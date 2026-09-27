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Lelio Donato

Gonçalo Ramos si sblocca col Portogallo: l'attaccante del Milan segna contro la Norvegia, altro goal annullato per fuorigioco

UEFA Nations League A
Portogallo
Norvegia vs Portogallo
Norvegia
Milan

L'attaccante del Milan realizza addirittura una doppietta contro la Norvegia, ma il secondo goal di Gonçalo Ramos col Portogallo viene annullato dal VAR per fuorigioco.

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La Nations League restituisce il sorriso a Gonçalo Ramos. E fa felice anche il Milan.

L'attaccante rossonero, schierato titolare da Jorge Jesus nel 4-2-3-1 del Portogallo al posto di Cristiano Ronaldo, è andato a segno contro la Norvegia.

Ramos in realtà di goal ne aveva realizzati addirittura due ma il secondo è stato successivamente annullato dal VAR per una millimetrica posizione di fuorigioco.

Resta la prestazione più che positiva di un giocatore che in Serie A non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale.

  • RAMOS SI SBLOCCA IN NAZIONALE

    Dopo un primo tempo in cui non ha avuto grandi occasioni, Gonçalo Ramos ha approfittato di un grave errore del portiere norvegese.

    In avvio di ripresa l'attaccante del Milan ha intercettato un rinvio sbagliato da Nyland e lo ha scavalcato con un morbido pallonetto.

    Il goal di Ramos ha permesso al Portogallo di riportarsi in vantaggio a Oslo dopo il momentaneo pareggio di Haaland e la rete del momentaneo 0-1 di Joao Felix nel primo tempo.

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  • L'OCCASIONE FALLITA E IL GOAL ANNULLATO

    Poco dopo il goal dell'1-2, peraltro, Ramos ha subito avuto un'altra grande occasione.

    Dopo un tiro deviato di Leao finito sulla traversa, l'attaccante ha tentato il facile tap-in a pochi passi dalla porta ma la sua conclusione è terminata fuori.

    La doppietta personale era arrivata sfruttando un'uscita avventata di Nyland, con Ramos lesto ad anticiparlo e metterla dentro.

    Ma la seconda rete di Ramos è stata annullata dopo revisione al VAR per un millimetrico fuorigioco dell'attaccante sul lancio lungo di Diogo Costa.

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  • UN SOLO GOAL COL MILAN

    La bella serata vissuta col Portogallo da Gonçalo Ramos è un'ottima notizia anche per il Milan.

    I rossoneri sperano di ritrovare un attaccante rinfrancato nel morale dal goal segnato in nazionale, considerato il rendimento deludente offerto fin qui in campionato da Ramos.

    Solo uno il goal realizzato dal numero 9, ovvero quello contro il Venezia alla seconda giornata. Per il resto Ramos non ha più lasciato il segno e ha faticato anche a rendersi pericoloso.

    Un rendimento non all'altezza dell'investimento compiuto la scorsa estate dal Milan per acquistarlo a titolo definitivo dal PSG.

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