raccontato sempre dal tedesco: "Le condizioni erano perfette. Purtroppo però poi non cambiò assolutamente nulla. L’Atalanta non ha voluto lasciarmi andare per nessun motivo".

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  • UN ADDIO POLEMICO

    L'addio tra Gosens e la Fiorentina però non è stato dei più sereni come dimostra il tono della lettera postata sui social dal giocatore, in cui lamenta di non aver ricevuto rispetto da parte della società viola.

    "Oggi si chiude un capitolo che non pensavo si sarebbe chiuso. Non cosi, non in questo modo e nemmeno con queste dinamiche. Arriva inaspettato, ed è proprio per questo cosi doloroso. Negli ultimi giorni ho passato molto tempo a riflettere, perché il nostro cuore è molto legato a questa città e a questa società. Sono andato ad allenarmi senza creare caos e ancora sto provando a capire cosa è successo in cosi poco tempo.

    La drastica decisione di escludermi dalla rosa mi ha colpito profondamente, perché credevo che questa storia avrebbe meritato un fine diverso. Le società vogliono giustamente identificazione, riconoscenza, rispetto e impegno - questo però vale anche viceversa. Io credo di aver sempre dato tutto questo. Avrei voluto tanto lottare per il mio posto. Ma lottare ha senso solo se esiste una possibilità di vincere" scrive Gosens.

    Il tedesco ha comunque ringraziato le persone che gli sono state vicine e ha ricordato Rocco Commisso spalancando poi le porte sul futuro: "Per fortuna il mio destino mi porta all'inizio. Li dove l'amore per questo Sport per me è nato e dove il cammino per realizzare il mio sogno è iniziato. Vi voglio bene, a presto".



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  • IL SOSTITUTO ALLA FIORENTINA

    Robin Gosens lascia sicuramente un vuoto alla Fiorentina sulla fascia sinistra.

    Fabio Paratici ha intanto riportato in Serie A l'ex Milan Alex Jimenez, che nella scorsa stagione ha fatto molto bene in Premier League col Bournemouth.

    Ma lo spagnolo gioca prevalentemente a destra dunque semmai potrebbe prendere il posto di Dodo in caso di cessione.

    Al momento invece Grosso sulla corsia mancina può contare sui giovani Balbo e Fortini, mentre Parisi starà fuori ancora parecchio dopo la rottura del crociato subita nel finale dello scorso campionato.

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