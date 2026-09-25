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AC Milan v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

Gonçalo Ramos visto da Hernan Crespo: "Non è un top player, non è mai stato un cecchino. Lavora tanto per la squadra, se segnasse anche sarebbe un fenomeno"

Milan
G. Ramos
H. Crespo
Serie A

L'ex attaccante argentino dice la sua sull'arrivo del portoghese in rossonero.

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Hernan Crespo dice la sua sull'attaccante portoghese del Milan, Gonçalo Ramos.


L'ex nazionale argentino (che in Italia ha giocato con Parma, Lazio, Inter, Milan e Genoa) ha dichiarato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Faccio l'allenatore dell'Atlas in Messico e non il dirigente del Milan in Italia, dunque mi risulta difficile dare una risposta precisa alla domanda se sia stato strapagato".

  • "NON E' UN TOP PLAYER"

    "Posso dire che conosco Ramos, un buon giocatore, un ottimo centravanti e che i goal, prima o poi, li farà. Certo, dati i soldi spesi per il suo acquisto, i tifosi si aspettavano un cannoniere con i fiocchi, ma il portoghese non è mai stato un cecchino infallibile. Andate a vedere i numeri della sua carriera e lì troverete tutte le risposte che cercate".

    "Nelle ultime tre stagioni al PSG ha realizzato 53 reti in 131 presenze, significa che non ha una media stratosferica: nemmeno un goal ogni due partite. Inoltre, pur avendo sempre fornito un apprezzabile contributo, non è mai stato un titolarissimo di Luis Enrique nella squadra campione d'Europa due volte consecutive. Un ottimo elemento, d'accordo, ma non lo si può certo definire un top player".


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  • "SE LA BUTTASSE PURE DENTRO..."

    "Ramos si sbatte come un matto in campo e si mette sempre al servizio della squadra, non è poco. Se poi, dopo tutto il lavoro sporco che fa, la buttasse pure dentro, saremmo di fronte a un fenomeno. La verità è che il portoghese ha uno stile di gioco molto particolare, gli piace dialogare con i compagni, viene incontro e crea spazi per gli inserimenti dei compagni. Sono dettagli importanti che non vanno sottovalutati quando si giudica un giocatore".

    "È vero che dal centravanti si pretendono i goal, è nato per quello, ed è pure pagato per quella missione, però si può risultare utile alla causa anche senza segnare: magari servendo assist preziosi, facendo movimenti in perfetta sincronia con il resto della squadra oppure disturbando gli avversari con una costante azione di pressing".

    "Questa è una qualità apprezzabile, e che dovrebbe rendere felici i tifosi. Non si tira indietro, lotta, fa le battaglie con i difensori, si 'spolmona' a caccia del pallone. Insomma, per adesso io non lo boccio. Certo, se poi si va a vedere quanto è stato pagato (circa 75 milioni di euro, ndr), allora si entra in un terreno minato".


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