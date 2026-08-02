Gonçalo Ramos, Camarda, Gimenez: chi sarà il centravanti titolare del Milan, le gerarchie, chi può partire

Chi contro il Celtic c'era, e ha fatto molto bene, è Francesco Camarda. In quell'occasione il prospetto uscito dalle giovanili del Milan, e tornato da un anno al Lecce, ha firmato la doppietta in pochi minuti che ha consentito alla squadra di Amorim di risalire dallo 0-2 al 2-2.

Il piano del Milan è chiaro: tenere Camarda. Chi pensava a una nuova opportunità altrove, a una seconda stagione per farsi le ossa e continuare a crescere con una minore pressione sulle spalle, si è sbagliato di grosso. Lo stesso Amorim, dopo quell'amichevole col Celtic, ha fatto chiarezza estrema sulla vicenda.

"Camarda resterà con noi, in ogni caso - diceva il portoghese a Sky Sport - Credo molto in lui e credo molto nei nostri giovani. Sono molto contento di ciò che stanno mostrando, penso che abbiano un futuro importante in questo club. Non mi piace parlare dei singoli, ma posso dire con certezza che Camarda farà parte della rosa per tutta la stagione".

In che modo? Come vice Ramos. Lo scenario più probabile è questo: che non sia, cioè, Gimenez la prima alternativa al portoghese, ma proprio il giovane compagno. Il Milan del resto crede nel proprio gioiello, gli ha fatto rinnovare il contratto fino al 2031 dopo esserselo ripreso dal Lecce. E Gerry Cardinale ha esaltato le doti sue ma anche di Christian Comotto, sottolineando il desiderio di perseguire una filosofia sempre più autoctona.

"Il nostro impegno a lungo termine nel rinnovare i contratti di Camarda e Comotto è pienamente coerente con la visione che ho delineato per il club da quando ne sono diventato proprietario. Daremo priorità ai giocatori cresciuti nel nostro settore giovanile, li accompagneremo nel loro percorso di crescita e ne valorizzeremo al massimo il potenziale affinché contribuiscano ai successi della squadra sul campo.

Entrambi rappresentano il meglio del Milan: il nostro vivaio e la direzione che il club intende seguire in futuro. Indossare la maglia del Milan deve essere un privilegio. Ed è proprio su questo che vogliamo puntare, assicurandoci di avere un'organizzazione capace di formare giocatori che incarnino al meglio i valori del Milan e ciò che il club rappresenterà negli anni a venire. Sia Camarda che Comotto sono l'emblema di ciò che significa essere il Milan: giochiamo per vincere e loro sono dei vincenti".