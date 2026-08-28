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AC Milan v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Il Milan festeggia con Gonçalo Ramos: tanti errori contro il Venezia, poi il primo goal in Serie A fa esplodere San Siro

Serie A
Milan
Milan vs Venezia
Venezia

L'attaccante portoghese prima sbaglia un paio di occasioni clamorose, poi si sblocca regalando al Milan la vittoria contro il Venezia. I rossoneri festeggiano il loro nuovo numero 9.

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Eccolo, finalmente: il Milan vince, Gonçalo Ramos segna.

Nulla di eccezionale, detto così. Il portoghese d'altronde è stato il giocatore più pagato della storia rossonera. E di ruolo fa l'attaccante.

Però per più di un'ora contro il Venezia la maledizione della numero 9 rossonera sembrava essersi abbattuta anche sull'ex PSG, che aveva sbagliato tutto quello che era possibile sbagliare. Forse anche qualcosa di più.

La prestazione di Ramos fino a quel momento era stata negativa. Per non dire disastrosa. Poi la scintilla che può cambiare una partita. O anche una stagione.

  • MURATO DA STANKOVIC

    La prima grande occasione della partita di Gonçalo Ramos arriva dopo soli dodici minuti.

    Il portoghese, lanciato in profondità a tu per tu con Stankovic, ha tutto il tempo di mirare ma non angola abbastanza il tiro.

    Ramos permette così al portiere del Venezia di respingere la conclusione e sventare il pericolo. Un errore da matita blu per un vero numero 9.

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  • LISCIO SOTTO PORTA

    Sempre durante il primo tempo Ramos ha avuto almeno alti due-tre palloni per sbloccarsi e sbloccare il risultato.

    L'ex attaccante del PSG però sembrava non essere in serata di grazia. Clamoroso in particolare il liscio a due passi dalla porta quando Ramos viene pescato sul filo del fuorigioco dai compagni ma manca la conclusione.

    La posizione in caso di rete sarebbe stata da verificare. Ma l'errore, anche questo grave, resta. E rischiava di pesare sul giudizio complessivo della prova di Gonçalo Ramos.

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  • IL PESO DEL PREZZO

    Forse sulle spalle di Gonçalo Ramos in queste prime giornate stava pesando anche il prezzo del suo cartellino.

    L'attaccante portoghese è infatti diventato il giocatore più pagato nella storia del Milan, visto che il club rossonero per acquistarlo dal PSG ha speso circa 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

    Il tutto nonostante le ultime stagioni di Gonçalo Ramos siano state tutt'altro che esaltanti sotto il profilo realizzativo. Appena sei, ad esempio, i goal segnati in Ligue 1 l'anno scorso in trenta presenze.

    Mentre durante la sua esperienza a Parigi non è mai andato oltre le undici reti in campionato. Pochi, troppo pochi, per un attaccante con le sue qualità.

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  • IL GOAL CHE SBLOCCA TUTTO

    Anche all'inizio della ripresa Ramos ha sbagliato un'occasione, seppure più difficile delle precedenti.

    Il portoghese non è riuscito a indirizzare di testa il pallone verso la porta del Venezia. Ma poco dopo ecco l'episodio che cambia tutto per lui e per il Milan.

    Saelemaekers, appena entrato, serve in profondità Gonçalo Ramos che da posizione defilata calcia di sinistro sul secondo palo trovando l'angolo basso della porta di Stankovic.

    Un goal che manda in estati San Siro e viene festeggiato come una liberazione dall'ex PSG. Il Milan festeggia insieme al suo nuovo numero 9.

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  • COSA HA DETTO RAMOS

    "Di solito se ho così tante occasioni ne faccio anche più di uno. Il goal è importante ma è ancora più importante la vittoria. Tanti portoghesi? Sono molto felice qui non solo per i portoghesi ma perché credo si veda il DNA di questa squadra" ha dichiarato Gonçalo Ramos a DAZN subito dopo il fischio finale di Milan-Venezia.

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