Gollini-Gasperini, da "andato via per una persona" alla riconciliazione: "Si è tolto delle farfalle, fa cose straordinarie"

Litigare e riappacificarsi, anche dopo anni: succede a tutti. È successo anche a Gian Piero Gasperini e Pierluigi Gollini, la cui lite portò il portiere dell'Atalanta a lasciare Bergamo, alcuni anni prima del tecnico. Acquistato dalla Roma nel 2025, l'estremo difensore si è trovato in seguito come allenatore il suo vecchio tecnico, tanto che l'addio ai giallorossi sembrava praticamente certo.
La caduta delle opzioni di calciomercato, dalla Cremonese al Milan, ha alla fine tenuto Gollini a Roma anche dopo la sessione, nonostante le voci di un trasferimento alla prima sessione, quella invernale attuale.
L'inserimento nella lista per l'Europa League come secondo di Svilar fece già capire nei primi giorni di settembre che i vecchi duelli con Gasperini erano stati risolti, come ha del resto chiarito lo stesso tecnico dopo la gara contro il Panathinaikos del 29 gennaio, in cui il portiere è stato schierato titolare per la prima volta.