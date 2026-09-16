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AC Milan v SL Benfica - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Lelio Donato

Gonçalo Ramos ancora a secco anche contro il Benfica in Europa League: è tornata la maledizione del numero 9 al Milan?

Europa League
Milan
Milan vs Benfica
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Sempre titolare nelle prime cinque partite ufficiali del Milan, l'attaccante portoghese ha offerto un'altra prestazione deludente. L'unico goal segnato da Gonçalo Ramos resta quello contro il Venezia.

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Era uno degli uomini più attesi alla vigilia di Milan-Benfica. E non solo perché era il grande ex della partita.

I tifosi rossoneri si aspettavano che Gonçalo Ramos lanciasse un segnale dopo due prestazioni molto negative contro Juventus e Lazio.

La risposta invece non è stata positiva da parte dell'ex PSG che anche in Europa League ha confermato le difficoltà di questo inizio di stagione.

E adesso non è escluso che Amorim gli conceda un turno di riposo nel prossimo turno di campionato.

  • UNA PROVA INSUFFICIENTE

    "Ho molta voglia di fare goal ma se segno non esulto" aveva detto Gonçalo Ramos prima di Milan-Benfica.

    L'attaccante portoghese però contro la sua ex squadra non è andato neppure vicino al bersaglio.

    Certo la prestazione offerta dalla squadra non lo ha aiutato, ma Ramos continua a sembrare un corpo estraneo in questo Milan.

    Eppure a volerlo fortemente è stato proprio Ruben Amorim. Il tecnico era sicuro che il connazionale fosse il terminale perfetto per il suo gioco.

    Il campo, almeno finora, dice altro.

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  • SEMPRE TITOLARE, SOLO UN GOAL SEGNATO

    A secco al debutto ufficiale con la maglia del Milan sul campo del Torino, Ramos si è sbloccato alla seconda giornata.

    Dopo un primo tempo molto complicato anche contro il Venezia, era stato il numero 9 a sbloccare il risultato scacciando i fantasmi.

    Poi però ecco due prestazioni fortemente negative contro Juventus e Lazio quando Ramos non l'ha vista praticamente mai.

    Copione che si è ripetuto anche in Europa League contro la sua ex squadra. Una situazione che inizia a diventare preoccupante.

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  • TURNO DI RIPOSO CONTRO IL LECCE?

    Amorim finora ha sempre concesso fiducia a Ramos schierandolo titolare nelle prime cinque partite ufficiali. E sostituendolo solo una volta, contro la Lazio, al minuto 85.

    Nel prossimo turno di campionato però potrebbe toccare a Francesco Camarda. Ovvero l'unica vera alternativa di ruolo presente nella rosa del Milan.

    A volere puntare sul giovanissimo attaccante italiano è stato Amorim, che ha chiesto alla società di tenerlo senza chiedere l'acquisto di un'altra prima punta proprio per non chiudere troppi spazi a Camarda.

    Ora dunque potrebbe toccare a lui giocare per concedere un turno di riposo Ramos. E magari provare a scalare ulteriormente e piuttosto clamorosamente le gerarchie.

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