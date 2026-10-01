Goncalo Ramos sta dominando col Portogallo, il Milan lo aspetta: goal e assist da sostituto di Cristiano Ronaldo

Ancora un solo goal in stagione con il Milan, ma questa sosta rischia di essere il trampolino di lancio della stagione di Goncalo Ramos.
Col Portogallo l'attaccante rossonero si sta prendendo la scena al posto di Cristiano Ronaldo.
Ancora un solo goal in stagione con il Milan, ma questa sosta rischia di essere il trampolino di lancio della stagione di Goncalo Ramos.
Col Portogallo l'attaccante rossonero si sta prendendo la scena al posto di Cristiano Ronaldo.
Dopo la panchina iniziale contro il Galles, con ingresso in campo per gli ultimi 23 minuti al posto di CR7. Ramos ha svoltato in Nazionale.
Lanciato titolare contro la Norvegia dal ct Jorge Jesus, ha segnato la rete del decisivo 2-1 e si è visto annullare la doppietta realizzata con un fantastico pallonetto.
Dopo il caso Ronaldo e la 'fuga' dal ritiro dell'asso portoghese, Jorge Jesus ha confermato Ramos al centro dell'attacco contro la Danimarca.
Il numero 9 del Milan ha iniziato alla grande la partita, servendo prima l'assist per Cancelo e poi trovando la seconda rete personale consecutiva nel giro di 25 minuti.
A dimostrazione che il posto di Ronaldo, in questo momento, può prenderlo eccome nell'undici titolare del Portogallo.
Un Goncalo Ramos così non può che essere una grande notizia per il Milan.
Alla ripresa del campionato, i rossoneri sperano che il loro investimento più importante possa sbloccarsi definitivamente dopo la rete segnata al Venezia.
E soprattutto dopo questa sosta per le nazionali che lo sta vedendo grandissimo protagonista. Il calendario può aiutarlo, con tre partite su cinque in casa per il Milan nel mese di ottobre, che si concluderà con il derby.
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