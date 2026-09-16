Gonçalo Ramos ancora a secco anche contro il Benfica in Europa League: è tornata la maledizione del numero 9 al Milan?

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Era uno degli uomini più attesi alla vigilia di Milan-Benfica. E non solo perché era il grande ex della partita.
I tifosi rossoneri si aspettavano che Gonçalo Ramos lanciasse un segnale dopo due prestazioni molto negative contro Juventus e Lazio.
La risposta invece non è stata positiva da parte dell'ex PSG che anche in Europa League ha confermato le difficoltà di questo inizio di stagione.
E adesso non è escluso che Amorim gli conceda un turno di riposo nel prossimo turno di campionato.