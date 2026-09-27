Gonçalo Ramos si sblocca col Portogallo: l'attaccante del Milan segna contro la Norvegia, altro goal annullato per fuorigioco

Dopo un primo tempo in cui non ha avuto grandi occasioni, Gonçalo Ramos ha approfittato di un grave errore del portiere norvegese.

In avvio di ripresa l'attaccante del Milan ha intercettato un rinvio sbagliato da Nyland e lo ha scavalcato con un morbido pallonetto.

Il goal di Ramos ha permesso al Portogallo di riportarsi in vantaggio a Oslo dopo il momentaneo pareggio di Haaland e la rete del momentaneo 0-1 di Joao Felix nel primo tempo.