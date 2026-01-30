Gollini-Gasperini, da "andato via per una persona" alla riconciliazione: "Si è tolto delle farfalle, fa cose straordinarie"

"Gollini si è allenato bene, con lui ho avuto problemi e non lo volevo più vedere, anzi lui aveva problemi con me" ha dichiarato Gasperini al termine dell'1-1 che ha portato la Roma agli ottavi di Europa League.

L’ho ritrovato qua maturato e cresciuto. Ha lavorato benissimo in tutti questi mesi. Si è tolto un po’ di farfalle, in allenamento fa delle cose straordinarie che non ha fatto questa sera ma è dovuto dal fatto che era tanto tempo che non faceva".

Un richiamo al passato dunque e tanti elogi, che lasciano nel passato i vecchi litigi.