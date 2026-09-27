Gonçalo Ramos si sblocca col Portogallo: l'attaccante del Milan segna contro la Norvegia, altro goal annullato per fuorigioco

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La Nations League restituisce il sorriso a Gonçalo Ramos. E fa felice anche il Milan.
L'attaccante rossonero, schierato titolare da Jorge Jesus nel 4-2-3-1 del Portogallo al posto di Cristiano Ronaldo, è andato a segno contro la Norvegia.
Ramos in realtà di goal ne aveva realizzati addirittura due ma il secondo è stato successivamente annullato dal VAR per una millimetrica posizione di fuorigioco.
Resta la prestazione più che positiva di un giocatore che in Serie A non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale.