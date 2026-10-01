Goncalo Ramos sta dominando col Portogallo, il Milan lo aspetta: goal e assist da sostituto di Cristiano Ronaldo

Dopo la panchina iniziale contro il Galles, con ingresso in campo per gli ultimi 23 minuti al posto di CR7. Ramos ha svoltato in Nazionale.

Lanciato titolare contro la Norvegia dal ct Jorge Jesus, ha segnato la rete del decisivo 2-1 e si è visto annullare la doppietta realizzata con un fantastico pallonetto.