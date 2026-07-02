Gonçalo Inacio, Tiago Gabriel, il sogno Van Dijk e la posizione di Tomori: come cambia la difesa del Milan

Ma chi sono gli obiettivi del Milan in difesa?

Anche in questo caso i rossoneri guardano soprattutto verso il Portogallo dove gioca uno dei pupilli di Amorim.

Stiamo ovviamente parlando di Gonçalo Inacio. Il nuovo tecnico del Milan lo conosce molto bene per averlo allenato allo Sporting, a cui però è ancora legato da un contratto lungo in cui è inserita una clausola rescissoria da 60 milioni di euro.

Strapparlo al club biancoverde insomma non sarà facile e servirà un'offerta molto importante, di certo non inferiore ai 35-40 milioni di euro.

Antonio Silva, accostato negli scorsi giorni al Milan, al momento non è un obiettivo caldo per i rossoneri che invece starebbero pensando a Tiago Gabriel. Il difensore del Lecce peraltro ha come agente Jorge Mendes.