Gonçalo Ramos ancora a secco anche contro il Benfica in Europa League: è tornata la maledizione del numero 9 al Milan?

Era uno degli uomini più attesi alla vigilia di Milan-Benfica. E non solo perché era il grande ex della partita.

I tifosi rossoneri si aspettavano che Gonçalo Ramos lanciasse un segnale dopo due prestazioni molto negative contro Juventus e Lazio.

La risposta invece non è stata positiva da parte dell'ex PSG che anche in Europa League ha confermato le difficoltà di questo inizio di stagione.

E adesso non è escluso che Amorim gli conceda un turno di riposo nel prossimo turno di campionato.