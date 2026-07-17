L'addio tra Gosens e la Fiorentina però non è stato dei più sereni come dimostra il tono della lettera postata sui social dal giocatore, in cui lamenta di non aver ricevuto rispetto da parte della società viola.

"Oggi si chiude un capitolo che non pensavo si sarebbe chiuso. Non cosi, non in questo modo e nemmeno con queste dinamiche. Arriva inaspettato, ed è proprio per questo cosi doloroso. Negli ultimi giorni ho passato molto tempo a riflettere, perché il nostro cuore è molto legato a questa città e a questa società. Sono andato ad allenarmi senza creare caos e ancora sto provando a capire cosa è successo in cosi poco tempo.

La drastica decisione di escludermi dalla rosa mi ha colpito profondamente, perché credevo che questa storia avrebbe meritato un fine diverso. Le società vogliono giustamente identificazione, riconoscenza, rispetto e impegno - questo però vale anche viceversa. Io credo di aver sempre dato tutto questo. Avrei voluto tanto lottare per il mio posto. Ma lottare ha senso solo se esiste una possibilità di vincere" scrive Gosens.

Il tedesco ha comunque ringraziato le persone che gli sono state vicine e ha ricordato Rocco Commisso spalancando poi le porte sul futuro: "Per fortuna il mio destino mi porta all'inizio. Li dove l'amore per questo Sport per me è nato e dove il cammino per realizzare il mio sogno è iniziato. Vi voglio bene, a presto".







