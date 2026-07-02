Gonçalo Inacio, Tiago Gabriel, il sogno Van Dijk e la posizione di Tomori: come cambia la difesa del Milan

Il calciomercato del Milan è cominciato col botto. I rossoneri hanno sistemato l'attacco con l'acquisto di Gonçalo Ramos dal PSG.
Ma le grandi manovre sono solo all'inizio. La rosa infatti verrà pesantemente rinforzata in tutti i reparti e ora Cardinale vuole concentrarsi in particolare sulla difesa.
Dopo un ottima prima parte di stagione, d'altronde, il Milan di Allegri ha concesso troppo compromettendo la qualificazione in Champions League. Inoltre uno dei titolarissimi potrebbe lasciare i rossoneri durante questa sessione di mercato.
Ecco perché il Milan potrebbe acquistare non uno ma due difensori, seguendo ovviamente le indicazioni del nuovo allenatore Amorim che ha già espresso chiaramente le sue preferenze.