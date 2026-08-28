Il Milan festeggia con Gonçalo Ramos: tanti errori contro il Venezia, poi il primo goal in Serie A fa esplodere San Siro

"Di solito se ho così tante occasioni ne faccio anche più di uno. Il goal è importante ma è ancora più importante la vittoria. Tanti portoghesi? Sono molto felice qui non solo per i portoghesi ma perché credo si veda il DNA di questa squadra" ha dichiarato Gonçalo Ramos a DAZN subito dopo il fischio finale di Milan-Venezia.