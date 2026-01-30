Goal.com
Gollini Panathinakos Roma
Francesco Schirru

Gollini-Gasperini, da "andato via per una persona" alla riconciliazione: "Si è tolto delle farfalle, fa cose straordinarie"

Il tecnico della Roma ha schierato il portiere italiano come titolare nella gara di Europa League, per la prima volta in stagione e in seguito ai problemi avuti ai tempi dell'Atalanta.

Litigare e riappacificarsi, anche dopo anni: succede a tutti. È successo anche a Gian Piero Gasperini e Pierluigi Gollini, la cui lite portò il portiere dell'Atalanta a lasciare Bergamo, alcuni anni prima del tecnico. Acquistato dalla Roma nel 2025, l'estremo difensore si è trovato in seguito come allenatore il suo vecchio tecnico, tanto che l'addio ai giallorossi sembrava praticamente certo.

La caduta delle opzioni di calciomercato, dalla Cremonese al Milan, ha alla fine tenuto Gollini a Roma anche dopo la sessione, nonostante le voci di un trasferimento alla prima sessione, quella invernale attuale. 

L'inserimento nella lista per l'Europa League come secondo di Svilar fece già capire nei primi giorni di settembre che i vecchi duelli con Gasperini erano stati risolti, come ha del resto chiarito lo stesso tecnico dopo la gara contro il Panathinaikos del 29 gennaio, in cui il portiere è stato schierato titolare per la prima volta.

  • COSA HA DETTO GASPERINI

    "Gollini si è allenato bene, con lui ho avuto problemi e non lo volevo più vedere, anzi lui aveva problemi con me" ha dichiarato Gasperini al termine dell'1-1 che ha portato la Roma agli ottavi di Europa League. 

    L’ho ritrovato qua maturato e cresciuto. Ha lavorato benissimo in tutti questi mesi. Si è tolto un po’ di farfalle, in allenamento fa delle cose straordinarie che non ha fatto questa sera ma è dovuto dal fatto che era tanto tempo che non faceva". 

    Un richiamo al passato dunque e tanti elogi, che lasciano nel passato i vecchi litigi.

  • COSA AVEVA DETTO GOLLINI

    "'Non sono andato via per scelta tecnica, ma per problemi con una persona" aveva fatto sapere Gollini a proposito del 2021 e dell'addio all'Atalanta. Quella persona era Gasperini, come confermato più avanti:

    "Mi disse che non sapeva chi far giocare tra me, Berisha e Rossi; che per lui non eravamo da Serie A e avremmo fatto comunque danni".

    Nel 2019/2020 erano iniziati i primi screzi dopo l'inserimento di Sportiello come portiere titolare, fino alla cessione avvenuta al termine dell'annata successiva.

    Una questione del passato: la riconciliazione, alla fine, è avvenuta.

