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Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Lelio Donato

Gonçalo Inacio, Tiago Gabriel, il sogno Van Dijk e la posizione di Tomori: come cambia la difesa del Milan

Calciomercato
Milan

Dopo il colpo Gonçalo Ramos ora il Milan si concentra sulla difesa dove potrebbero arrivare due rinforzi anche perché Tomori è in uscita. Ecco come cambierebbe il reparto e gli obiettivi rossoneri.

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Il calciomercato del Milan è cominciato col botto. I rossoneri hanno sistemato l'attacco con l'acquisto di Gonçalo Ramos dal PSG.

Ma le grandi manovre sono solo all'inizio. La rosa infatti verrà pesantemente rinforzata in tutti i reparti e ora Cardinale vuole concentrarsi in particolare sulla difesa.

Dopo un ottima prima parte di stagione, d'altronde, il Milan di Allegri ha concesso troppo compromettendo la qualificazione in Champions League. Inoltre uno dei titolarissimi potrebbe lasciare i rossoneri durante questa sessione di mercato.

Ecco perché il Milan potrebbe acquistare non uno ma due difensori, seguendo ovviamente le indicazioni del nuovo allenatore Amorim che ha già espresso chiaramente le sue preferenze.

  • TOMORI TORNA IN PREMIER?

    Il giocatore dato in uscita è Fikayo Tomori.

    Anche il centrale inglese, come il resto della squadra, aveva iniziato bene la scorsa stagione ed era un titolare fisso della linea a tre di Allegri.

    Poi però qualcosa si è rotto. Una serie di errori e qualche panchina hanno iniziato a fare scricchiolare un rapporto che sembrava solido.

    Il difensore ha 28 anni e un contratto in scadenza nel 2027. Il Milan al momento non sembra intenzionato ad offrirgli un rinnovo ma piuttosto vorrebbe piazzarlo sul mercato per non rischiare di perderlo a zero tra un anno.

    Tomori gradirebbe tornare in Premier League da dove era arrivato nel 2020 quando i rossoneri lo pagarono circa 28 milioni di euro.

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  • CHI RESTA IN DIFESA

    Nel caso in cui il Milan cedesse davvero Tomori, quindi, il Milan avrebbe bisogno di tornare pesantemente sul mercato acquistando almeno due difensori.

    Al momento infatti gli unici sicuri di restare nella prossima stagione sono Matteo Gabbia (che però non sarà più titolare), Strahinja Pavlovic e Koni De Winter.

    Considerato che Amorim giocherà con la difesa a tre insomma servono rinforzi in vista del doppio impegno che attende i rossoneri tra campionato ed Europa League.

    Peraltro i due nuovi innesti dovrebbero essere titolari probabilmente insieme a Pavlovic con Gabbia e De Winter nel ruolo di alternative.

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  • GLI OBIETTIVI DEL MILAN

    Ma chi sono gli obiettivi del Milan in difesa?

    Anche in questo caso i rossoneri guardano soprattutto verso il Portogallo dove gioca uno dei pupilli di Amorim.

    Stiamo ovviamente parlando di Gonçalo Inacio. Il nuovo tecnico del Milan lo conosce molto bene per averlo allenato allo Sporting, a cui però è ancora legato da un contratto lungo in cui è inserita una clausola rescissoria da 60 milioni di euro.

    Strapparlo al club biancoverde insomma non sarà facile e servirà un'offerta molto importante, di certo non inferiore ai 35-40 milioni di euro.

    Antonio Silva, accostato negli scorsi giorni al Milan, al momento non è un obiettivo caldo per i rossoneri che invece starebbero pensando a Tiago Gabriel. Il difensore del Lecce peraltro ha come agente Jorge Mendes.

  • VAN DIJK SOLO UN SOGNO?

    'La Gazzetta dello Sport' nelle ultime ore ha poi lanciato quella che ad oggi è più una suggestione che un obiettivo concreto per la difesa del Milan, ovvero Virgil Van Dijk.

    Il difensore olandese piace ovviamente molto a tutti, soprattutto a Zlatan Ibrahimovic che avrebbe proposto per primo il clamoroso colpo.

    Van Dijk però è un sogno quasi impossibile. Nonostante un contratto in scadenza nel 2027, infatti, a Liverpool guadagna qualcosa come 21 milioni di euro lordi a stagione. Cifra che può salire fino a 25 milioni.

    Al netto delle tasse, per capirci, l'olandese percepisce praticamente il doppio rispetto a Rafa Leao che oggi è il giocatore più pagato della rosa del Milan con 7 milioni netti all'anno.

    L'accordo sul cartellino invece potrebbe trovarsi intorno ai 15 milioni di euro anche perché Van Dijk sta per compiere 35 anni. Ma il nodo ingaggio ad oggi sembra insormontabile.

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