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Goncalo Ramos Camarda GimenezGetty Images
Stefano Silvestri

Gonçalo Ramos, Camarda, Gimenez: chi sarà il centravanti titolare del Milan, le gerarchie, chi può partire

Calciomercato
Serie A
Milan

Amorim ha tre prime punte in rosa e ne utilizzerà una nel suo 3-4-2-1: su chi punterà il tecnico portoghese e chi invece può andarsene in questa finestra di mercato.

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Una maglia per tre. Sembra il titolo di un film, è invece la situazione che coinvolge i centravanti del Milan. Che in questo momento sono tre, appunto.

C'è il volto nuovo Gonçalo Ramos, arrivato nelle prime battute del mercato dal PSG. C'è il volto seminuovo Francesco Camarda, tornato dal Lecce. E c'è la vecchia conoscenza Santiago Gimenez, come il portoghese reduce dal Mondiale.

Chi sarà il centravanti titolare del nuovo Milan di Ruben Amorim? Come saranno le gerarchie dell'attacco rossonero? E chi potrebbe lasciare Milano nelle prossime settimane, entro la chiusura della finestra estiva del mercato?


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  • amorim⒞Getty Images

    IL MODULO DI AMORIM

    In primis è bene partire dal modulo che utilizzerà Amorim nella prossima stagione. Un sistema tattico che differirà da quello che nel 2025/26 ha costituito la base del Milan di Massimiliano Allegri.

    L'ex allenatore di Sporting e Manchester United ha fondato le proprie fortune - e anche le proprie sfortune - su un 3-4-2-1. Dunque con un centravanti e due trequartisti, o esterni, a sostegno: non con due punte, come accaduto nel passato campionato.

    Tradotto: Leao e Pulisic non si divideranno più i compiti dell'attacco. Potrebbero giocare assieme solo se il portoghese alla fine dovesse rimanere a Milano, il che è al momento poco probabile. Ma una punta vera, stavolta, ci sarà.

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  • IL TITOLARE: GONÇALO RAMOS

    Nei piani del Milan e di Amorim, la punta in questione è Gonçalo Ramos. Ovvero il nuovo arrivato, subito pronto a prendersi una maglia da titolare nell'undici del connazionale.

    Ramos è stato pagato un'enormità al PSG: 74 milioni di euro più bonus. Diventando così l'acquisto più costoso dell'intera storia del Milan. Un investimento che sottolinea la volontà del club di fare di lui un pilastro della squadra che verrà, intenzionata perlomeno a conquistarsi un posto in Champions League dopo due stagioni d'assenza.

    "Noi guardiamo un profilo, facciamo scouting, e chiaramente credo tantissimo in Ramos - è stato l'elogio di Amorim nella sua prima conferenza stampa - L'avete visto con la Croazia, no? In Italia ci sono tante pressioni dei difensori e lui è uno che riesce a far goal nonostante quello. Guardatelo giocare, è uno che si mangia due-tre difensori alla volta".

    Ramos non c'era nell'esordio estivo del Milan, gara pareggiata 2-2 contro il Celtic. Ma il suo debutto è questione di pochi giorni: arriverà mercoledì nel derby contro l'Inter, la prima di tre amichevoli che vedranno i rossoneri sfidare anche Chelsea e Manchester United.

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  • CAMARDA VICE?

    Chi contro il Celtic c'era, e ha fatto molto bene, è Francesco Camarda. In quell'occasione il prospetto uscito dalle giovanili del Milan, e tornato da un anno al Lecce, ha firmato la doppietta in pochi minuti che ha consentito alla squadra di Amorim di risalire dallo 0-2 al 2-2.

    Il piano del Milan è chiaro: tenere Camarda. Chi pensava a una nuova opportunità altrove, a una seconda stagione per farsi le ossa e continuare a crescere con una minore pressione sulle spalle, si è sbagliato di grosso. Lo stesso Amorim, dopo quell'amichevole col Celtic, ha fatto chiarezza estrema sulla vicenda.

    "Camarda resterà con noi, in ogni caso - diceva il portoghese a Sky Sport - Credo molto in lui e credo molto nei nostri giovani. Sono molto contento di ciò che stanno mostrando, penso che abbiano un futuro importante in questo club. Non mi piace parlare dei singoli, ma posso dire con certezza che Camarda farà parte della rosa per tutta la stagione".

    In che modo? Come vice Ramos. Lo scenario più probabile è questo: che non sia, cioè, Gimenez la prima alternativa al portoghese, ma proprio il giovane compagno. Il Milan del resto crede nel proprio gioiello, gli ha fatto rinnovare il contratto fino al 2031 dopo esserselo ripreso dal Lecce. E Gerry Cardinale ha esaltato le doti sue ma anche di Christian Comotto, sottolineando il desiderio di perseguire una filosofia sempre più autoctona.

    "Il nostro impegno a lungo termine nel rinnovare i contratti di Camarda e Comotto è pienamente coerente con la visione che ho delineato per il club da quando ne sono diventato proprietario. Daremo priorità ai giocatori cresciuti nel nostro settore giovanile, li accompagneremo nel loro percorso di crescita e ne valorizzeremo al massimo il potenziale affinché contribuiscano ai successi della squadra sul campo.

    Entrambi rappresentano il meglio del Milan: il nostro vivaio e la direzione che il club intende seguire in futuro. Indossare la maglia del Milan deve essere un privilegio. Ed è proprio su questo che vogliamo puntare, assicurandoci di avere un'organizzazione capace di formare giocatori che incarnino al meglio i valori del Milan e ciò che il club rappresenterà negli anni a venire. Sia Camarda che Comotto sono l'emblema di ciò che significa essere il Milan: giochiamo per vincere e loro sono dei vincenti".

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  • QUALE FUTURO PER GIMENEZ

    E così, rimane unicamente lui: Santiago Gimenez. Se Gonçalo Ramos sarà il titolare, se Camarda sta per tenersi stretto il Milan diversamente da un anno fa, è la sua posizione a essere decisamente in bilico.

    Gimenez non è partito per Perth, ma il mercato non c'entra: è rimasto a Milanello ad allenarsi per recuperare dalla distorsione alla caviglia rimediata durante il Mondiale. Torneo che per lui ha avuto un andamento disastroso da zero goal, nonostante l'ambizione della vigilia - tra il serio e il faceto - di diventarne il capocannoniere.

    Ma il mercato chiama comunque. E la possibile destinazione si chiama Lazio. I biancocelesti sono a caccia di una punta che possa guidare il tridente di Gattuso e hanno individuato proprio nel messicano un profilo raggiungibile.

    Il Milan, dal canto suo, considera Gimenez uno dei cedibili. Non potrebbe essere altrimenti dopo una mezza stagione (la seconda parte del 2024/25) poco soddisfacente e un'annata passata quasi tutta ai box per infortunio. Da colpo di mercato a terzo attaccante in un anno e mezzo: strana la vita. E un po' amara.

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