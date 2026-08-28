Il Milan festeggia con Gonçalo Ramos: tanti errori contro il Venezia, poi il primo goal in Serie A fa esplodere San Siro

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Eccolo, finalmente: il Milan vince, Gonçalo Ramos segna.
Nulla di eccezionale, detto così. Il portoghese d'altronde è stato il giocatore più pagato della storia rossonera. E di ruolo fa l'attaccante.
Però per più di un'ora contro il Venezia la maledizione della numero 9 rossonera sembrava essersi abbattuta anche sull'ex PSG, che aveva sbagliato tutto quello che era possibile sbagliare. Forse anche qualcosa di più.
La prestazione di Ramos fino a quel momento era stata negativa. Per non dire disastrosa. Poi la scintilla che può cambiare una partita. O anche una stagione.